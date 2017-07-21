Борьба за Суэц по официальным каналам

65 лет назад военные под командованием генерал-майора Мохаммеда Нагиба арестовали правительство и изолировали короля Фарука. В считаные дни египетская, точнее – египто-суданская монархия, созданная в 1920-х как британский протекторат, приказала долго жить. Новая власть, ожидая не только интервенцию метрополии, но и отделение западными стратегами Судана от Египта, рассчитывала на военно-техническую помощь СССР.

“ Чтобы надавить на Лондон, египетские власти запрашивали Москву о возможности советской военно-технической помощи Каиру и Хартуму ”

Утром 23 июля 1952 года один из руководителей Июльской революции Анвар Садат зачитал по радио коммюнике Мохаммеда Нагиба, в котором говорилось: свергнуто правительство, неспособное управлять страной и дискредитировавшее себя зависимостью от Великобритании. Сообщалось, что создан Совет революционного руководства (СРР) под председательством Нагиба. Он до середины ноября 1954-го – до своей отставки в пользу первого заместителя Гамаля Абдель Насера был един в трех лицах: президента, премьер-министра и главы СРР. Новая власть понимала, что Лондон едва ли смирится с потерей как «пробританского» Египта, так и Судана – англо-египетского кондоминиума, южные границы которого простирались до джунглей Восточной и Экваториальной Африки. Таковыми эти границы, напомним, оставались до июля 2011 года, когда западные державы и транснациональные добывающие компании отделили-таки «нефтегазоизбыточный» Южный Судан от Хартума.

До 1954 года в Каире не предпринимали мер для национализации Суэцкого канала, находившегося под совместным управлением Лондона и Парижа. Но в египетских и суданских СМИ тогда все чаще стали публиковать письма читателей, требующих передачи важнейшей судоходной артерии в собственность государства. По имеющимся данным, Мохаммед Нагиб уже в августе 1952-го предложил британцам начать переговоры об участии Египта и Судана в управлении каналом, потребовав вдобавок уточнить их позицию в случае арабо-израильской войны. Но Лондон игнорировал запрос. Впрочем, насколько можно судить по доступным документам того времени, суданское участие в решении вопросов, связанных с Суэцким каналом, было отвергнуто сразу. Чтобы надавить на Лондон, египетские власти в сентябре – ноябре 1952 года через посла Египта в СССР Азиза Али аль-Мисри-пашу запрашивали Смоленскую площадь о возможности советской военно-технической помощи Каиру и Хартуму. Речь шла прежде всего о поставках из СССР стрелкового оружия и боевых катеров. Но в Москве еще не были уверены в однозначной антиимпериалистической ориентации Каира и его способности сохранить египетско-суданский союз. Вдобавок СССР был косвенно вовлечен в корейскую войну, а вполне возможный вооруженный конфликт Каира и Лондона или обострение арабо-израильской вражды означали по сути второй фронт. Поэтому на зондаж Каира относительно поставок советских огневых средств давались уклончивые ответы.

В первом ряду: Гамаль Абдель Насер,

Мохаммед Нагиб, Абдель Хаким Амер,

Салах Салем и Анвар Садат

Фото: socialcompas.com

Кстати, с просьбой «о предоставлении оружия и оборудования для сооружаемых военных заводов» египетский посланник в Москве Мохаммед Камель Биндари-паша впервые обратился еще 1 июля 1948 года. Советский МИД ответил, что этот вопрос должен решаться в рамках решений ООН 1948–1950 годов в связи с войной в Палестине, предусматривавших, в частности, демилитаризацию региона, но она так и не состоялась...

12 февраля 1953 года было подписано британо-египетское соглашение о Судане, предусматривавшее вывод войск обеих стран и проведение мероприятий для движения Хартума к независимости. Что и осуществилось к январю 1956-го. Как отмечал бывший в 1969–1985 годах главой Судана генерал Джафар Мухаммед Нимейри, Мохаммед Нагиб стремился сохранить египетскую опеку в формате федерации или конфедерации. Он полагал, что такое государство будет более мощным игроком в регионе, тем более в противостоянии с Лондоном и Тель-Авивом. Но эти планы не получили весомой поддержки за рубежом. Впрочем, стремление Нагиба сохранить египетско-суданское государство могло быть связано с тем, что он родился в Хартуме. Там же в 1918 году получил чин лейтенанта и начал военную карьеру. В 1923-м переехал из Хартума в Каир, где вскоре поступил на службу в армию Египта. Отец Мохаммеда – Юсуф Нагиб был офицером египетской армии, служившим в Судане, а мать Зохра Ахмед Отман – суданка.

И все же советско-египетское сближение началось вскоре после Июльской революции. Первое двустороннее торговое соглашение на 1953–1955 годы было подписано в Москве 27 февраля 1953-го. Оно предусматривало согласованные цены на товары в торговле между странами и положительное сальдо в пользу Египта. Этот документ был реализован в полном объеме. В справке «К поездке секретаря ЦК КПСС тов. Шепилова Д. Т. в Египет», подготовленной 18 июля 1955 года в отделе стран Ближнего и Среднего Востока МИДа СССР и направленной в ЦК КПСС, говорилось: «Египетское правительство обратилось к нам с просьбой о продаже вооружения. Был дан положительный ответ по этому вопросу, и в настоящее время идут переговоры о продаже Египту чехословацкого вооружения, производимого по нашим лицензиям». Переговоры эти успешно завершились осенью 1955-го. Тогда же начались прямые поставки в Египет советского оружия.

Алексей Балиев,

политолог политолог

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