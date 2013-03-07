В плену «зеленых человечков»

«Черные лебеди» десантировались в Венгрии, точнее, в Сольноке, где в июле как часть международных военных учений Saber Guardian проходила спецоперация под названием Black Swan. Две «скандинавские страны-агрессора», излагает легенду маневров венгерская Magyar Nemzet, захватили Польшу и балтийские государства, а затем, двигаясь на юг через западную часть Украины, нацелились на Румынию и Болгарию.

Союзники по НАТО с базирующимися в Европе силами Соединенных Штатов в авангарде спешат на помощь восточным членам блока. Через Венгрию идет подкрепление для региона, над которым нависла угроза. Таков «аранжированный для России и черноморского стратегического направления сценарий, по которому проходили самые крупные в этом году военные учения американской армии на нашем континенте», читаем на сайте авторитетного издания (https://mno.hu/kulfold/erovel-es-egyenes-beszeddel-rettentjuk-el-az-oros...).

“ По примеру Крыма и Восточной Украины русские могут осуществить неожиданные операции внутри НАТО ”

Их частью стала воздушно-десантная операция в пространстве между воздушной базой в венгерском Папе и болгарским аэродромом Безмер. В ходе эпизода Swift Response парашютистов базирующейся в итальянском Vicenza американской 173-й воздушно-десантной бригады и транспортные средства дислоцированного в немецком Vilseck второго разведывательного стрелкового полка с помощью C-130 Hercules и транспортных C-17 американских ВВС перебрасывали с венгерской базы на Балканы.

По замыслу организаторов акции она должна произвести на Москву устрашающее впечатление. По крайней мере так на вопрос о «скандинавской» угрозе ответил венгерскому корреспонденту командующий американскими наземными войсками в Европе Бен Ходжес (Ben Hodges). Россия, по убеждению генерала, хорошо понимает две вещи – силу и прямое слово. Устрашение на них и строится, пояснил американец.

Фото: nato.int

Замысел таков: на ключевой значимости точки – аэродромы, мосты, транспортные узлы – сбросить сотни парашютистов с тем, чтобы те стремительно заняли эти объекты, которые впоследствии могли бы стать исходными пунктами последующих военных операций по оттеснению противника. В англосаксонской профессиональной терминологии, пишут венгры, это называется проникновением под совместным давлением разных родов войск.

За этими планами издание усматривает «западные опасения, что по примеру Крыма и Восточной Украины, а также Сирии русские могут осуществить неожиданные операции и внутри НАТО». Это будет некая акция спецназа или проникновение «зеленых человечков», когда ключевые пункты окажутся в руках противника без открытой войны, без интенсивных боевых действий. В этом случае члены НАТО встали бы перед дилеммой: в ответ на ограниченные российские акции вступить в войну или проглотить пилюлю. Третья возможность появится в том случае, если приготовления агрессора будут своевременно замечены. Она состоит в том, чтобы выверенными упреждающими действиями самим захватить зону, на которую нацелился противник и, избегая эскалации, восстановить статус-кво.

Одновременно с Saber Guardian и сообразно его воздушному десанту на баконьском полигоне шли учения «Храбрый воин» (Bator Harcos) с участием вооруженных сил Вышеградской четверки и ее союзников (в их числе Румыния). А венгерские силы спецназначения по всей стране проводили маневры под кодовым названием «Черный лебедь» (Fekete Hattyu). Тут-то и дошла очередь до Сольнока. Ранним воскресным утром из взлетевших в Папе американских самолетов MC-130J выбросили парашютистов-спецназовцев. В целях безопасности военных и гражданских действовало ограничение движения транспорта к югу от базы. Но Венгрия готова терпеть неудобства мирной жизни, ведь она, как пишет популярный новостной портал 444.hu, один из самых злостных «зайцев» НАТО (https://444.hu/2017/05/25/orban-megigerte-a-nato-csucson-hogy-magyarorsz...). Страна не только не выполняет финансовые обязательства перед блоком, но даже снизила долю военных расходов с 1,2 процента ВВП в 2010 году до 0,5 – в 2015-м. На майском саммите НАТО в Брюсселе венгерский премьер пообещал к 2024 году довести оборонный бюджет страны до требуемых двух процентов ВВП. В 2015-м это было 186 миллиардов форинтов. Если правительство намерено учетверить сумму, тогда, принимая за основу теперешний ВВП, нужно будет поднять военные расходы до 750 миллиардов. Но ведь и ВВП, по всей вероятности, будет расти… Сколько же тогда составят эти самые два процента? Впрочем, до 2024-го еще масса времени, успокаивают себя венгры, следя за полетом натовских «лебедей» в своем небе.