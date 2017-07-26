Борьба на лоскутном одеяле

Кризис в Персидском заливе вследствие конфликта Катара и КСА, ОАЭ, АРЕ с их союзниками, спровоцированный администрацией США, получившей сверхкрупные оборонные заказы от обеих сторон и ставшей после этого нейтральным арбитром, ситуация в Сирии и Ираке, приближающаяся смена высшей власти в Алжире и нарастающее противостояние в странах Африканского Рога отвлекли СМИ от событий в Ливии.

Между тем они развиваются, затрагивая не только многих региональных игроков, но и США, и страны ЕС. Рассмотрим события, происходящие в этой стране, опираясь на материалы эксперта ИБВ А. Быстрова.

Деньги за бочку

“ Разброд в позициях иностранных игроков – одна из основных причин пребывания Ливии в силовом и властном вакууме ”

Палата представителей Ливии – парламент, заседающий на востоке страны, – заявила о выходе из договоренностей о формировании единой Национальной нефтяной корпорации (ННК) и передаче ей нефтяных портов. Решение принято парламентским комитетом по энергетике. Ранее аналогичное постановление было вынесено временным правительством А. Абдуррахмана ат-Тани. Парламентарии призывают армию передать контроль над терминалами структуре, подчиняющейся властям на востоке. Напомним, что 3 марта «нефтяной полумесяц» (побережье залива Сирт) подвергся массированной атаке формирований «Бригад обороны Бенгази» (БОБ). Эта группировка образована летом 2016 года для противостояния лояльной восточным властям Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Х. Хафтара. Боевикам удалось захватить на побережье Средиземного моря крупнейшие в стране нефтеналивные терминалы – Рас-Лануф и Эс-Сидр.

Накануне решения палаты ЛНА предприняла контратаку и выбила радикалов из портов. Они под охраной армии, командование не определилось, кому их передать. ННК под руководством М. Саналлы базируется в Триполи. Ей армия передала терминалы, установив над ними контроль в сентябре 2016 года. Параллельная структура, подчиняющаяся восточным властям и вошедшая в единую ННК, существует в Бенгази. Таким образом, Тобрук пошел на ответный удар по триполитанскому и мисуратовскому кланам, поскольку суть межплеменных столкновений там сводится к контролю над нефтяными месторождениями и экспортом черного золота.

«Бригады обороны Бенгази» созданы на катарские деньги при материально-технической поддержке мисуратовцев для отпора силам Хафтара, поскольку сами мисуратовцы воевать с армией Тобрука тогда не хотели. Их действия не встречали сопротивления премьер-министра правительства национального согласия (ПНС) Ф. Сараджа, препятствовавшего попыткам монополизировать нефтедобывающую отрасль под контролем Хафтара. Этим же объясняется согласие Сараджа на вооруженное противостояние лояльных ему местных племен тубу и мисуратовских волонтеров экспансии Хафтара в Феццане. Здесь мы наблюдаем борьбу Парижа и Рима за гарантии бизнесу в нефтяной отрасли Ливии французским или итальянским компаниям.

Еще одним шагом Сараджа против монополии Хафтара в контроле над нефтяными авуарами было сосредоточение экспортных операций в ННК под руководством Саналлы. Попытки Тобрука запустить экспорт через «бенгазийскую» ННК успеха не имели: на международных площадках была официально аккредитована триполитанская ННК. Тобрук старается положить этому конец, но пока с неясным результатом. Правда, период примирения Саналлы и Сараджа прошел, и каждый начал играть свою игру. Премьер старается сосредоточить экспортные потоки в своих руках. Декрет Тобрука свидетельствует, что он решил вмешаться в этот спор.

Отметим заключение 13 июня промежуточного соглашения с компанией «Винтерсхалл» (ФРГ) о возобновлении нефте- и газодобычи в Ливии. Оно может усилить позиции Сараджа. Ливия вышла в мае на уровень 160 тысяч баррелей в сутки, а сейчас уже 830 тысяч баррелей. Соглашение позволяет немцам приступить к добыче и отгрузке нефти без подготовки на принадлежащих им участках НК96 и НК97, а также увеличить производство на месторождениях, которые используют такую же инфраструктуру, прежде всего на «Абу Аффитель», оператором которого является Mellitah Oil & Gas, где добывается 70 тысяч баррелей. Это позволяет Ливии выйти на суточную добычу в миллион баррелей нефти в ближайшие месяцы.



