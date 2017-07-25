Заробитчане в Поднебесной

«Антонов», «Мотор Сич» и Южмаш станут китайскими брендами
Максим Казанин

На аэродроме Китайской авиационной промышленной корпорации № 1 (КАПК), расположенном в районе Яньлян города Сиань (провинция Шэньси), проходит испытания новый палубный турбовинтовой самолет дальнего радиолокационного дозора «Кунцзин-600». Он, вероятно, оснащен двумя силовыми установками Д-27 производства украинской компании «Мотор Сич», которые известны по военно-транспортному Ан-70.

На опубликованных снимках видно: у двигателей соосные винты, что должно повысить эффективность при коротком старте с авианосца, оснащенного трамплином. В салоне будут места для пяти операторов радиолокационной станции, которая позволит обнаруживать воздушные цели на дальности до 600 километров. Экипаж включает пилота, штурмана, бортмеханика. В связи с наметившимся прогрессом по теме палубного самолета ДРД целесообразно рассмотреть некоторые моменты сотрудничества украинских и китайских предприятий по созданию современных образцов авиатехники.

Для сокращения технологического отставания ОПК КНР от западных и российских самолетостроителей Пекин санкционировал открытие двух производственных комплексов в Сиане и Чэнду, на которых будут работать специалисты с Украины.

Антоновцы в Сиане

Турбовентиляторный двигатель жизненно необходим китайским самолетостроителям для реализации программы среднего военно-транспортного «Юнь-30»

В уезде Пучэн (Вэйнань, провинция Шэньси) на территории площадью 124 квадратных километра завершается строительство Современного открытого производственного района Луянху, где будут жить и работать две тысячи сотрудников украинского КБ «Антонов» с членами семей.

Возведены цеха для выпуска необходимых комплектующих, 46 многоэтажных жилых домов для расселения сотрудников, организован парк культуры и отдыха. Известно, что общая стоимость комплекса проектных, инженерных и строительных работ, а также компенсаций местным жителям за изъятие земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 2017 год составила 6,3 миллиарда юаней, в ближайшие пять лет будет инвестировано еще 2,65 миллиарда.

Все это результат сотрудничества Китайской авиационной промышленной корпорации № 1 и КБ «Антонов». Основными соисполнителями опытно-конструкторских работ на территории КНР являются Сианьская промышленная авиационная группа компаний и Первый научно-исследовательский институт проектирования воздушных судов, которые расположены в районе Яньлян.

Из открытых источников известно, что на авиастроительном предприятии КАПК идет работа над самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, а также заправщиками на базе Ил-76. В 2015 году именно специалисты с Украины помогли ВВС КНР создать первые три летающих танкера из российских транспортников Ил-76 с использованием комплектов украинского топливозаправочного оборудования, предназначенного для Ил-78.

Заробитчане в Поднебесной
Фото: google.com

Приоритетный проект – производственно-испытательная линия для выпуска сверхтяжелых транспортных Ан-225 «Мрия», которые позволят осуществлять переброску до 1500 военнослужащих НОАК в любую точку КНР. Китайских конструкторов интересуют технологические решения, использованные при создании корпуса и крыльев самолета, а также двигатели Ан-225.

Вторым по важности определено формирование производственной линии Ан-124-100, которые считаются лучшими в своей категории. По замыслу китайских стратегов Ан-124-100 «Руслан» заполнит пустующую нишу тяжелых транспортных самолетов, а также может серьезно потеснить российские Ил-76, которые в основном поставляются китайской стороне после ремонта. Единственным серьезным конкурентом для украинских машин может стать новая модификация Ил-76МД-90А. По подсчетам офицеров Управления вооружений Объединенного оперативного штаба НОАК, для удовлетворения потребностей всех родов и видов войск в транспортировке грузов и личного состава необходимо 200 воздушных судов среднего и тяжелого классов.

Кроме того, для военно-транспортной авиации ВВС НОАК определенный интерес представляет украинский Ан-70, который обладает лучшими характеристиками в сравнении с китайским перспективным транспортным самолетом «Юнь-30», находящимся только на стадии проектирования. Китайские аналитики по проблематике ВВС полагают, что для военно-политического руководства оптимально принятие на вооружение именно Ан-70, который способен перевозить до 300 человек с личным вооружением либо около 200 раненых.

Техническая компетенция специалистов КБ «Антонов», которое в КНР считают лучшим в мире по созданию транспортных самолетов, позволила построить, проверить и запустить в эксплуатацию полноценный комплекс катапультного старта для палубных истребителей на авиабазе ВМС НОАК «Синчэн», расположенной в провинции Ляонин.

Кроме вышеуказанных самолетов, китайские специалисты планируют в сотрудничестве с украинскими партнерами наладить производство Ан-70, Ан-74, Ан-132, Ан-158, Ан-178.

