За сопки Маньчжурии

Международная военно-научная конференция, посвященная 80-летию войны Сопротивления китайского народа японской агрессии и решающему вкладу в его победу Советского Союза, высветила новые страницы. Уроки тех событий значимы и сегодня. Организаторами форума выступили Академия военных наук, Цзилиньский университет КНР и Центр изучения Второй мировой войны.

Генерал Макартур на борту эсминца «Миссури» при подписании акта о капитуляции Японии говорил: «Все политические и военные разногласия мы разрешили на полях сражений, теперь наша задача – подписать соглашение о мире». Но с тех пор чем дольше мы живем, тем больше становится этих разногласий, в том числе в лагере победителей.

“ Американцы признавали, что без советских войск даже при применении атомного оружия им пришлось бы воевать еще год-полтора и потерять не менее миллиона солдат ”

В России и Китае есть историки, считающие, что Вторая мировая началась не в 1939 году, а в начале 30-х, когда Япония развязала агрессию в Северо-Восточном Китае и на КВЖД, что коснулось также Советского Союза. Но очаги войны были и в Абиссинии, Испании, иных районах. Мировая историография утверждает, что она началась 1 сентября 1939-го, когда после нападения Германии на Польшу вступили в войну Франция, Англия, другие крупные державы. С налетом японской авиации на Перл-Харбор официально в состоянии войны оказались США, и она окончательно приняла мировой характер. Президент Рузвельт в обращении к американскому народу 9 декабря 1941 года, перечислив все акты агрессии Японии, Италии, Германии с 1931 по 1941-й, констатировал: «Все это звенья одной цепи. Теперь мы тоже участвуем в этой войне». Сталин в Отчетном докладе ЦК XVIII съезду ВКП(б) в марте 1939-го сделал вывод: «Новая империалистическая война стала фактом».

Китай противостоял японской агрессии с 1937 года и больше всего пострадал, понеся потери 35 миллионов человек. Впрочем, в это число, видимо, вошли и жертвы гражданской войны с гоминьдановцами, направлявшими основные силы не против Японии, а против Красной армии Мао Цзэдуна. Победа пришла благодаря героизму китайского народа и большой помощи Советского Союза. Она оказывалась не только вооружением, боеприпасами, но и большим отрядом советских летчиков, специалистами других видов и родов войск, которые сражались вместе с китайскими товарищами, жертвуя своими жизнями. Все это должно быть прочно закреплено в нашей общей истории.



Коллаж Андрея Седых

Можно было бы внести в международную историческую повестку вопрос о начале Второй мировой войны в 1937 году. Но при уже существующих разногласиях с западными странами и Японией по этой теме наше предложение вряд ли будет принято и может породить новый шквал фальцификаций о причинах возникновения Второй мировой, в том числе по поводу Советско-германского пакта.

Что касается Советского Союза, то в 30-е годы открытая угроза исходила на западе от фашистской Германии, на востоке – со стороны милитаристской Японии. Основной стратегический замысел советского политического и военного руководства состоял в том, чтобы не допустить одновременного нападения, последовательно отразить агрессию и разбить противников поэтапно.

Японские милитаристы на Дальнем Востоке многократно нарушали границу на земле, в воздухе и на море. Советское командование вынуждено было держать здесь довольно крупные силы. И только в момент отчаянного положения под Москвой перебросило часть дивизий к столице, на другие участки фронта.

Наши западные союзники неоднократно обращались к Сталину с просьбой начать войну против Японии. Он отвечал, что главная задача – разгромить гитлеровскую Германию. Лишь после этого можно будет выступить против Японии. И через три месяца после Победы началась стратегическая операция советских войск на Дальнем Востоке.

