Война в подтверждение

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Аналитики Разведуправления снабжали Генштаб сводками, докладами и книгами

Не могу согласиться с мнением, что «лишь с декабря 1943 года в разведывательных структурах СССР начали создаваться информационно-аналитические подразделения». В отношении военной разведки это не соответствует действительности.

“ К утру 22 июня на рабочих столах наркома обороны и начальника Генерального штаба лежала «Схема возможного развертывания германской армии на Восточном фронте» ”

В организационно-штатных структурах Разведывательного управления Штаба РККА (Генерального штаба Красной армии) всегда имелся информационный (информационно-статистический) отдел, занимавшийся аналитической работой. Например, в декабре 1940 года введен новый штат Разведуправления, в который был включен информационный отдел. В него входило 12 отделений: немецкое, финско-скандинавское, франко-итало-испанское, балканское, англо-американское, японское, китайское, ближневосточное, средневосточное, а также плацдармов, авиации и объектов ПВО.

Особенностями аналитической работы являлись учет, обобщение и проверка данных от всех добывающих органов военной разведки, их оценка на достоверность и подготовка итоговых документов для доклада военно-политическому руководству страны и военному командованию в виде спецсообщений. Это была трудная задача. Многие сведения, особенно в предвоенный период, носили отрывочный и противоречивый характер.

Кроме этого, специалисты информационного отдела вносили предложения о целесообразности прямого доклада «наверх» тех или иных телеграмм, поступавших в Центр из зарубежных резидентур. Однако окончательное решение принималось непосредственно начальником Разведывательного управления.

Аналитикам военной разведки в целом удалось справиться со своими задачами. Они отмечали неотвратимость нападения фашистской Германии на СССР, достаточно точно определили состав перебрасываемых к границам Советского Союза группировок вермахта и их нарастающий в весенне-летний период 1941 года характер. Обобщенные данные по этим вопросам были включены в разведывательную сводку по Западу № 5, выпущенную 15 июня 1941 года. В других аналитических документах раскрывались не только группировки, но и боевые возможности германских войск, особенности тактики их действий в Польше и на Западном фронте.

В предвоенные месяцы в информационных сборниках Разведывательного управления размещались, в частности, следующие статьи: «Наступательный бой германской пехотной дивизии», «Оборонительный бой германской пехотной дивизии», «О методах атаки долговременных огневых точек в германской армии». Отдельно были выпущены «Краткий справочник по ВС Германии», «Танки, бронеавтомобили и вспомогательные машины германской армии», «Стрелковое вооружение германской армии», «Техника и вооружение германской армии (материальная часть авиации)», «Химические средства германской армии».

Это была серьезная аналитическая работа специалистов военной разведки, которая учитывалась Генеральным штабом. Там со всей серьезностью отнеслись к поступавшим сведениям и сделали правильные выводы из разбора военно-политической и военно-стратегической обстановки на западных границах СССР. К утру 22 июня на рабочих столах наркома обороны и начальника Генерального штаба лежали последние предвоенные аналитические документы военной разведки: «Схема возможного развертывания германской армии на Восточном фронте», «Общие мобилизационные возможности германской армии и вероятное распределение войск по театрам военных действий», «Схема группировок германской армии по состоянию на 20.06.41». Развитие событий подтвердило достоверность большей части приведенной информации.

После начала военных действий роль и значение информационно-аналитических органов разведки еще более возросли. Их сотрудники готовили ежедневные сводки, другие аналитические документы, направлявшиеся широкому кругу адресатов. Многие содержали подтверждавшиеся впоследствии прогнозы возможных действий фашистских войск на советско-германском фронте. Можно с полной уверенностью утверждать, что информаторы-аналитики военной разведки внесли свой вклад в Великую Победу над фашистским агрессором.