Запорожцы в Чунцине

Для удовлетворения потребностей НОАК в транспортировке грузов и личного состава необходимо 200 воздушных судов среднего и тяжелого классов

Очевидно, что для серийного выпуска указанных типов самолетов необходимы мощные и надежные авиадвигатели, с которыми у специалистов из КНР проблемы. Для решения этой задачи Chongqing Tianjiao Aviation Power Company в сотрудничестве с украинской «Мотор Сич» зарегистрировала в КНР новое предприятие (Chongqing Tianjiao Xiqi Aviation Power Conpany) c уставным капиталом четыре миллиарда юаней.

Известно, что китайская компания при финансовом содействии администрации Чунцина построит в районе Лянцзян жилой комплекс и создаст всю необходимую инфраструктуру для нового двигателестроительного предприятия. Общая стоимость создания комплекса оценивается в 20 миллиардов юаней, из которых 1,7 миллиарда выделяется на переезд от двух тысяч до трех тысяч сотрудников «Мотор Сич» и членов их семей в КНР.

По данным китайских источников, на предприятии планируется организовать производственные линии по выпуску турбовальных, турбореактивных двухконтурных и турбовентиляторных двигателей военного назначения, а также газовых турбин для гражданского сектора.

В первую очередь будет налажен выпуск Д-18Т, необходимого для создания в КНР национального тяжелого транспортного самолета, способного перемещать 171 тонну груза на дальность 15 000 километров без дозаправки.

Вторыми по важности определены двигатели АИ-222К-25Ф и АИ-25ТЛК, поскольку их стабильные поставки необходимы ВВС и ВМС НОАК для поддержания летной годности учебно-тренировочных и боевых самолетов JL-8, -9, -10, а также для стабильных поставок легких ударных L-15 на международный рынок вооружения. Кроме того, китайские производственники планируют наладить выпуск АИ-9500Ф, который позволит ВМС НОАК реализовать проект легкого палубного УБС.

Третьим пунктом в списке значится Д-27. Этот турбовентиляторный двигатель жизненно необходим китайским самолетостроителям для реализации программы среднего военно-транспортного «Юнь-30», который при максимальном взлетном весе 80 тонн должен поднимать в воздух 30 тонн полезной нагрузки. Расчетная скорость «Юнь-30» – 600–700 километров в час, а дальность полета с максимальной нагрузкой – от 6000 до 7000 километров. Вполне вероятно, что при создании «Юнь-30» китайские специалисты используют опыт украинского КБ «Антонов».

Следующим в перечне приоритетов идет Д-436, который будет серийно устанавливаться на транспортных и пассажирских Ан-178 или их китайских аналогах. В перспективе этими двигателями станут комплектовать более мощные самолеты-амфибии, которые примут на вооружение в противопожарных подразделениях народной вооруженной полиции КНР и ВМС НОАК для полетов на островные территории.

В Поднебесной рассчитывают на то, что украинские специалисты помогут наладить и серийный выпуск таких силовых агрегатов, как Д-136, АИ-136Т, ТВ3-117ВМА-СБМ1В и МС-500В. Это позволит полностью устранить зависимость от поставок моторов из России, а также разрабатывать новые образцы вертолетной техники. По местным оценкам, первые партии перечисленных моделей двигателей будут изготовлены с использованием комплектующих, поставленных с Украины, что обеспечит необходимый уровень качества. Специалисты «Мотор Сич» скорее всего окажут содействие китайским конструкторам и при создании перспективных компактных ТРД, необходимых для крылатых и противокорабельных ракет.

Вполне вероятно, что в этом же районе Чунцина будут расположены производства и жилые кварталы для сотрудников украинского КБ «Южное», которое уже сделало большой шаг навстречу китайским ракетостроителям, продав им техническую документацию и образцы двигателей РД-170, РД-120 и РД-9.

Максим Казанин,
кандидат политических наук

#Кунцзин 600 #«Мотор Сич» #Ан-70 #КБ «Антонов» #Ан-225 «Мрия» #АН-124-100 #Юнь-30 #ВВС НОАК #Максим Казанин