Ход ее хорошо известен. Я хочу обратить внимание только на некоторые особенности, которые приобрели актуальность в наше время. Прежде всего операция носила сугубо геополитический характер, в ней боевые действия умело сочетались с хорошо продуманными и взаимоувязанными дипломатическими, информационными, экономическими и другими невоенными акциями. Особое значение придавалось скрытности подготовки и стратегической внезапности. Переброска 460 тысяч личного состава, 7000 орудий, 2000 танков, тысячи самолетов с запада на восток была осуществлена незаметно для противника.

Еще в 1944-м – начале 1945-го при развернувшихся наступательных операциях советских войск на западе часть дивизий, ранее переброшенных с востока, стали возвращать в прежние районы дислокации. С целью ускорения этого процесса советское командование отказалось от решения по оккупации Финляндии. Маннергейму было обещано оставить его во главе страны. По мере завершения войны против фашистской Германии перебрасывались и другие войска, необходимые для проведения операции на Дальнем Востоке. Поэтому есть основание считать Маньчжурскую стратегическую операцию составной частью не только Второй мировой войны, но и Великой Отечественной. А всех воинов Дальневосточной кампании – полноправными участниками Великой Отечественной.

Некоторые историки, отстаивающие иную точку зрения, обосновывают ее словами Сталина, сказанными 9 мая 1945 года: с разгромом фашистской Германии Великая Отечественная война закончилась. По их мнению, Верховный главнокомандующий в тот момент должен был объявить, что закончилась война с Германией, а теперь мы выступим против Японии. Но для тех, кто что-нибудь понимает в стратегии, совершенно ясно, что так не делается.

По решению Сталина

Замысел Маньчжурской стратегической наступательной операции состоял в том, чтобы концентрическими рассекающими ударами Забайкальского (маршал Родион Малиновский) и 1-го Дальневосточного (маршал Кирилл Мерецков) фронтов – из Приморья, 2-го Дальневосточного (генерал армии Максим Пуркаев) – с севера при активном содействии Тихоокеанского флота (адмирал Иван Юмашев) расчленить, окружить и уничтожить или вынудить к капитуляции Квантунскую армию. Одновременно силами десантов освободить южную часть Сахалина и Курильские острова. Операцию предстояло проводить против очень сильной группировки противника, насчитывавшей около миллиона человек, 6260 орудий и минометов, 1150 танков, 1500 самолетов. К тому же японцы создали вдоль границы долговременные укрепления.

Операция готовилась заблаговременно. В Генштабе эта работа началась сразу после Ялтинской конференции. Маршал Мерецков с оперативной группой выехал на Дальний Восток, изучил обстановку и выработал предложения.

Непосредственная подготовка с подключением командований фронтов велась с весны 1945 года. 3 августа 1945-го Александр Василевский, назначенный главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке, и начальник Генерального штаба Алексей Антонов доложили Сталину окончательный план Маньчжурской стратегической операции: начать наступление силами Забайкальского фронта, а в полосах 1 и 2-го Дальневосточных проводить лишь разведку боем, чтобы перейти в наступление главными силами через пять – семь суток. Верховный с предложением не согласился. Разновременный переход в наступление лишал Дальневосточные фронты внезапности действий и позволял противнику вскрыть замысел нашего командования, маневрировать силами и средствами для последовательного нанесения ударов на монгольском и приморском направлениях. Сталин распорядился начать наступление одновременно всеми фронтами. Как показали последующие события, это решение оказалось более целесообразным.

После Парада Победы в июне 1945-го командующие выехали к местам назначения. Началась напряженная работа. Сложность состояла не только в том, что подготовительные мероприятия предстояло осуществить в условиях, когда не было официального состояния войны с Японией. Отсутствовал опыт, когда Красная армия начинала бы военные действия первой (за исключением зимней Советско-финляндской войны). А условия операции, особенно перехода в наступление, существенно отличались от тех, что были на советско-германском фронте.

