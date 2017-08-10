Война не за горами

В конце июля на мировой карте конфликтов появилась еще одна яркая точка – плато Доклам в Гималаях, китайское название – Дунлан. Это спорная территория между КНР и высокогорным государством Бутан, в поддержку которого выступает Индия.

“ В комплект китайского пехотинца в Тибете входит многослойная одежда, специальные рюкзаки и разгрузочные жилеты ”

Ситуация на вершине мира резко испортилась в считанные дни. Стороны конфликта начали стягивать войска, китайские и индийские военнослужащие померились физическими силами в нескольких столкновениях. Не удовлетворившись рукопашной, стороны успели обменяться огнем стрелкового оружия и артиллерийскими обстрелами. Правда, столкновения обошлись без значительных жертв. И скорее служили демонстрацией того, что Пекин и Нью-Дели отступать не собираются.

Столкновение двух ядерных держав на плато Доклам вызвало волну различных мнений экспертов и докладов аналитиков. Но все они ограничивались размышлением на тему, как далеко зайдут в противостоянии Индия и Китай. В то же время вне обсуждения остались военные аспекты противостоянии. Какая сторона конфликта более подготовлена к войне в условиях Тибетского нагорья, где средняя высота составляет почти 5 километров? В чем сила и слабость участников противостояния? Каким вооружением располагают китайские и индийские военные? Попробуем ответить на эти вопросы.

Индийская «вата»

Нью-Дели традиционно уделяет войне в горах большое внимание. Более того, индийские военные обладают уникальным опытом полномасштабных боевых действий на высотах от трех до пяти тысяч метров. Речь о конфликте с Пакистаном в Каргиле. В мае–июле 1999-го ВС Индии отбили занятые противником высокогорные посты, находившиеся на спорной территории. Короткая, но кровопролитная война обошлась Нью-Дели в почти 600 убитых и полторы тысячи раненных. Было потеряно несколько самолетов и вертолетов.

Фото: japantimes.co

Для действий в Гималаях минобороны Индии располагает несколькими горнострелковыми дивизиями, а также отдельными бригадами. Соответствующее обучение проходят и бойцы ВДВ. Но опыт общевойсковых боев в горных условиях у индийских военных невелик. Основная задача горнострелковых частей и подразделений – несение дежурства на многочисленных постах и патрулирование перевалов, а также спорных территорий.

Оставляют желать лучшего обмундирование, стрелковое вооружение и специальная экипировка индийских горных стрелков. Фактически все эти критически важные элементы остались на уровне 1980-х. О многослойных комплектах одежды для сложных погодных условий и трекинговой обуви индийские военные могут только мечтать. В их арсенале нет специальных горных рюкзаков и разгрузочных жилетов. Главный элемент горной формы индийских военных – длинная куртка-парка. В качестве утеплителя выступает аналог ваты. Утепленными головными уборами зачастую служат тюрбаны-пагри. Лишь некоторые подразделения располагают специальным альпинистским снаряжением: обвязками, горными молотками, ледорубами и т.д. Бронежилеты и баллистические шлемы – большая редкость.

Учения по ведению наступления, по захвату перевалов, проходов и других важных участков местности почти не проводятся. А если организуются, то не выше звена рота-взвод. Во многом это объясняется особым графиком службы индийских горных стрелков. Часть весны, летом и осенью они несут службу на блокпостах и наблюдательных точках высоко в горах на спорных территориях. При этом гарнизоны редко превышают по численности взвод или даже отделение. По истечении благоприятного периода военнослужащие покидают свои посты и спускаются вниз. Организовать боевую подготовку в таких условиях достаточно сложно.

По мнению военно-политического руководства Индии, главный инструмент горной войны – артиллерия. Поэтому Нью-Дели уделяет большое внимание закупке мощных и мобильных орудий, способных вести огонь на высотах свыше трех тысяч метров. Так, победа над пакистанскими отрядами в Каргиле одержана во многом благодаря шведским гаубицам FH77. Их 155-мм снаряды методично сметали позиции противника на перевалах и вершинах. И только потом в бой шла горная пехота. Вооруженные силы Индии располагают 410 такими артсистемами. Не так давно Нью-Дели заключил контракт на закупку 145 гаубиц М777 производства BAE Systems.

В отличие от пехоты индийские артиллеристы постоянно проводят учения в горных условиях. Организуются не только стрельбы. Отрабатывается переброска гаубиц, их развертывание на вершинах гор. Стрельба ведется в сложных условиях и при плохой погоде.

Китайская броня

У Китая нет специализированных горнострелковых подразделений. В национальных вооруженных силах есть пехотные, мотопехотные и танковые полки, которые дислоцированы в высокогорной местности. В том числе и в Тибете, который граничит с Бутаном и выходит к плато Доклам.

Фото: newsworldindia.in

В сравнении с Нью-Дели, у Пекина не так много спорных высокогорных участков местности, которые надо защищать. Их патрулирование возложено на пограничные силы. В то же время горные общевойсковые китайские подразделения проходят полноценный курс боевой подготовки. В него входят все необходимые элементы, начиная от слаживания отделений и заканчивая полковыми и бригадными учениями.

Руководство китайского Минобороны считает, что при должной организации вести боевые действия в горах можно, используя те же тактические приемы, что и на равнине. КНР активно экспериментирует с использованием бронетехники. В частности, был создан и принят на вооружение специальный горный танк. Его точное название и тактико-технические характеристики неизвестны. По имеющимся данным, экипаж боевой машины, вооруженной 105-мм пушкой, – три человека. По непроверенной информации, в ближайшее время китайская горная пехота пополнится специализированными бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты и самоходными гаубицами.