Опубликовано в выпуске № 28 (692) за 26 июля 2017 года

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Комментарии
HZ66, 17:10, 25 июля, 2017
"Единственным серьезным конкурентом для украинских машин может стать новая модификация Ил-76МД-90А" Не может, т.к. ширина грузовой кабины у 76-го не изменилась, что не позволяет впихнуть современные танки.
Павел, 19:36, 25 июля, 2017
У нацистов тоже были лагеря для учёных евреев. Это тоже самое. Китайцы - нацисты.
Дормидонтыч, 08:35, 26 июля, 2017
Китайцы свой гешефт с хохлов получат.
юра, 09:03, 26 июля, 2017
Что курил автор?))))
Игорь, 11:47, 26 июля, 2017
На зло соседу я.ца отморожу....
kosarex@lj, 12:55, 26 июля, 2017
Как видим, турбины для гражданского сектора освобождают КНР от необходимости сотрудничать во всем с Сименс, а двигатели для самолетов будут усовершенствоваться. В общем, моё предсказание о том, что РФ в конце концов придется слить в КНР остатки советских технологий, сбывается весьма специфичным образом. Путин не поверил, что китайцы смогут сделать украинским олигархам предложение, от которого они не смогут отказаться вопреки позиции США. А теперь настал период прямого завоза специалистов, причем официального, с официальным жильем, официальными зарплатами, с предоставлением гражданства, избавляющего от страхов перед возвращением в РФ, с возможностями жить с женами и детьми. Конечно, в ряды спецов могут затесаться спецслужбисты, которые, если окажутся профессионально состоятельны, смогут внести свой вклад в китайское авиастроение, но только как инженеры, иначе их могут уволить. Желающие украинцы смогут образовать партячейки БПП или Батькивщины, российским никто не запретит создать партячейки Едра, но, боюсь, желающих будет крайне мало. Спецы в будущем смогут вернуться на родину, но они получат возможность не верить пустым обещаниям.
© kosarex@lj, 12:57, 26 июля, 2017
[Китайцам] надоело сотрудничество с Воронежским авиазаводом - сидит директор, подряжает инженеров работать на китайский заказ, платит гроши, инженеры больше думают о том, как смыться, а директор ещё искажает суть поставленных китайцами задач, спецслужбисты мешают под предлогом борьбы с утечкой информации. А тут закупил специалистов, сам поставил задачи, сам видишь реальные проблемы, да и дураков можешь сам уволить или перевести туда, где от них хоть какой толк будет.
ШАХ, 14:08, 26 июля, 2017
Россия в лице сегодняшних властей позорно все проиграла Китаю в экономике,науках ,по уровню жизни и т.п.Коммунисты Китая думают о стране,а наши коммунисты подпевают ворам во власти.И какой же строй лучше социализм - Китай,СССР или капитализм- Россия,США? Если социализм без войн как США 200 лет,то развитие человечества было-бы другое.
Галинур, 20:52, 26 июля, 2017
Китайцы правильно делают:зачем повторять путь,пройденный другими,тратя при этом огромные средства? Проще купить технологии и специалистов Украины,воспользовавшись их тяжелым экономическим положением.Единственный минус-таким способом не создать собственной инженерной конструкторской школы.
Доктор БХ, 22:34, 26 июля, 2017
Аплодисменты !!!! Занавес.
Иван Денисович, 23:16, 26 июля, 2017
ШАХ, воры во власти это и есть коммунисты.
Василий, 23:39, 26 июля, 2017
Создадут Китайцы конструкторские школы, у них они есть уже. Строят же двигатели и все остальное. Да, пока уступают Советским, так научатся. Из миллионов инженеров выберут грамотных и перспективных... Научатся, это не из мерчандайзеров, юристов да менеджеров конструкторов делать, такие даже под пулеметами ни к чему не годны. Вот где проблема, а за Китай можно не беспокоиться.
гость, 01:21, 27 июля, 2017
Шах и мат ватникам!
Дурмидонтыч, 01:30, 27 июля, 2017
Нынешние руководители Украины гордо бросили все высокотехнологичные стратегически важные для страны предприятия в "топку" противостояния с Россией, самым крупным рынком и партнером украинского машиностроения. Не пожалели ни заводы, ни людей. В итоге у легендарных брендов "Антонов", "Южмаш", "Мотор Сич" вскоре останется только былая слава, без каких либо перспектив развития.
Мандарин, 02:48, 27 июля, 2017
Собственная инженерная школа начинается с анализа и разбора работ конкурентов и китайцы поступают абсолютно правильно. Благо у них есть подобный опыт в других отраслях.
Балагур, 09:10, 27 июля, 2017
Своей школы автомобилестроения у них тоже не было...
Гость, 10:34, 27 июля, 2017
© kosarex@lj, поясните,что это за сотрудничество китая с Воронежским авиазаводом. О чём это?
Андрей, 14:12, 27 июля, 2017
Специалисты с антонова и моторсичи научат китайцев и потом они не будут никому нужны.А Китай с ихними новыми Русланами и Мриями похоронят Antonov airlines, которая и кормит КБ.
Игорь, 15:02, 27 июля, 2017
Специалисты с антонова и моторсичи к тому моменту уже будут гражданами китая и работать на новую родину за хорошую з.п. Т.ч. думаю вполне нужные будут.
Солониковед , 16:58, 27 июля, 2017
Дормидонтыч прав и я тоже, мы вместе очень правы! Только Китаю и этой стране, что до нашей правоты.
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