Инкубатор имени Суворова

Детство в погонах – тема деликатная. Надо прочувствовать ее на себе, взгляда со стороны недостаточно. Автор 40 лет назад окончил одно из суворовских военных училищ СССР, а в другом, уже российском, преподавал после увольнения в запас. За минувшие десятилетия здесь многое изменилось. Опыт ученика и наставника в одном лице дает моральное право оценивать суворовскую школу в проекциях «как было» и «как стало».

Мода на реформы, охватившая все наши сферы жизни и деятельности, не обошла военное образование. Поэтому в развитии суворовской школы были свои эксперименты, шараханья, достижения и промахи. Предлагаю сравнение того, как было в советское время, с тем, что сейчас по некоторым, на авторский взгляд, важным позициям.

Первая позиция. Хочу в суворовцы!

“ В штате нет ни одной военной должности. Среди учителей в основном женщины. Такая обстановка делает СВУ все меньше военной школой, все больше – обычным интернатом ”

Как это было? В годы войны множество мальчишек стали сиротами. Их отцы отдали жизни, сражаясь за Родину. Мальчишки ненавидели фашизм, имели жизненную закалку, привыкли к трудностям и лишениям. Некоторые сами были участниками боевых действий (сыны полка, партизаны, подпольщики). Непростая судьба детей создала благодатную почву для их превращения в воинов. Стремление государства помочь им обусловило минимальный возраст для поступления в СВУ – 10 лет. Но прошло время, и ситуация с «детьми войны» выровнялась. Проблема их социальной адаптации потеряла прежнюю остроту, и с 1964 года СВУ перешли на трехлетнюю подготовку (8–10-й классы). С 1969-го срок обучения был сокращен до двух лет (9–10-й классы). Это позволяло сделать больший по численности выпуск (две-три роты одновременно в каждом СВУ при сохранении стандартной «емкости» 500–600 человек), а значит, интенсивнее пополнять ряды курсантов.

В этой связи вспоминаю два момента. Первый: мои учителя и воспитатели называли оптимальным сроком для обучения суворовца три года. И второй: мое поступление в СВУ после 8-го класса было осознанным. В 15-летнем возрасте выбирать профессию уже можно и нужно. Отсюда и меньшие человеческие «потери» к выпуску (здоровье подростка сформировалось, мечта стать офицером – устойчивая).

Как есть? Директивой министра обороны Сердюкова (№ Д-30 от 21.04.2008) в СВУ снова введен семилетний срок обучения. В них набираются дети после 4-го класса общеобразовательной школы. В чем здесь плюс? Ребенок, все детство которого прошло в мундире и в строю, скорее всего выберет профессию военнослужащего, поскольку ничего другого не представляет. Он будет привычен к требованиям уставов и армейскому режиму жизни. Но в чем опасность? Выбор профессии в столь юном возрасте не является осознанным. В СВУ ребенка либо направляют родители, либо влечет внешняя атрибутика (красивая форма, погоны, восторг от увиденного строя суворовцев на параде). Если через несколько лет он поймет, что ошибся с выбором пути, это будет жизненная трагедия. Стартовые позиции у него и обычного школьника окажутся равными. Но один жил среди родителей и друзей «по ту сторону забора», а другой – в системе искусственно созданных ограничений. В данном случае ради чего?

Вторая позиция. После бала

Как было? Суворовец-выпускник был обязан продолжить обучение в одном из высших военно-учебных заведений МО СССР. Но кроме обязанности (закрепленной подпиской родителей в момент поступления в СВУ), имел заслуженное право быть принятым туда без экзаменов. Еще в СВУ ему шили курсантскую форму соответственно роду войск выбранного военного училища. И в ней он прибывал в вуз. В какой именно? Это зависело от рейтинга, за который суворовец боролся в течение всей учебы (по результатам успеваемости, поведения, военно-научной работы, достижений в спорте, общественной активности и др.). Рейтинг уточнялся ежемесячно, был гласным. Результирующие «места» выпускников определяли их очередность входа на комиссию по распределению. Основным ее инструментом был экран разнарядки (количество мест «под суворовцев» от военных училищ). Первый в рейтинге суворовец мог выбрать любое высшее командное военное училище. Последний подбирал остатки. Это мотивировало. И система работала!

В некоторых ввузах суворовская школа засчитывалась за «курс молодого бойца» (КМБ). Это также служило определенным «бонусом» выпускнику СВУ. В отличие от гражданского юноши суворовец умел стрелять, пользоваться средствами химзащиты, ходить строем, совершать марш-броски и т. д. Поэтому после мандатной комиссии ребята убывали домой, а возвращались в училище к присяге.

