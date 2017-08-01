Эх, тачанка-египтянка

Армейский багги «Эскадрон» выполнен в двух основных модификациях: первая рассчитана на четырех человек и груз, вторая – с индивидуальной бронекапсулой. Что это – ответ на реальные потребности армии или желание ухватиться за госзаказ?

Точные технические характеристики разработки, как это часто бывает, неизвестны, но кое-что угадывается. По сравнению с другими армейскими багги «Эскадрон» относится скорее к тяжеловесам. В обмен на серьезную массу получаем полторы тонны полезной нагрузки. Это позволяет разместить четырех бойцов в полной экипировке, пару крупнокалиберных пулеметов типа «Корда», несколько пусковых установок ПТРК «Корнет», боеприпасы в ассортименте.

Понятно, что модульная система позволит выпускать модификации с различным вооружением. Например, с «Эскадроном» будет хорошо смотреться 82-мм миномет «Поднос». А один из пулеметов можно заменить станковым гранатометом типа АГС-40.

Скорость – лучшая броня

“ В нашей армии еще не было машины, которую можно выдать бойцам, как пулемет, и транспортировать ее вместе с ними на обычном вертолете ”

Вопрос, что эффективнее защищает на поле боя – незаметность или броня, поднимается периодически. Американцы традиционно выбирают незаметность. Вспомним «Хамви», на которых по большей части до сих пор сидит американская пехота. Четыре человека – расчет на невысокие потери в случае поражения, приличная для 80-х скорость 88 километров в час и поначалу полная открытость всем пехотным смертям: бронированная модификация появилась позднее.

У нас подход традиционно иной. Первую боевую машину пехоты мы запустили в производство еще в середине 60-х. Она предназначалась для защиты от осколков огненного вала артиллерийской подготовки, максимально близко к которой должны были наступать на неприятельские укрепления советские солдаты.

Расчет оказался верным. Невидимость – для кары технически неразвитых туземцев, а с серьезным противником нужна крепкая защита. Отметим: самые защищенные танк и БМП – Т-14 и Т-15 – разработаны именно в России, наш ОПК движется прежним курсом.

Фото: google.com

Однако не всегда ставка на броню возможна. В первую очередь речь идет о ВДВ. Для них разработано такое мощное вооружение, как БМД-4 с двумя орудиями и даже самоходная противотанковая пушка калибра 125-мм, почти танк, но массой всего 18 тонн, что означает по сути лишь противопульное бронирование. Изменить ситуацию достаточно сложно. Грузоподъемность самолетов – параметр весьма жесткий, а броня, даже из самых современных материалов, тяжелая. Поэтому как ни крути, но либо авиадесантируемая техника, либо защищенная.

С багги у десантников открываются большие возможности. Отсутствие бронирования «Эскадрон» компенсирует стремительностью. 130 километров в час по бездорожью – не шутки. Для прицеливания по скоростной высокоманевренной цели нужен очень хороший навык.

«Эскадрон» одним своим названием намекает на рейд по вражеским тылам, где плотность огня невысока и ожесточенной обороны не ожидается.

Учитывая, что даже снаряженный этот багги не будет весить более трех тонн, возможна его транспортировка вертолетом класса Ми-8. У нашей армии еще не было машины, которую можно выдать бойцам, как пулемет, и перевозить ее вместе с ними к месту высадки на обычной «вертушке».

Еще одна особенность «Эскадрона» – низкотемпературная силовая гибридная установка, позволяющая неслышно и невидимо для противника совершить последний рывок и нанести удар внезапно.

Снимите «Корнет»

Между тем от вооружения для багги требуется не только гибко изменяться под конкретные нужды военных, но и быть в принципе съемным. Бойцы при необходимости должны забрать боеприпасы, снять пулеметы и скрыться, припрятав машину или попросту бросив, если другого выхода нет.

В связи с этим идея разработчиков снабдить багги пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса «Корнет» начинает выглядеть несколько сомнительно. Стоимость одного ПТРК – около 900 тысяч рублей. Цена багги пока неизвестна, но, сравнивая с аналогами, можно предположить, что три-четыре «Корнета» намного дороже, чем «Эскадрон».

Однако если уж говорить о финансах, только экипировка «Ратник» каждого из четырех бойцов стоит миллион рублей, а их жизни и вовсе бесценны. Так что тактическая группа, перемещающаяся на «Эскадроне», обязательно должна иметь средства борьбы с бронетехникой противника. Другое дело, что пусковые установки «Корнета» необходимо проектировать быстросъемными.

Штурмовик-разведчик

Что касается второй модификации «Эскадрона» – с бронекапсулой на одного человека, ее использование выглядит менее перспективным. Связано это даже не с футуристическим концептом – оператор-водитель в одноместной бронемашине с дистанционно управляемым вооружением, а с более узкой областью применения в разведке.

Действительно, съездить в нее быстро и по-тихому, не боясь стрелкового огня, зафиксировать обстановку датчиками и приборами, напрямую передав ее в штаб, – способность ценная. Не исключено, что в разведке бронированный багги ждет славное будущее. А возможно, скажется повышающаяся пропорционально использованию дорогостоящей аппаратуры стоимость «Эскадрона», а также сложность одновременного управления и багги, и вооружением.

Однако, тенденция

Армейский багги – популярный тренд в армиях мира, в том числе в нашей, где сектор сверхлегкой машины пока не занят. Претендентов на место, кстати, хватает. Например, «Чаборз», создаваемый по инициативе Рамзана Кадырова на его родине, в двух модификациях: трехместный и шестиместный багги.

Разговоры о том, что армии нужна сверхлегкая машина, идут еще со времен Советского Союза. Конечно, у критиков этой техники тоже есть аргументы, начиная с особенностей нашей территории, изобилующей густыми лесами, болотами да реками, и кончая холодным климатом. Однако появление «Эскадрона» вызвано скорее объективной необходимостью в легкой, маневренной, незаметной и недорогой машине, а вовсе не фантазиями разработчиков.

Говоря о багги, нельзя не отметить его экспортный потенциал. Русское оружие традиционно котируется за рубежом как по качественным характеристикам, так и по цене. Но позволить себе танки и БМП могут не все. Багги по цене автомобиля бизнес-класса – совсем другое дело. К тому же, судя по войне на Ближнем Востоке, тачанки переживают второе рождение и становятся популярными даже у регулярных частей правительственных войск.

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