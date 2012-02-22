Борьба за показы

18 июля в подмосковном Жуковском открылся МАКС – одна из самых масштабных мировых авиакосмических выставок, органично сочетающая представление как военной, так и гражданской техники. Проходящий раз в два года салон – важнейшее событие для всех российских предприятий, научных центров и учреждений, связанных с авиацией. И это не только площадка для переговоров и заключения контрактов, а еще и настоящее шоу.

Между тем с начала года в ОПК ходят упорные слухи, что нынешний московский авиасалон станет последним. Ожидается, что его поглотит «Армия», которая проводится в парке «Патриот» под эгидой военного ведомства.

Ракеты – отдельно

“ Страны, ориентированные на максимальное продвижение продукции на международный рынок, стремятся проводить и воздушные, и морские, и сухопутные выставки ”

Международный военно-технический форум «Армия» появился недавно, но уже поглотил несколько выставок, ранее проводившихся под эгидой Ростеха и Минпромторга. Примечательно, что руководство Минобороны неоднократно сообщало: мероприятие будет проходить раз в два года, поэтому после «Армии-2016» следующее ожидалось только в августе 2018 года. Но прошлой осенью стало известно, что выставка в подмосковном парке «Патриот» пройдет и в 2017-м. Примечательно, что изначально МВТФ «Армия» должен был начаться 22 августа, через два дня после завершения МАКСа.

«Армия-2015» также совпала с МАКСом, но прошла в начале лета, тогда как МАКС состоялся по традиции в конце августа. Примечательно, что «Армия-2017» даже не входила в специальный перечень выставочных мероприятий на 2016–2017 годы, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации. Военному ведомству пришлось вносить изменения в документ.

При этом в Ростехе тогда заявили, что МВТФ «Армия» – выставка с иными задачами и целевой аудиторией. В том, что мероприятия будут идти одно за другим, ничего страшного нет. Но такое совмещение не вызвало понимания участников обеих выставок. Компании не успели бы сформировать экспозиции и на МАКСе, и на «Армии». Тогда и появилось мнение, что Жуковский станет выставкой преимущественно продукции гражданской и двойного назначения. А в парке «Патриот» участники покажут исключительно «военку».



Коллаж Андрея Седых

Минобороны официально объявило о создании так называемого авиационного кластера – отдельной экспозиции, где должны демонстрироваться боевые самолеты и вертолеты. Его начали формировать на аэродроме Кубинка. А уже в нынешнем году стало известно, что пилотажные группы из нескольких стран мира не примут участие в МАКСе. В частности, асы из Турции и Швейцарии продемонстрируют свое мастерство посетителям «Армии-2017».

В начале нынешнего года военное ведомство и Ростех решили «развести» выставки. Были подготовлены изменения в постановление правительства. И МАКС из традиционного августа «переехал» в июль. Поэтому крупные участники – корпорации, холдинги и другие организации решили все же разворачивать экспозиции сразу на двух мероприятиях. Так что, помимо Суперджета, посетители авиасалона увидят новейшие истребители МиГ-35, Су-35 и Т-50. Представлены и средства противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы, вертолеты от спецназа.

Возможны варианты

Часть опрошенных «Военно-промышленным курьером» высокопоставленных представителей ОПК называет нынешнюю ситуацию «выставочным переделом».

Несколько лет назад в подмосковном Жуковском проходила и другая масштабная техническая выставка – «Технологии в машиностроении» (ТВМ). В первую очередь ее устроители ориентировались на производителей наземной военной техники. Первая ТВМ прошла в 2010-м и запомнилась зрелищной частью: танковым «балетом», гонками самолетов и спортивных машин.

В 2012 году организаторы выставки – Минпромторг, Ростех и ФСВТС объявили, что мероприятие доказало свою состоятельность. Поэтому проводить ТВМ будут каждые два четных года в августе. Следующая выставка состоялась в 2014-м. Но спустя два года о ней уже никто не вспоминал. От «Технологий в машиностроении» остался только сайт, на котором все новости «остановились» на событиях трехлетней давности.



