Незнаменитый трибунал

Даже в шеститомных мемуарах Черчилля, так и названных «Вторая мировая война», о политике Запада и конкретно Англии на Дальнем Востоке говорится крайне мало. О фактах прямого содействия агрессии Японии против СССР и Китая полностью умалчивается.

Большинство западных историков стремятся оправдать дальневосточную политику своих правительств и переложить ответственность за развязывание войны на Тихом океане на другие государства. Подобная тактика наглядно просматривается даже в том, что ежегодно широко отмечается годовщина Нюрнбергского процесса как прямое напоминание о неизбежном финале возможных потенциальных агрессоров. И фактически предан забвению аналогичный Токийский процесс Международного военного трибунала по Дальнему Востоку, проходивший с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948-го. Молодое поколение даже не слышало о нем, не говоря уже о Хабаровском 1949 года, на котором были осуждены японские военные преступники, массово уничтожавшие китайских военнопленных и простых граждан при разработке различных видов бактериологического оружия.



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На Токийском процессе основным виновником войны на Тихом океане официально была названа агрессивная внешняя политика японской военщины. Но истоки надо искать еще в Первой мировой.

Воодушевленные успехами в войне 1904–1905 годов против России японские милитаристы уже в то время стали формировать стратегию интервенции против своих соседей. В стране усиленно насаждалась идеология, в соответствии с которой будущее Страны восходящего солнца прямо увязывалось с ее продвижением и закреплением на азиатском материке. Если же кто-то попытался бы препятствовать, предлагалось воспринимать это как прямую угрозу и в ответ использовать вооруженную силу в полном масштабе. Именно такая идеология стала подлинным факелом долгой кровопролитной войны с многочисленными военными преступлениями на Дальнем Востоке.

Япония уже в 1910 году аннексировала Корею и превратила ее в свою колонию. В 1931-м отобрала у Китая Маньчжурию и создала там марионеточное государство Маньчжоу-го под своим контролем. Одновременно резко активизировала военные провокации против Китая и СССР.

В ответ на советские предложения мирным путем разрешить существующие противоречия, японские милитаристы в качестве предварительных условий потребовали:

обеспечить свободу передвижения и предпринимательской деятельности на советской территории без ограничений;

отвести части Красной армии за Урал;

передать Японии 80 процентов рыболовных участков территориальных вод СССР;

выплатить Японии долги царской России в размере 794,2 миллиона золотых йен с процентами за прошедшие годы.

Вполне естественно, что подобные запросы были отвергнуты, а Токио стал наращивать количество военных провокаций и мелких стычек. После решительного отпора японским авантюрам у озера Хасан в 1938 году и особенно на реке Халхин-гол в 1939-м основным направлением экспансии стал Китай. При этом аппетиты и требования милитаристов стали еще более грабительскими. Оккупации Маньчжурии показалось мало и для более устойчивого закрепления позиций на Азиатском материке Япония 7 июля 1937 года развязала полномасштабную войну против Китая, продлившуюся до самого окончания Второй мировой. Фактически это и есть дата ее начала, а не общепризнанное 1 сентября 1939-го, когда Германия напала на Польшу. В этой кровопролитной войне Китай потерял миллионы человек и более 90 процентов производственного потенциала. Но она вообще выведена западными историками за рамки Второй мировой. Якобы по формальным основаниям, а фактически из-за того, что страны Запада во многом способствовали японской агрессии.

Когда Китай обратился с жалобой в Лигу наций, в ноябре 1937 года в Брюсселе была проведена международная конференция. Токио от участия в ее работе категорически отказался. По инициативе США была принята резолюция, признающая действия Японии нарушением Вашингтонского договора 1922 года, но призывавшая обе стороны найти мирные способы решения проблемы. Подобная политика умиротворения агрессора только расширила его аппетиты и привела к новым человеческим жертвам. К тому же формально Япония так и не объявила войну Китаю.

Это тоже один из уроков Второй мировой, но главным представляется вывод о том, что предотвратить Третью, не допустить гибели человеческой цивилизации – наш святой долг перед памятью миллионов еще не до конца подсчитанных жертв.