Халифа Хафтар. Фото: ytimg.com

«Винтерсхалл», действующая на ливийском рынке с 1956 года, спорит с ННК о налогах. ННК, ссылаясь на ужесточение налогового соглашения с «Винтерсхалл» от 2010 года, говорит о миллиарде долларов убытка вследствие их неуплаты. Немцы ссылаются на решение ливийского правительства о льготном налогообложении, которое предусматривалось старым концессионным соглашением, с учетом отмены постановлений бывшего ливийского режима. Сарадж здесь выступил на стороне немцев, подписав соглашение с ними в обход претензий ННК. Для этого он в марте инициировал указ президентского совета о роспуске Министерства топлива и энергетики Ливии и передаче большей части полномочий ведомства в ведение национальных ливийских компаний и части иностранных корпораций.

Это вызвало резкую реакцию Саналлы, утверждающего, что Сарадж создал кабинету и себе условия для выхода на сепаратные соглашения о разделе продукции со всеми крупными игроками рынка. Саналла отрезал доступ «Винтерсхалл» к экспортному трубопроводу, вынуждая закрыть производство. Он считает, что прерогатива на заключение контрактов должна принадлежать независимому органу, что переводит эту сферу из политического пространства в экономическое. Все это осложняет планы правительства увеличить добычу и экспорт нефти. Эксперты полагают, что такое положение дел вынудит глав ПНС и ННК к компромиссу. Но судя по всему, Тобрук активно работает над созданием альтернативных инструментов добычи и экспорта углеводородов.

Ливийские лебедь, рак и щука

ЛНА ведет в Бенгази борьбу против экстремистов, среди которых боевики «Исламского государства» (ИГ) и формирований, связанных с «Аль-Каидой» (обе организации запрещены в России). С середины ноября 2016 года армия вела наступление на западные кварталы и вытесняет экстремистов из оплотов на севере. Официально Бенгази освобожден от исламистов полгода назад, если верить заявлениям Хафтара, что, как выясняется, не соответствует действительности. Так же или почти так обстоит дело с контролем над остальными территориями Ливии. Победные реляции местных политиков об освобождении районов в надежде получить от внешних спонсоров очередную помощь основываются, как правило, на том, что им удалось договориться с конкретным племенем. Но шейхи меняют точку зрения в зависимости от того, кто больше платит за лояльность. Единственный инструмент, влияющий на их долговременную позицию, – перспектива физического уничтожения большей части племени.

Фото: tyt.by

Именно так произошло в Феццане, где после массированных бомбардировок ВВС Хафтара (точнее, самолетами ВВС ОАЭ, которые пилотировались американскими наемниками) населенных пунктов племени тубу их шейхи задумались о правильности поддержки итальянского плана по Римскому соглашению и оппозиции Тобруку. Но самолетов мало, племен много, из этого исходит первая причина нестабильности в Ливии. Это неспособность ни одной из сил нанести решающее военное поражение оппонентам в силу лоскутного племенного одеяла и переменчивости в политических пристрастиях шейхов.

Вторая причина – слабость спонсоров политических и клановых сил в Ливии. Сегодня существует несколько внешних игроков, действующих в этой стране разнонаправлено. Альянс ОАЭ – АРЕ и до последнего времени Франция делают ставку на вооруженные силы Тобрука, то есть на Хафтара. Отметим, что солидный уровень материально-технического снабжения этих формирований (ЧВК «Блэкуотерс», штурмовики ВВС ОАЭ, египетский и французский спецназы, закупки оружия и боеприпасов за деньги ОАЭ в Белоруссии) оказался недостаточным для силового доминирования и политической монополии Хафтара не только в Ливии, но и на востоке страны (вспомним «исламистский оазис» в Дерне) и в регионе «нефтяного полумесяца».

Причина в слабости военных возможностей Хафтара, а также нежелании его зарубежных покровителей открыто участвовать в боевых действиях, втягиваться в конфликт с непредсказуемыми последствиями. Операции французских и египетских спецназовцев разовые, а чтобы контролировать шейхов, необходимо постоянное вооруженное давление с непосредственным участием спонсоров Хафтара. Оборотная сторона этого – возмущение международной общественности и пятно на репутации Тобрука как агента внешнего вмешательства, что подрывает его легитимность в глазах населения.

