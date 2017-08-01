Низложение Киева

Заявление лидера ДНР Александра Захарченко об учреждении государства Малороссия, как ни странно, не вызвало должного обсуждения в экспертном сообществе и СМИ. Хотя такое событие чрезвычайно значимо как минимум для России и Европы.

Порошенко ограничился дежурным заявлением о решимости подавить ДНР и ЛНР военной силой. Подобные сентенции все уже слышали. Этой самой силы для подавления «мятежных» регионов просто нет.

Интересна реакция официальных кругов России. Пресс-секретарь президента фактически отказался от комментариев по существу, уточнив, что руководство изучает ситуацию. А спустя три-четыре дня о заявлении Захарченко забыли.

Спокойное отношение Госдепа с учетом вовлеченности США, их геополитического интереса в украинском плацдарме тоже весьма странно.

Умерла так умерла

“ Если ранее непризнанные республики выглядели разрушителями целостности государства, то теперь выступают спасителями страны от коррумпированной бандитской верхушки ”

Первый из возникающих в этой связи вопросов: действительно ли событие настолько малозначительно, что на него можно не обращать внимания? Второй: является ли это только частным мнением лидера ДНР и близких к нему кругов или имеется более основательная база? Третий вопрос: таким ли уж неожиданным для Кремля было это заявление или его авторы и руководство ДНР имели согласие, пусть не «всех башен Кремля», но хотя бы некоторых? Четвертый: реальны ли серьезные политические последствия, в первую очередь перекройка всей политической ситуации на Украине? И, наконец, насколько объективно могут быть заинтересованы в нейтрализации последствий этого заявления или в их усилении геополитические центры силы?

За ответами обратимся к первоисточникам, легшим в основу заявления: Конституционному акту и Политической декларации, принятым в Донецке 18 июля 2017 года. Начать стоит с последней, поскольку в ней изложены основные исторические и политические предпосылки этого заявления.

В первом абзаце декларации констатируется: «Проект государства «Украина», сформулированный сто пятьдесят лет назад и реализованный в разных вариантах в течение XX века, достиг своего логического завершения и привел к распаду страны, гражданской войне и гибели десятков тысяч людей, включая детей, женщин и стариков. И этот процесс необратим. Попытка повернуть историю вспять приведет к «балканизации» конфликта, возрастанию хаоса, эскалации гражданской войны и еще большему количеству жертв». То есть авторы декларации постулируют бесперспективность не только нынешней Украины, но и всех ранних попыток создать такое государство, начиная с середины XIX века, когда инициатором «незалежности» выступила империя Габсбургов.

Далее в документе указывается: «Чтобы остановить гражданскую войну и избежать новых жертв, мы, собравшиеся 18 июля 2017 года в Донецке представители большинства регионов бывшей «Украины…» То есть декларация, как и Конституционный акт, не подковерное творчество группки самозванцев, а отражает в концентрированном виде общее мнение не только «мятежных», но и большинства регионов Украины, естественно, и тех, которые в настоящее время контролируются киевскими властями. Это ответ на второй вопрос: определенная база, отражающая мнение по крайней мере части населения большинства регионов Украины, под заявлением Захарченко есть – оно построено не на песке.

Декларация содержит важные характеристики ситуации. Государство Украина признается несостоявшимся (failedstate), так как демонстрирует «неспособность обеспечить своим жителям мирное и благополучное настоящее и будущее», а нынешние власти в Киеве нелегитимными на основании того, что их выборы проходили «после государственного переворота» в условиях «политического террора и в отсутствии выборов в Крыму и в Донбассе». Важнейший вывод, указанный в декларации, – констатация угрозы на Украине ультранационалистического переворота, в результате которого к власти вместо «бандеровцев с европейским лицом» придут откровенные неонацисты, следствием чего станет неизбежная гражданская война всех против всех и последующая дезинтеграция страны. Этот посыл адресован прежде всего России и сопредельным странам: дальнейшая консервация нынешнего положения дел на Украине приведет к масштабной войне в центре Европы с экспортом нестабильности и вооруженного противостояния, потоками мигрантов в соседние государства. Наносится удар и по доктринальной основе нынешней киевской власти: «Идеология «украинства» проявила себя как человеконенавистническая, замешанная на ксенофобии и неонацизме». Обосновывается необходимость изменения самого названия государства: «Благодаря майдану слово «Украина» навсегда связано с именами нацистских пособников Бандеры и Шухевича, с трагедиями Бабьего Яра, Волынской резни и Хатыни, массовыми убийствами людей на майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и с геноцидом народа Донбасса».

Авторы декларации констатируют историко-идеологическую, политическую и экономическую несостоятельность проекта «Незалежная Украина»: государство в том виде, в каком оно сложилось после распада СССР, не подлежит восстановлению. Далее – ключевое положение всей декларации: представители регионов бывшей Украины предлагают переучредить на ее месте государство Малороссия.

