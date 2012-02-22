Тартус на трехсменке

После боевой службы в Средиземном море в Севастополь вернулась плавмастерская ПМ-138. В сирийском порту Тартус она поддерживала постоянную готовность кораблей и судов соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этой горячей точке.

“ Значительные работы были выполнены на «Сметливом», рекордсмене долгожительства среди двух десятков «поющих фрегатов» ”

После пятимесячной командировки, оставив за кормой более четырех тысяч миль, корабль под командованием капитана второго ранга запаса Вячеслава Саклакова ошвартовался у Угольной стенки. Плавмастерскую встретили торжественно, с военным оркестром. Был и традиционный каравай, и, конечно, жены с цветами, дети с цветными шариками.

Кормовой кран быстро опускает сходню. Вячеслав Саклаков докладывает начальнику управления транспортного обеспечения ЧФ Александру Лытину об успешном выполнении задач и готовности после пополнения запасов вновь выйти в море.

Борта судна в пятнах сурика и следах от пневматических кранцев – следы свежих швартовок. Как выяснилось, экипаж плавмастерской на заключительном этапе боевой службы участвовал в тактических учениях под руководством главкома ВМФ.



Возвращение в родной Севастополь

В Тартус на смену ПМ-138 пришла плавмастерская Балтийского флота ПМ-82, экипаж которой возглавляет капитан второго ранга в отставке Владимир Хижняк. Это приятное и долгожданное событие. В советские времена на Черноморском флоте были три однотипные плавучие мастерские: ПМ-9, ПМ-56, ПМ-138. Работа в три смены вполне устраивала экипажи. Но с развалом Советского Союза и разделом Черноморского флота здесь остались лишь две «пээмки». Многие годы они работали по очереди. Лишь иногда их подменял, да и то ненадолго, экипаж килекторного судна КИЛ-158. Сегодня плавмастерские вновь вернулись к прежнему, привычному трехсменному рабочему ритму. И теперь борт о борт в родном Севастополе стоят две черноморские «пээмки», как было в советские времена. Прием швартовых у вернувшихся из Тартуса обеспечивала команда ПМ-56.

Группа антитеррора Перед встречей На причале Угольной стенки

Боевая служба на Средиземном море проходила напряженно, отметил капитан ПМ-138. «Мы ремонтировали и обслуживали корабли и суда четырех флотов, – рассказал «Военно-промышленному курьеру» Вячеслав Саклаков. – Оказали техническую помощь 27 флотским единицам. Если говорить о черноморских экипажах, то значительные работы выполнены на сторожевом корабле «Сметливый», рекордсмене долгожительства среди двух десятков «поющих фрегатов». Он на службе с ноября 1969 года, но еще крепок, и экипаж успешно выполняет поставленные задачи. А на новейших фрегатах «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» значительных работ не требовалось, по сути проводили техническое обслуживание. Но мы осваиваем и этот проект. Основательно поработали наши мастера на БПК «Североморск», спасательном буксире Балтийского флота, госпитальном судне «Иртыш». Были на обслуживании и большие десантные корабли, танкеры… В первую очередь отмечу работу начальника мастерской ПМ-138 капитана третьего ранга запаса Юрия Смирнова, его заместителя Игната Знаменского, их подчиненных – мастера Игоря Шибанова, техника Александра Радченко, электросварщика Александра Новикова, такелажника Даниила Украинского, токаря Леонида Трунова. Кстати, для Смирнова это третий поход на ПМ-138. А до этого он трудился на СР-26, на большом морском танкере «Иван Бубнов» ходил на Кубу. Опыта не занимать».

Задачи, стоявшие перед специалистами ПМ-138, не ограничивались судоремонтом. Как известно, в Сирию был направлен противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма». Он вошел в состав постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. «В дальней оперативной зоне, – пояснил командир отряда капитан второго ранга Александр Локтионов, – ПДРК привлекается к выполнению задач по охране кораблей при стоянке на незащищенном рейде, а также для обеспечения безопасности пунктов базирования. Катер оснащен новейшими техническими средствами и вооружением, позволяющим эффективно выполнять задачи по предназначению. Он сменил два катера старого проекта. Их требовалось отправить на ремонт в Россию. Но как погрузить в контейнеровоз? К непростой задаче подключили специалистов ПМ-138. И они справились. Подогнали подкильные наборы под корпуса, разметили установку в нужных точках для равномерной нагрузки, а потом кранами с ювелирной точностью поставили катера на деревянные «постели», с помощью цепных и тросовых растяжек и опор прочно закрепили. Такой груз должен держаться надежно, по-штормовому».

Хлеб-соль капитану ПМ-138 Вячеславу

Саклакову. Фото: Владимир Пасякин

Следует заметить, что трудились судоремонтники почти без выходных. Вместе с экипажем тяготы многомесячной боевой службы делила группа антитеррористической деятельности (АТД) под командой замкомроты отдельного батальона морской пехоты ЧФ старшего лейтенанта Ивана Пащенко. Как выяснилось, все его подчиненные имеют опыт боевой службы. Заместитель командира АТД сержант Дмитрий Перекальский призван из Саратова, как и наводчик – старший сержант Роман Дегтярев. Земляки служат в морской пехоте с лета 2013 года. Столько же носят черные береты старший матрос Мавлит Худайгулов и матрос Сергей Погорольский. «За время несения боевой службы наша группа сплотилась, стала единым целым, – поделился с «Военно-промышленным курьером» замкомроты. – Мы выполняли свои обязанности не только в порту Тартуса, но и на стоянке в Лимассоле, при проходе зоны проливов, во время учений в Средиземном море, проходивших под флагом главкома ВМФ в мае – начале июня».

ПМ-138 вышла из Севастополя и отправилась к берегам Сирии рано утром 15 января для плановой смены ПМ-56. Три времени года захватили моряки во время дальнего похода и работы в сирийском Тартусе. Боевая служба и учения позади. Морякам дадут возможность отдохнуть, отгулять положенные отпуска. А потом – подготовка к новому походу.