Фото: interfax.ru

Одновременно с МАКСом, также по нечетным годам в Нижнем Тагиле проходила выставка Russia Arms Expo – Российская выставка вооружения. Слухи о том, что RAE постигнет судьба ТВМ, появились в прошлом году. Примечательно, что главный технический организатор выставки в Нижнем Тагиле – корпорация УВЗ всячески их дезавуировала. Даже сообщалось о новой необычной концепции RAE. В частности, специалистов ожидал показ «ночного боя» – демонстрация возможностей военной техники в сложных условиях. Наблюдать с трибун за происходящим можно было бы в приборы ночного видения. Но ни креатив организаторов, ни поддержка администрации Свердловской области не помогли. Глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что выставка теперь будет проходить как часть форума «Армия». Говорили, что официальные мероприятия – встречи и подписания договоров состоятся в Москве, а на нижнетагильском полигоне «Старатель» развернутся экспозиции и пройдут традиционные показы. Но позже стало понятно, что «Армия» поглотила RAE окончательно.

В нынешнем году в Санкт-Петербурге прошел очередной Военно-морской салон. Одновременно появилась информация, что выставка переезжает во Владивосток. Позже это подтвердили в администрации Приморского края и Минпромторге. Правда, как пояснили представители ведомств, питерский ВМС просто разделят. Дальневосточная выставка будет проходить по четным годам и ее приоритет – показ образцов гражданского кораблестроения.

Но есть сведения, что питерскую часть салона совместят опять-таки с «Армией». В развитие парка «Патриот» в Кронштадте разворачивается морская площадка. По некоторым сведениям, ВМС будет проходить именно там и в одно время с МВТФ «Армия».

Итак, выставка-форум, которую проводит российское военное ведомство, фактически поглотила три масштабных мероприятия. Поэтому нет ничего удивительного в слухах о завершении Московского авиационно-космического салона.

Оптимизация в сложных условиях

Международные военно-технические выставки проводятся во многих странах. И это помимо «классических» мероприятий, история которых насчитывает десятки лет, к примеру авиасалонов во французском Ле Бурже и английском Фарнборо, морского EURONAVAL и выставки наземных систем вооружения EUROSATORY. Примечательно, что страны, ориентированные на максимальное продвижение продукции на международный рынок, стремятся проводить и воздушные, и морские, и сухопутные выставки.

До недавнего времени Россия также стремилась к максимальному представлению достижений ОПК. Отсюда и такое количество зачастую дублирующих выставок. К примеру, на ТВМ представлялась львиная доля продукции, которую потом показывали на МАКСе и RAE. Конечно, масштабные мероприятия работают,в первую очередь на престиж страны и ее производителей оружия. Нельзя забывать, что помимо флагманских салонов и форумов,в России проводилось несколько десятков выставок меньших масштабов.

Между тем после присоединения Крыма в 2014 году и введения санкций многие производители попали в сложную экономическую ситуацию. Началась оптимизация расходов. Уже в 2015–2016 годах позакрывались малые выставки – от них массово отказывались фирмы-участницы.

У «оптимизации» выставочной деятельности есть и противники, и сторонники.

С одной стороны, нынешний МВТФ «Армия» представляет идеальную площадку для объединения демонстрационных усилий в сфере ВТС. Военное ведомство предлагает хорошее место проведения, богатый выставочный фонд и решение проблем, возникающих у участников. Многие фирмы, особенно ориентирующиеся на производство ПВН, уже сейчас согласны участвовать только в форуме «Армия».

С другой стороны, несмотря на всю военную ориентацию, на ТВМ, ВМС, МАКСе и даже на RAE всегда присутствовала продукция двойного назначения и «гражданка», и в достаточно больших объемах. «Армия» в этом плане – более узкоспециализированная выставка. Недаром участники в ситуации с МАКСом и военной выставкой-форумом сразу же приняли решение, что на московский авиасалон повезут всю гражданскую продукцию, а в парк «Патриот» – военную.

МВТФ «Армия» вряд ли сможет заменить МАКС или петербургский морской салон, но вот оттянуть от них участников вполне способен.

#ивановпавел