Кого считать сепаратистами

Александр Захарченко готов

к решительным политическим действиям

Фото: Newslocator.info

Первый из напрашивающихся выводов состоит в том, что теперь ДНР (и ЛНР) не претендуют на отделение от Украины. То есть они не сепаратисты. Можно сказать, что вектор политики ДНР направлен внутрь Украины. Этим положением констатируется претензия на власть во всей стране, которая теперь, чтобы порвать с гиблым прошлым, будет переименована в Малороссию. Фактически возникает общеукраинский политический центр, альтернативный Киеву. При этом совершенно неважно, что он не признан в мире. Главное – он объявлен в государстве, где власть не пользуется массовой и безраздельной поддержкой не только населения, но даже силовых структур. Если ранее для военнослужащих Украины непризнанные республики выглядели как разрушители целостности государства, то теперь выступают спасителями всей страны от предельно коррумпированной, откровенно бандитской и недееспособной верхушки, ведущей страну к катастрофе. Фактически этим заявлением ДНР подняла знамя всенародного объединения против враждебной силы, грубо подавляющей население для безнаказанного разграбления страны в интересах собственных и иностранных хозяев. Это может подтолкнуть к переходу на сторону ДНР и ЛНР частей и подразделений ВСУ. Они продолжают служить Украине, и это очень серьезный мотив для военных, которые в условиях смуты, будучи государственно-ориентированной силой, в массе теснейшим образом связанной с народом, ищут политический центр, способный восстановить стабильность и существенно улучшить уровень жизни населения. Оказавшись в критической ситуации перед выбором между защитой проворовавшегося полуоккупационного режима, который гонит их убивать сограждан, и возможностью стать под знамена освободителей страны от оккупантов, они с большой вероятностью выберут второе. Ведь в периоды вооруженного противостояния на юго-востоке Украины фактов перехода военнослужащих ВСУ, причем часто с вооружением и техникой, на сторону ДНР и ЛНР было множество. Собственно, первые боевые машины ополченцы получили именно из рук отказавшихся воевать против них бойцов ВСУ.

Надо признать исключительную значимость появления альтернативного политического центра. Правда, последствия могут проявиться не сразу. Благоприятными условиями способна стать новая вспышка войны в Донбассе или углубление экономических проблем Украины.

Учреждение Малороссии и распространение ее суверенитета на всю территорию страны «позволит объединить те части бывшей «Украины», которые кажутся разошедшимися навсегда, в том числе по причине участия в гражданской войне по разные стороны линии фронта». То есть речь идет не о разделении нынешнего государства, а о его реальном объединении на новой, действительно общенациональной идее.

Далее в декларации говорится о том, что Малороссия – новое «государство, с новым именем, новым флагом, новой конституцией, новым государственным устройством, новыми принципами социально-экономического развития, новыми историческими перспективами». Но это не революция, а «возвращение в историю. Это новизна, которая восстанавливает, а не разрушает». Тем самым декларация противопоставляет западному «украинству» с полуторавековым провальным прошлым многовековую историю единого русского народа, временно разделенного на великороссов и малороссов.

Шанс для бойцов ВСУ

Фото: Project-tosh.ru

Если декларация определяет условия и необходимость учреждения Малороссии, то Конституционный акт создает первичную правовую базу нового государства. В нем, собственно, и провозглашается возникновение Малороссии. Определяется ее столица – Донецк. Статус Киева – «историко-культурный центр без статуса столичного города». Флаг Богдана Хмельницкого объявляется государственным.

Конституируются основы государственного строительства: «Многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков». По устройству Малороссия есть «федеративное государство с широкой автономией регионов». В акте постулируется, что «Донецкая Народная Республика (наряду с Луганской Народной Республикой) остается единственной территорией бывшей «Украины» (не считая Крыма), на которой сохранилась законная власть». Из этого вытекает требование к военнослужащим и сотрудникам других силовых структур, представителям государственных органов подчиняться единственно законным властям на территории бывшей «Украины». «Донецкая Народная Республика призывает представителей региональных элит и гражданского общества регионов бывшей «Украины» объединиться для того, чтобы остановить наступающие в стране хаос и гражданскую войну всех против всех, а также последующий процесс распада страны». Для принятия конституции Малороссии предлагается созвать Конституционное собрание на принципах Земского собора, в которое «выбрать от всех регионов на персональной основе представителей». В числе важнейших принципов будущей конституции акт провозглашает независимость и суверенность, территориальную целостность при признании правомерности выбора народов Крыма, нейтральный (внеблоковый) военный статус, в духовном отношении опора на традиционные для наших народов ценности, которые базируются на православной картине мира, равноправие всех традиционных религий и конфессий и при этом противодействие раскольничеству и тоталитарным сектам, разновекторность экономической политики, превращение Малороссии в реальный мост между Востоком и Западом, Севером и Югом, возобновление участия в деятельности СНГ, ратификация закона о членстве Малороссии в СНГ, курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета, а также восстановление кооперационных связей с РФ и возобновление сотрудничества с ЕАЭС. Фактически определяется положение Малороссии в отношениях с Россией и другими странами СНГ, аналогичное тому, которое сегодня занимают Белоруссия и Казахстан. Это вполне реальный курс, который будет поддержан членами СНГ и ОДКБ, а также ШОС, поскольку укрепляет позиции этих стран на важнейшем юго-западном стратегическом направлении.