Впрочем, противоборствующие стороны в Ливии сохраняют боевой потенциал за счет поддержки спонсоров, а лозунг «Ливийцы не потерпят иностранного вмешательства» запустили катарцы, чтобы уберечь союзников – мисуратовские и триполитанские кланы от поражения в случае масштабной иностранной интервенции. Это второй центр силы в Ливии, который также очень конъюнктурен. Но ни у Катара, ни у его союзников нет сил и возможностей участвовать в военных действиях на стороне лояльных им групп.

Третий центр силы – правительство национального согласия Сараджа, не обладающее военным потенциалом, но имеющее международное признание и пользующееся поддержкой Рима. Последний визит в середине июня Сараджа и человека «номер два» в его президентском совете А. Майтыги в Брюссель продемонстрировал это. Помимо приема у главы МИДа Италии А. Альфано, через лоббистов Рима в Брюсселе – координатора международной деятельности ЕС Ф. Могерини и президента парламента ЕС А. Таджани были организованы встречи Сараджа с генсеком НАТО Й. Столтенбергом и президентом Еврокомиссии Ж.-К. Юнкером. Этот вояж надо расценивать как демонстрацию поддержки Брюсселя лично Сараджу и возглавляемой им структуры в противовес Тобруку и Хафтару. Разброд в позициях иностранных игроков (в ЕС между итальянцами и французами) – одна из основных причин пребывания Ливии в силовом и властном вакууме.

В «дорожной карте» не все

В середине июля Сарадж предложил новую «дорожную карту» для выхода из кризиса. План включает проведение всеобщих президентских и парламентских выборов в марте 2018 года, объявление о прекращении всех военных действий за исключением борьбы с терроризмом, а также проект формирования совместных комитетов палаты представителей (однопалатный парламент) и Государственного совета для начала интеграции разобщенных госучреждений. Планируются создание Высшего совета национального примирения, изучение механизма введения правосудия переходного периода, репараций и общей амнистии, а также создание комитетов по примирению между городами.

Напомним, что по итогам переговоров 2 мая в Абу-Даби между Сараджем и командующим Ливийской национальной армией Хафтаром были достигнуты договоренности об общенациональных органах власти и силовых структурах. Для их окончательного оформления планируется создать рабочие группы, а после подписания подготовленного ими соглашения в шестимесячный срок провести президентские и парламентские выборы. При этом Сарадж старается позиционировать себя и кабинет министров как посреднический нейтральный орган, находящийся над схваткой. Отряды, которые с оговорками официально являются «вооруженными силами правительства национального согласия» (мисуратовские бригады и триполитанские «Братья-мусульмане»), объявляются Сараджем неким «фронтом», к которому он не имеет отношения, но может организовать с ними переговорный процесс.

Это встревожило полевых командиров из Мисураты, которые не нашли для себя места в формирующейся структуре власти. Они опасаются изоляции в случае укрепления альянса между Хафтаром и Сараджем, что выглядит тревожным на фоне сократившейся поддержки Мисурате от Турции и Катара, которые отвлечены на кризис в ССАГПЗ. В Мисурате нет единого фронта. Часть полевых командиров ищет компромисса с Хафтаром, другая настроена воевать. Их тревожат контакты Хафтара с американцами. 12 июля он был принят послом США в Ливии П. Бодде и командующим силами Африкома Т. Валдхаусом, что может означать: Вашингтон склоняется к поддержке Хафтара. Мисуратовцы же надеялись на американский нейтралитет, поскольку именно их бригады под руководством военных инструкторов и при поддержке ВВС США в свое время освобождали Сирт от сторонников ИГ.

2 июля начальник Генштаба ВС АРЕ М. Хегази встречался с делегацией из Мисураты. Обсуждалась организация прямых консультаций между мисуратовцами и Хафтаром. Египтяне пытаются размыть катарско-турецкий фронт на востоке Ливии для укрепления позиций Хафтара. Они используют ту часть элиты Мисураты, которая к компромиссу готова. Многое зависит от позиции мисуратовцев в ходе столкновений между силами Хафтара и его противниками. Если Мисурата поддержит их авиацией, это будет означать победу крыла, которое оппонирует диалогу с Тобруком.

