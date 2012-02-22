Вашингтонский Распутин

На «полях» саммита «большой двадцатки» Владимир Путин и Дональд Трамп, как и ожидалось, обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также кибербезопасность и «некоторые двусторонние вопросы». Вроде бы, как говорится, есть контакт. Но чтобы понять, чего все-таки ждать от американского президента, есть смысл посмотреть, как он успел распорядиться своими возможностями после воцарения в Овальном кабинете. В России с его избранием питали некие надежды на изменение сильно расстроенных отношений между нашими странами. Эксперты «Военно-промышленного курьера» считают, что до этого еще далеко.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук:

– Трамп оправдал мои ожидания лишь частично. Как самостоятельный лидер государства он не смог создать серьезную команду и поэтому не способен проводить полностью политические установки, объявленные им в качестве основы своей предвыборной кампании. Но надо заметить, что в отличие от других президентов США, судя по характеру его деятельности во главе страны, Трамп хотя бы старался реализовать обещанное, пусть и не смог.

Причина в том, что силы, которые его выдвинули, не обладают достаточным влиянием в органах власти Соединенных Штатов и средствах массовой информации, хотя и составляют большинство населения США. Поэтому оппоненты Трампа старались развернуть линию его поведения и дальнейших действий в сторону, выгодную транснациональным корпорациям, поставив президента фактически на порог импичмента. Чтобы предотвратить развитие ситуации в этом направлении, президент США вынужден маневрировать, порой жестко, реагируя на сиюминутные угрозы, и, как следствие, на геополитическом уровне мы видим метания от одного направления к другому, что фактически приводит к значительным потерям американского влияния в мире.

Трамп фактически объявляет войну России, начиная боевые действия против Сирии и, вместе с тем, продолжает поддерживать давление на Китай, тем самым способствуя укреплению союза Москвы с Пекином и превращению Шанхайской организации сотрудничества из чисто экономического в военно-политический блок. Для США это, конечно, очень неприятный момент. Объявив задачей усиление американского влияния в Сирии, Трамп, тем не менее, продолжает поддерживать курдов, что ухудшает отношения Вашингтона и Анкары. В итоге Турция дрейфует в сторону России.

США выстраивали блок НАТО на протяжении многих десятилетий как важнейший инструмент контроля над Европой и давления на Россию. Трамп провозглашает курс на отказ от Североатлантического альянса, признает его несостоятельной организацией, тем самым отталкивает Европу. И тут же говорит о сближении, требует от натовских государств увеличения затрат на военные нужды. Такая разнонаправленная международная политика ведет к тому, что американские позиции в мире ослабляются.

Экономическая ситуация в США фактически не меняется, что ясно говорит – Трамп не смог ничего сделать для реиндустриализации страны. Фактически не принято ни одной эффективной меры, способной привлечь корпорации к тому, чтобы вернуть американскую промышленность на территорию США.

Увеличение затрат на военные нужды в сочетании с прекращением финансирования или свертыванием крупнейших и важнейших социальных программ вкупе с тем, что внутри Соединенных Штатов наличествует ярко выраженный социальный конфликт, назревает раскол общества, что проявилось уже в период избирательной кампании Трампа, ставит страну на порог достаточно серьезных потрясений. Надо заметить, что импичмент и станет тем детонатором, который взорвет ситуацию.

Анатолий Иванько, директор Центра анализа геополитики, войн и военной истории:

– За время своего президентства Трамп мало сделал из того, что обещал. За исключением, пожалуй, тех решений, которые требовали президентской подписи. Например, выход из Транстихоокеанского партнерства.

Внешнеполитические решения Трампа отдают дурным шоу, импульсивными метаниями и усугубляются некомпетентностью аппарата, который президент рекрутировал из разных элит и слоев общества. Причина в том, что он не привык работать с командой. В своем бизнесе был единоличным лидером и принимал решения, ни с кем особо не советуясь. А в Вашингтоне необходимо уметь договариваться. Там много всяких подводных течений и камней, а новоизбранный глава американского государства крайне упрощенно смотрит на отправление президентских обязанностей. И все это дает элитам страны повод не верить в то, что именно он решит накопившиеся проблемы.

Объективно говоря, Трамп человек неглупый, он внимательно смотрит по сторонам и набирается опыта. Самое главное, что он – мастер больших сделок, и его можно охарактеризовать так: борец и торговец. Типаж хитрый и опасный, особенно в политике.

Трампа поддержали дети послевоенного бэби–бума, как черные, так и белые, население американского «ржавого пояса», где заводы стоят без работы, и генералитет, с которым президент в большой дружбе. Сейчас ему нужно будет расплатиться по всем векселям, а для этого требуется маленькая победоносная война. С моей точки зрения, кандидатами на заклание могут стать КНДР или Иран. Если начнет с КНДР – это приведет к конфронтация с Китаем. Если решит разобраться с Ираном – это окончательный разрыв с Россией.