Безвиз плюс социализм

Некоторые положения акта вызывают сомнение в реализуемости, что заставляет рассматривать их как просто дань текущим настроениям ориентированных на Запад социальных слоев украинского общества, вероятно, с целью их успокоить. Это «проведение переговоров в трехстороннем формате Малороссия – Россия – Евросоюз для гармонизации взаимоотношений в общей системе» и сохранение безвиза (в случае согласия ЕС).

Совершенно очевидно, что при реализации проекта Малороссия Запад в отместку за полный провал своей политики в этом регионе откажется признать это государство со всеми вытекающими последствиями для двусторонних отношений. Вряд ли улучшит отношения Малороссии с Западом и «отказ от долгов майданной власти» при признании правопреемства по отношению к домайданной «Украине». Но это лишь усилит интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

Весьма интересны черты социально-экономического курса. Так, в акте определяются в качестве приоритетов в этой сфере следующие: «создание госконцернов в ключевых отраслях промышленности; запрет на продажу земель сельхозназначения; отказ от ГМО; развитие системы народного контроля в экономике и политике, в том числе как средства борьбы с коррупцией; деолигархизация, в том числе на законодательном уровне; отказ от политических партий как субъекта политики, переход к персональному принципу представительства; ведение элементов прямой демократии». В этом же контексте следует рассматривать и «отказ от повышения пенсионного возраста», заморозку коммунальных тарифов и их возможное дальнейшее снижение, гарантии «первого рабочего места для выпускников вузов».

Это черты социализма. Причем все они желанны абсолютным большинством народа не только на Украине, но и в других республиках бывшего СССР, в частности в России. И это формирует весьма опасную для олигархата ситуацию, особенно в России, когда курс на его политическое и экономическое уничтожение провозглашается фигурой, чрезвычайно зависимой от российских властей. А ведь вполне понятно, что «изучение» носит временный характер – на носу переговоры с западными странами по Украине, да и проверить в целом реакцию мировых элит на подобное развитие ситуации в этом регионе интересно, прежде чем предпринимать практические шаги. Потому и «изучают». Отсюда вполне логично предположение о том, что в российском высшем истеблишменте созрели понимание и, наверное, уже решимость начать процесс реставрации элементов социалистических отношений. Во всяком случае на низовом уровне, что позволит, сохраняя незыблемыми существующие властные кланы, убрать подрастающих конкурентов и успокоить народ. Признаки информационно-психологической подготовки к таким действиям в России просматриваются. Тогда понятно, почему деолигархизация и прочие шаги в сторону социальной справедливости провозглашены в донецком акте – похоже это не вызывает отторжения в Кремле.

Без трибунала – никуда

В отношении сил, ныне доминирующих на украинском олимпе, планы однозначные и жесткие, напоминающие «умиротворение» разгромленной гитлеровской Германии: «системная денацификация; административная и уголовная ответственность за пропаганду неонацистских идей и героизацию нацистов и их пособников (Бандеры, Шухевича, ОУН-УПА и т. д.); административная и уголовная ответственность за попытки пересмотра итогов Второй мировой войны». В декларации эти положения находят более полное раскрытие: «Проводится расследование с привлечением иностранных специалистов – из России, Беларуси, Евросоюза – преступлений, совершенных майданным киевским режимом: убийства на майдане, убийство одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, военные преступления в Донбассе в рамках так называемой АТО. В этот же период готовится Народный трибунал над государственными преступниками, приведшими страну к распаду и гражданской войне: В. Ф. Януковичем (с просьбой к России о его экстрадиции), П. А. Порошенко и его кликой: Турчиновым, Яценюком, Коломойским, Парубием, Наливайченко и другими». И это вполне понятно и необходимо, поскольку иначе нельзя идеологически и психологически оправдать неизбежно жесткие действия по консолидации общества на возрождение страны и стабилизацию социально-политической обстановки. Без определения виновных и их жесткого наказания новая власть неизбежно принимает на себя ответственность за их преступления.

Таким образом, можно констатировать, что в Конституционном акте и Политической декларации определены все ключевые аспекты, позволяющие учредить новое государство. Такое действие не противоречит основополагающим документам международного права. Соответственно заявление лидера ДНР Захарченко может иметь серьезные не только региональные, но и геополитические последствия. Оно, бесспорно, сделано после тщательной проработки всех аспектов возможных последствий и как минимум с согласия, пока неофициального, части «башен Кремля». Надо признать, что движение в этом направлении, наверное, единственно возможное для восстановления полноценной государственности на территории нынешней Украины и приемлемых условий жизни для ее населения. Стоит напомнить, именно такой вектор был очевиден для всех более или менее квалифицированных военных и политических экспертов еще в начале 2014 года.

Но для многих глобальных сил нынешний поворот, похоже, стал большой неожиданностью.

Константин Сивков,

член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

#Захарченко #Малороссия #Янукович #Конституционный акт #Политическая декларация #Порошенко