Наследие Каддафи

В Триполитании и Киренаике освобождение в начале июня бойцами клана зинтан сына Каддафи С. аль-Ислама стимулировало борьбу за симпатии племен основных конкурентов на власть в Ливии. Речь о привлечении на свою сторону сил, которые можно считать прокаддафистскими. С другой стороны, претендентам на власть нельзя дать ему возможности стать центром силы, претендующей на объединение ливийцев. Освобождение С. аль-Ислама – предпосылка к созданию системы коммуникации с «каддафистами» на предмет альянса в борьбе за власть и получение доступа к финансовым авуарам Каддафи за границей. Со вторым сложно: возвращение денег – отдаленная перспектива. Но привлечение на свою сторону вооруженных милиций племен – вопрос принципиальный и срочный.

Сын Полковника то ли проживает под домашним арестом в Зинтане, то ли вместе с дядей под охраной в Эль-Бейда в Киренаике, где находится дом его матери С. Фаркаш. Он стоял у истоков программы (2007–2010 годы) бывшего ливийского лидера по освобождению, реабилитации и возвращению в общество вожаков и боевиков, ассоциированных с «Аль-Каидой». Это прежде всего руководители Ливийской боевой группы (ЛБГ) А. Бельхадж, С. ас-Саади и Х. аль-Шариф, имеющие сегодня несколько сотен сторонников. Сам Бельхадж после последних боев в Триполи бежал в Турцию, но влияние в столичном регионе сохранил. Он крупный бизнесмен в логистической и банковской сферах и готов к диалогу о компромиссе с верхушкой клана зинтан через С. аль-Ислама. И Бельхадж в случае реальных перспектив диалога выйдет из-под влияния Катара.

Еще один его вероятный партнер по переговорам – связанный с Тобруком лидер «либерального крыла» в Ливии М. Джебриль, бывший в свое время протеже аль-Ислама. Преимущество сына Каддафи в том, что он осведомлен о секретах всех этих деятелей. С другой стороны, он непопулярен у тубу в Феццане. Отношения его с туарегами лучше, но аль-Ислам вряд ли забыл о том, что туареги передали его клану зинтан в 2011 году. Да и большая часть исламистов до конца сыну бывшего ливийского лидера не верит. Так что речи о возвращении его во власть не идет, нужны только его знания и посредничество.

Сарадж и Хафтар активизировались на поле племенной дипломатии. Первый начал проводить назначения в военный блок своего правительства, стараясь выдвинуть на должности представителей конкретных племен, что обеспечивает ему их лояльность. При этом тубу в Феццане начинают выходить из-под контроля главы правительства, грозя разорвать Римское соглашение о создании с туарегами и племенем ауляд сулейман «пограничной гвардии». И если это произойдет, то будет поражением не столько Сараджа, сколько Рима.

Хафтар начал помимо обработки тубу консультации с племенной верхушкой тархуни, основного поставщика кадров в армию и силовые структуры до свержения ливийского лидера. Еще один сын Каддафи Хамис рассматривал некогда вариант перехода со своей 32-й бригадой на территорию тархуни и организации там оплота сопротивления. Они контролируют несколько районов Триполи и столичного региона, что делает их незаменимыми союзниками в установлении контроля над столицей. Если тархуни признают главенство Хафтара, он получит сильную опору.

Видный триполитанский полевой командир Х. Таджури, силы которого – основная боевая поддержка Сараджа в Триполи, также начал проявлять активность в контактах с «бывшими». Его отряды освобождали во время боев столичную тюрьму, которую охраняли исламисты Х. аль-Шарифа, где находился ряд VIP-персон прежнего режима. Они переведены на виллы в зоне штаб-квартиры Таджури в Триполи. 12 июня на разговении во время Рамадана – ифтара Таджури устроил ужин в гостинице «Рэдиссон-блю», где присутствовали помимо прочих С. Каддафи, экс-премьер-министр А. Зейд Дорда и бывший шеф спецслужб А. Сеннуси. Полевой командир старается установить контакты с представителями племен каддафа, чариани и меграхи, к которым те принадлежат. Эти маневры ускорились после встреч Хафтара и Сараджа и их договоренности об альянсе, что свидетельствует о том, что Таджури, чьи отряды сыграли основную роль в освобождении Триполи от сил исламиста Х. аль-Гвейля, начал свою игру в борьбе за власть.

Евгений Сатановский,

президент Института Ближнего Востока президент Института Ближнего Востока

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