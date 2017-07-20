Много авиа и много шоу

Фото: Сергей Карпачев

На авиасалоне МАКС-2017 самая представительная статическая экспозиция – у российских ВВС. Сразу обращает на себя внимание многоцелевой истребитель МиГ-35, оснащенный двигателями РД-33МК повышенной тяги, и новейшей авионикой: радиолокационной станцией с АФАР «Жук-А». Этот истребитель должен сменить МиГ-29, собственно и ставший базой, на которой создавался самолет поколения 4++.



Во второй день работы салона РСК «МиГ» и национальная компания «Казахстан Инжиниринг» подписали соглашение о совместном продвижении этой машины, в Казахстане будет создан сервисный центр для обслуживания авиатехники корпорации МиГ, кроме того, там начнут готовить инженеров и техников. Первые самолеты могут поступить авиаполки в конце 2018 года.



Ранее было известно, что машину представят только на статической экспозиции, но позже планы изменились, и зрители увидели ее в небе над Жуковским.



Еще одной новинкой авиасалона в подмосковном Жуковском стал МИ-8АМТШ «Терминатор», вертолет, созданный для службы в высоких широтах. Машина снабжена системой подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря ей двигатель можно запустить на открытом воздухе. При установке дополнительных баков дальность полета «Терминатора» составит 1400 километров. Для полета там, где нет никаких ориентиров, или полярной ночью, вертолетчикам послужит хорошую службу цифровой автопилот с инерциальной системой навигации, которой не нужна связь с космическими спутниками.



Корпорация «Иркут» представила новейший учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки Як-152 с 500-сильным дизельным двигателем RED AO ЗТ – его производство с 2009 года наладила немецкая компания RED Aircraft GmbH, который позволяет развивать скорость 500 километров в час. Изначально планировалась установка отечественного двигателя М-14Х мощностью 360 л. с., но, поскольку выпуск моторов этой серии на Воронежском механическом заводе прекращен, а других аналогичных по классу и мощности нет, то избрали двигатель производства номинально немецкой компании, которая принадлежит выпускнику КАИ имени Туполева Владимиру Райхлину. Новый УТС оснащен современным пилотажным и прицельным оборудованием. Максимальная высота полета 4000 метров, а дальность при полной заправке 1500 километров. Испытания самолета планируется завершить к концу года.



Особый интерес вызвал новейший широкофюзеляжный А-350-900 – его представили и на статической экспозиции, и он стал одним из грандов летного «дефиле» над аэродромом ЛИИ имени Громова. Это – один из пяти самолетов, принимавших участие в сертификационных процедурах и, как особенно отмечали устроители авиасалона, в проектировании этой машины в карбоновой ливрее принимали самое непосредственное участие российские инженеры из конструкторского центра ECAR в Москве.



Весьма впечатляющую экспозицию представила компания «Эникс» из Татарстана – на ее стенде беспилотные авиационные комплексы собственной разработки и производства. В дочерней компании концерна «Калашников» ZALA AERO создано 12 моделей БЛА для сухопутных войск, флота, других формирований. Все БЛА разрабатываются по схеме «летающее крыло», в продуктовой линейке представлены беспилотные комплексы тяжелого, среднего и легкого классов.

Иван Драгомиров,

специальный корреспондент «ВПК» Опубликовано 20.07.2017