Во-первых, разведку можно было вести только наблюдением и при помощи агентурной сети. Заросшая таежная местность затрудняла наблюдение. Воздушная разведка с нарушением границы или разведка боем также оказались невозможны. Во-вторых, с точки зрения скрытности было нецелесообразно до начала военных действий выдвигать в приграничную зону, в исходное положение для наступления большое количество соединений и частей, в частности, артиллерию. Прорыв же укрепленных районов по канонам военного искусства требовал мощной артподготовки, наступления из положения непосредственного соприкосновения с противником.

Во второй половине июля Василевский вместе с Мерецковым прибыли на КП 5-й армии в районе горы Кабанья, чтобы при участии командиров соединений еще раз рассмотреть вопрос о способе перехода в наступление. Командарм Николай Крылов выступил с инициативой начать наступление вообще без артподготовки, внезапно перейдя госграницу усиленными передовыми батальонами. Главные силы предполагалось до этого держать в глубине, часть артиллерии выдвинуть ближе к границе и иметь в готовности к открытию огня. После напряженных раздумий, анализа всех плюсов и минусов решение командующего армией было утверждено.

Тяжело в учениях…

“ Если бы наступление началось не с внезапной атаки, а после длительной артподготовки, война могла затянуться, да и наши потери были бы более значительными ”

Основные усилия командующих и штабов сосредоточивались в войсках на организации, боевом, тыловом и техническом обеспечении действий. Учитывая большую роль передовых батальонов в операции на 1 и 2-м Дальневосточных фронтах их подготовкой занимались особенно тщательно. В 5-й армии эту задачу взял на себя генерал-полковник Крылов.

С офицерским составом на картах и макетах местности были детально, скрупулезно отработаны порядок скрытного выдвижения батальонов и перехода ими госграницы во взаимодействии с группами пограничников, которые досконально знали местность. В каждой дивизии были созданы учебные поля, которые воспроизводили районы обороны японцев со всеми заграждениями, долговременными огневыми точками, системой охраны и обороны. На этих полях в течение недели шли тактико-строевые занятия с многократным повторением наиболее сложных приемов и отработкой взаимодействия между подразделениями различных родов войск. Затем в течение 10–12 дней проводилось по 5–6 комплексных учений (большинство из них ночью) с привлечением всех сил и средств, участвующих в боевых действиях.

Маньчжурская операция началась в 1.00 (по хабаровскому времени) 9 августа 1945 года. В это время в Приморье шел ливень. Он затруднял ориентировку войск, но вместе с тем способствовал скрытности. Передовые батальоны в сопровождении пограничников бесшумно перешли границу и в ряде мест овладели долговременными оборонительными сооружениями врага еще до того, как японские расчеты успели занять свои позиции и открыть огонь. Это создало условия для быстрого продвижения главных сил дивизий первого эшелона в глубину обороны противника. В некоторых местах, например в районе Гродеково, где японцам удалось своевременно обнаружить выдвижение наших передовых батальонов и занять оборону, боевые действия затянулись. Но такие узлы сопротивления умело обходились нашими войсками. Из некоторых дотов японцы продолжали вести огонь в течение 7–8 суток. Это еще раз говорит о том, что если бы наступление началось не с внезапной атаки, а после длительной артподготовки, противник успел бы занять оборону на всех участках. Военные действия и в целом война могли затянуться, да и наши потери были бы более значительными.

Умело действовали силы Тихоокеанского флота, освобождая Южного Сахалин и Курильские острова. Самоотверженно сражались китайские войска, особенно части Красной армии под руководством КПК.

Поэтому все писания некоторых историков о том, что никакой серьезной войны там не было, лишены оснований. Сами американцы признавали, что без участия советских войск даже при применении атомного оружия им пришлось бы воевать еще год-полтора и потерять не менее миллиона солдат. Мы имеем полное право считать, что вступление Советского Союза в войну на востоке было серьезным вкладом в разгром империалистической Японии и победного завершения Второй мировой.

Махмут Гареев,

президент Академии военных наук, генерал армии президент Академии военных наук, генерал армии

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