Может показаться, что наиболее перспективный кандидат в «плохие парни» – сирийское руководство. Но президент США понимает, что в таком случае ему придется конфликтовать в открытую с Москвой, на это Трамп не пойдет – он не идиот. Так что сегодня как раз по Сирии можно ждать договоренностей и взаимных уступок.

Трамп умный человек, хотя и никакой политик, он не может разрабатывать сценарии «битв бульдогов под ковром», выстраивать многоходовые политические интриги. И тут прошлый опыт ему не помощник: в бизнесе несколько иная ситуация, там тоже строят многоходовые схемы, но основная задача – получить прибыль. Этого добиться намного легче, чем быть с прибылью в политике. Здесь для успеха надобно заручиться поддержкой элит, населения, мирового общественного мнения, словом получить то, чего сегодня у Трампа нет.

Далее, президенту США очень мешает его маниакальное стремление окружить себя родственниками, его набирающий силу клан вызывает недовольство в истеблишменте, и неизвестно, что американский политикум раздражает больше, медийное цунами о действиях «русских хакеров» или же близкий круг главы государства. Дошло до того, что его зятя – Джареда Кушнера в вашингтонских кругах называют «наш Распутин». По наблюдениям моих коллег из военной разведки, в последнюю неделю было три случая, когда на вашингтонских улицах прохожие вслед кортежу Трампа показывали средний палец – то есть население отворачивается от новоизбранного президента. Поэтому я считаю, что Трамп на сегодня оказался неспособным конструктивно повлиять на ход американской истории на этом временном отрезке, но и не утверждаю, что ему это не удастся сделать. Еще раз подчеркну: это умный, хитрый, коварный человек.

Если говорить об отношениях с европейскими лидерами, то, как мне кажется, Трамп считает Ангелу Меркель политиком вчерашнего дня и списал ее со счетов. Сейчас в Европе нужно смотреть не на активность поляков и жителей пригородов Санкт-Петербурга, как назвали сами же американцы своих прибалтийских партнеров. Главное внимание следует уделить двум державам – Франции и Англии, именно они будут править бал на европейском пространстве через год–два. И, думается, ставку президент США будет делать на Терезу Мэй и Франсуа Макрона.

Саид Гафуров, руководитель направления «Восток» портала Pravda.ru:

– Дональд Трамп – солидный бизнесмен, расчетливый и знающий как себя вести. Он столкнулся с очень серьезной оппозицией внутри страны. Думается, что ничего неожиданного от него ожидать не приходится. Я склонен полагать, что сейчас во внешней политике его главной задачей станет стратегическое сдерживание Китая: возникла ситуация в мире, когда КНР получила стратегическую возможность нанести удары возмездия по всей территории США. Трамп будет уходить с Ближнего и Среднего Востока, так что из Сирии американцы уйдут красиво, перестав вести агрессивную политику против Дамаска и Тегерана. Будет справедливым вопрос – как США станут конфликтовать с КНР, ведь Пекин один из главных торговых партнеров Америки. Ответ очень прост – у американцев нет больше выбора, они не могут позволить себе находиться в состоянии уязвимости, и не позволят.

Обычно в таких случаях предполагают, что для этого необходима небольшая победоносная война. Однако это желательное, но совершенно необязательное условие. Можно решить и по-другому. Трамп напрямую связан с военно-промышленным комплексом страны, с его боссами у него особые отношения. Первого успеха он добился, когда договорился с руководством компании «Локхид» о снижении стоимость истребителя F-35. Компания по сути отказалась от 600 миллионов долларов, и Трамп тогда четко сказал, что запомнит это и найдет возможность продемонстрировать свою благодарность. Говоря о реиндустриализации Штатов можно сделать вывод, что эту программу, по-видимому, президент начнет продвигать через милитаризацию, через развитие военно-промышленного комплекса. Это его приоритетная задача. Реален ли импичмент Трампа? Честно скажу – на его месте я боялся бы больше судьбы Кеннеди, чем импичмента. Мне кажется, у оппонентов Трампа так просто отрешить его от власти не получится. Теоретически добиться этого возможно, но, думаю, у противников главы государства мало что выйдет. Трамп умный, осторожный человек, у него отличные юристы. Я думаю, он сумел договориться с теми, кто против него и способен влиять на политику, создается такое устойчивое ощущение. Что скажешь, умеет человек договариваться. А нападки американских телекомпаний на президента объясняются просто – господа журналисты просто еще не услышали сигнал трубы к отступлению. Такое впечатление, что эта компания скоро закончится. У Трампа есть твердая поддержка, умение и способности договариваться.

Опубликовано 08.07.2017