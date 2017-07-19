Ракетно-ядерный велосипед

Япония разрабатывает средства защиты Тайваня
Анатолий Иванько

Военно-морскому салону в Петербурге предшествовало похожее мероприятие в японском городе Тиба – выставка MAST Asia 2017 (Maritime Air Systems and Technologies). Заглянем за кулисы и попробуем раскрыть подходы восточных соседей к использованию новейших образцов морского оружия и приданию ему новых функций боевого применения в соответствии с планами генштаба Страны восходящего солнца.

Звездой MAST Asia стала противокорабельная ракета XSSM. Корабль морских сил самообороны уже отстрелял ее по катеру-мишени, к месту похвасталось военное ведомство Японии. Это было первое сообщение об испытании новой ПКР, поскольку разработка велась в глубокой тайне.

Японцы остаются верны принципу: не изобретать велосипед, а брать готовый и доводить до совершенства

Японцы, следует отметить, на протяжении всей истории создания и развития ВВТ остаются верны принципу: не изобретать велосипед, а брать готовый и доводить до совершенства. Так и с новой ПКР.

У нее достаточно много сходных черт с XASM-3 класса «воздух-корабль», которая также находится на стадии испытаний, и она аналог ASMP-A «Метеор» французской корпорации MBDA, известной как разработчик тактических ракет класса «воздух-воздух» в ядерном снаряжении. Отсюда простой вывод: Япония готовится использовать ЯО в грядущих военно-морских операциях, если таковые будут иметь место.

MAST Asia 2017 весьма наглядно продемонстрировала стремление МССЯ создать эффективную противодесантную оборону. И не только своих многочисленных островов, но и соседних архипелагов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Усилия эти объясняются японскими военными потенциальной угрозой со стороны КНР.

Ракетно-ядерный велосипед
 XASM-3 (DUMMY). Фото: wikimedia.org

Двойной функции ракеты XSSM – противокорабельной и противодесантной, причем с перспективой боевого применения как в обычном, так и в ядерном снаряжении, придается особое значение. Это, по мнению японских специалистов, ошеломит ВМС вероятного противника в случае его попытки взломать оборону Страны восходящего солнца и соседнего Тайваня, а также будет способствовать более экономному расходованию боеприпасов.

В штабе МССЯ разработан конкретный план применения XSSM в варианте «земля-корабль», то есть в противодесантной модификации. Планируется размещение пяти ПУ таких ракет в ядерном снаряжении на «первой цепи островов», к которой причисляют южную часть Японии, а именно архипелаг Рюкю с Окинавой, и все большие и малые участки суши вплоть до Тайваня, что позволит надежно прикрыть акваторию. Этот район – средоточие напряженности в отношениях с Китаем и может стать местом завязки военного конфликта регионального или даже глобального масштаба, утверждают флотские теоретики в Токио. В случае угрозы воздушного нападения сработают третий и четвертый варианты боевого применения XSSM («воздух-воздух» и «земля-воздух»). При этом в Японии ссылаются на сентябрьский инцидент 2016 года, когда самолет – носитель ядерного оружия с китайского авианосца «Ляонин» с группой сопровождения беспрепятственно пролетел над «первой цепью островов» между архипелагом Рюкю и островом Мияко и благополучно оказался над акваторией западной части Тихого океана. Таким образом, КНР может получить стратегическое превосходство в применении ядерных ракет в любом направлении.

MAST Asia 2017 продемонстрировала стремление японских «оборонщиков» творчески использовать все самое передовое в области морского оружия, что имеется в других странах. Стало ясно, что Токио обращает пристальное внимание на системы вооружений двойного использования как в обычном, так и в ядерном снаряжении, которые легко модифицировать под различные боевые среды. Экспозиция японского ОПК показала, что в стране стали уделять больше внимания совершенствованию противодесантной обороны. А средства противодействия Китаю, который значится основным противником, могут быть любыми, вплоть до ядерных, чему пример с ракетой XSSM.

Анатолий Иванько,
директор Центра анализа геополитики, войн и военной истории

#аанатолийиванько

Опубликовано в выпуске № 27 (691) за 19 июля 2017 года

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Комментарии
Aviagr, 11:27, 19 июля, 2017
Какой-то плохой перевод с японо-аглицкого... Противокорабельные и противоДесантные функции - разве не одно и то же? Вот размещение самих ракет на разных носителях - морских и береговых/сухопутных - еще играет роль (вносит свои нюансы). Но самое показательное, что ширится развитие мощных противокорабельных средств, что сводит на "нет" потуги нашей ОСК в создании какого-либо паритета с помощью надводных кораблей. Только ПЛ, особенно их роботизированные варианты в виде миниатюрных арсеналов ракет/торпед с управлением и целеуказанием по каналам разветвленной сети глайдеров-навигаторов, могут составить серьезную конкуренцию любому флоту за минимальные средства. Особенно в таких локализованных водоемах. Авианосцы, крейсеры, эсминцы и пр. - лишь мишени для вновь зарождающегося класса многочисленных распределенных сетей миниатюрных подвижных мин-убийц. Только они могут нести непрерывную вахту в море, быть незаметными для большинства средств поиска, приближаться на максимально близкое расстояние к противнику (для использования дешевого оружия "пистолетного выстрела" 10-15км) в т.ч. и к его ВМБ и портам, чтобы в одночасье по кодированному сигналу уничтожить всю прибрежную инфраструктуру, не говоря уже о "консервных банках", ныне именуемыми кораблями. Даже против ПЛ эта хищная стая будет более опасна, чем реденькие единичные "круизы" противолодочников и такой же беззащитной авиации (в условиях абсолютного превосходства противника в ПВО и истребителях). Но Голиафы-краснодеревщики пилят дубины и бюджет на бесполезное вооружение, которое НИКОГДА не пригодится. Ну и китайцы идут тем же бессмысленным путем: снова будут биты "островитянами"с отжимом спорных островов. Скучно знать все наперед...
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