НОАК в отличие от индийских ВС располагает первоклассной горной амуницией и легким стрелковым вооружением. В комплект китайского пехотинца в Тибете входит многослойная одежда, специальные рюкзаки и разгрузочные жилеты. Есть у них и облегченные «броники» с современными баллистическими шлемами.

На фотографиях с плато Доклам индийские военные выглядят на фоне китайских весьма слабо экипированными. И явно не тянут на представителей державы, располагающей ядерным оружием.

Почему Китай не стремится формировать специальные горнопехотные части и подразделения, а делает ставку на общевойсковые подразделения, оснащенные спецтехникой? Ответ достаточно прост. Самый важный для Пекина высокогорный участок местности – Тибет. При должной подготовке и оснащении там можно вести полномасштабные общевойсковые бои с использованием артиллерии и бронетехники. Продолжение Тибета – плато Доклам, где по китайской концепции также можно использовать общевойсковые подразделения.

Дороги и тылы

Главное условия победы в высокогорной войне – своевременное снабжение войск. Этот урок хорошо усвоили в Индии. Поэтому Нью-Дели уделяет пристально внимание организации материально-технического обеспечения в высокогорных условиях. Опыт войны в Каргиле показал, что самый эффективный способ – воздушный мост.

В мае–июле 1999 года индийские ВВС смогли обеспечить бесперебойное снабжение своей высокогорной группировки. Самолеты Ан-32 доставляли грузы на высокогорные аэродромы, оттуда имущество развозилось вертолетами на пункты снабжения на горных вершинах и перевалах. Сейчас для увеличения подъемных возможностей авиации в горных условиях Нью-Дели закупает американские военно-транспортные самолеты С-17.

Опыт воздушных операций пригодится Индии в Бутане. К плато Доклам нет нормальных дорог с высокой пропускной способностью. Поэтому в случае развертывания там индийской дивизии или нескольких бригад, их снабжение ляжет на плечи военно-воздушных сил. Но нормальных аэродромов в Бутане тоже нет. Поэтому придется строить временные взлетно-посадочные полосы.

Впрочем, воздушный мост в Каргиле оказался эффективным только потому, что ему не противодействовали пакистанские истребители и средства ПВО. Но в случае с КНР и плато Доклам на такой пацифизм Нью-Дели вряд ли может рассчитывать. Китайские военные приложат все усилия, чтобы изолировать индийский контингент от снабжения. В ход пойдут истребители, которые займутся перехватом транспортных самолетов и вертолетов. А истребители-бомбардировщики, ракетные комплексы и артиллерия начнут наносить удары по временным индийским ВПП.

Несмотря на явно назревавший конфликт и партнерские отношения с Бутаном, Нью-Дели не уделял внимания заблаговременной подготовке возможного ТВД. А Пекин развернул полномасштабное строительство в Тибете.

В распоряжении китайских военных уникальная железная дорога, которая ведет с равнинной части Китая до столицы Тибета Лхасы. Недавние фотографии показали, что эта транспортная артерия активно используется военными Поднебесной для переброски войск.

Как известно, на железной дороге в Тибете есть несколько пустых станций. Они оснащены полным комплектом оборудования и даже перронами и специальными турникетами для пассажиров. Но находятся очень далеко от населенных пунктов. В случае конфликта эти станции станут местами базирования подразделений ПВО, прикрывающих стратегически важную магистраль. Там же можно разместить ремонтные бригады для экстренного восстановления полотна и мостов.

В Тибете есть несколько аэродромов. К примеру, расположенный на расстоянии 60 километров от Лхасы первоклассный Гонггар. Воздушная гавань располагает взлетно-посадочной полосой длиной в 4000 метров. Она вполне подходит не только для взлета и посадки истребителей, но и транспортных самолетов типа Ил-76.

Штабная работа

Индия располагает уникальным опытом высокогорной войны, но он мало применим в случае масштабных боев на плато Доклам. Обычным общевойсковым подразделениям индийской армии будет сложно воевать на высоте свыше 4000 метров. А специализированные горные стрелки окажутся слишком слабыми против китайских горных мотопехотных и бронетанковых подразделений. Военным Поднебесной определенную проблему может создать индийская артиллерия. Правда, ее эффективность будет зависеть от работы воздушного моста между плато и «Большой землей». Рассчитывать на прохождение автомобильных колонн в условиях неразвитой дорожной сети Бутана индийским штабам не приходится.

В отличие от Нью-Дели Пекин на протяжении десятилетий выстраивал военную инфраструктуру в Тибете. Помимо развертывания там специальных воинских частей, предназначенных для действий в регионе, Китай провел в этот высокогорный край полноценные транспортные артерии. Инфраструктура постоянно совершенствуется, военные НОАК хорошо подготовились к боевым действиям в уникальных географических условиях.

Более того, именно дорожная активность и стала поводом для нынешнего вооруженного конфликта. На территории Доклама начали работать китайские военные инженеры, проводя изыскания для строительства дороги из Лхасы в сторону Бутана. Чем это может угрожать Индии? Дело в том, что имея возможность перебрасывать воинские контингенты на плато, Китай сможет в полной мере угрожать стратегически уязвимому району Индии – узкому перешейку между Непалом и Бангладеш, соединяющему основную территорию страны с несколькими восточными штатами. Потому индийские войска сразу же проявили активность, постаравшись вытеснить китайские подразделения с плато.

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