Как стало? Каждое 9 мая Россия с гордостью наблюдает за шеренгами суворовцев, марширующих по Красной площади. Но мало кто знает, что было до парада, и что ждет этих ребят после. Круглый год в любую погоду они тренируются на плацу училища. Затем на полтора месяца убывают в одну из воинских частей Московского гарнизона, где тренировки проходят в составе общего парадного расчета. Учеба при этом продолжается, но сил и времени на нее не хватает. Мальчишки выполняют государственную задачу, но закономерно теряют в качестве знаний. Отсюда недобранные баллы ЕГЭ и шанс никуда не поступить, поскольку выпускник СВУ больше не имеет льгот при зачислении в вуз. Трудно представить, что чувствует юноша, семь лет носивший форму, имеющий три медали за участие в парадах, когда он с проходной СВУ направляется служить солдатом по призыву…

Здесь мы имеем результат непродуманного законодательства. Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оказался настолько дубово-железобетонным, что в нем нет исключений. В двух министерствах – образования и обороны – следовало бы совместно разработать законопроект (поправку, приложение), восстанавливающий справедливость по отношению к детям, желающим и уже подготовленным (за немалые деньги российских налогоплательщиков) служить Родине.

Описанный выше «бонус» с КМБ также забыт, и суворовцы, став курсантами, осваивают начальную военную подготовку наравне с теми, кто впервые видит автомат, ОЗК и саперную лопату. Но школьник хотя бы прибыл в училище из дому. А суворовец в год поступления передислоцируется из одной казармы в другую, не имея возможности побыть с родственниками.

Третья позиция. Жизнь – Родине!

Не только дать знания, но и воспитать будущего защитника Отечества – смысл и предназначение суворовского военного училища.

Как было? Отвечу просто. Нигде и никогда: ни в высшем военном училище, ни в воинских частях в процессе офицерской службы, ни в военной академии – я не встречал такой четкой уставной организации жизни, службы войск, внутреннего порядка и требовательности со стороны командиров, как это было в СВУ. В далекие 70-е мне был дан такой толчок в пятую точку (в хорошем смысле слова), инерции которого хватило на 34 года дальнейшей службы. Воспитание было отеческим, но жестким. Из нас делали мужчин. И ни у одного моего однокашника не было мысли на что-то пожаловаться, призвать в помощь родителей, прокуроров или попечителей по поводу какой-то несправедливости или строгости воспитателей, педагогов. Мальчишки не только учились, но трудились, обслуживали себя, несли службу в нарядах и отвечали за проступки. Для отчисления суворовца было достаточно решения педсовета, которое принималось по факту употребления спиртных напитков, курения, воровства, самовольной отлучки, драки. С нарушителя перед строем срывались алые погоны, и он направлялся в школу, из которой поступил в СВУ. При получении четвертной «двойки» суворовец «пролетал» с каникулами. При повторном «неуде» – прощай СВУ. Это была суровая школа жизни, которая закаляла характеры.

Как стало? Все тот же ФЗ «Об образовании» полностью приравнял суворовцев к обычным школьникам в смысле прав и обязанностей (прав много, обязанностей никаких). Военная составляющая в жизни суворовцев ослабла. Наряды превращены в формальность, а функции дневального ограничены до уровня, создающего ложное представление о жизни в казарме. Да и как можно понять, что такое наряд по роте, если не существует наряда по училищу (вместо дежурного офицера – сотрудник ЧОПа). Трудовое воспитание – вне закона (чистоту в помещениях обеспечивают уборщицы). В плохой успеваемости виноват учитель. Любая строгость воспитателя или педагога воспринимается как оскорбление. В итоге жалобы от родителей, нередко анонимные, сыплются в адрес прокуратуры и командования по любому поводу. Отчислить суворовца фактически невозможно, какой бы проступок он ни совершил (все тот же ФЗ допускает перевод ребенка из одной школы в другую только по заявлению родителей). Попади в суворовский коллектив случайный мальчишка, и большие неприятности училищу гарантированы. А если к тому же его родители занимают весомое положение в обществе? Виноватыми всегда будут воспитатель, педагог, начальник СВУ. В такой атмосфере выпускник училища оказывается хуже адаптированным к будущей службе, чем его гражданский сверстник, как это ни парадоксально. Ведь школьник, поступающий в военно-учебное заведение, изначально настроен на то, что в армии трудно. А суворовец думает, что условия последних семи лет его жизни – это и есть армия. Но вот он принимает присягу в военном училище. И видит – больше нет нянек, а за учебу и поступки надо отвечать. Это стресс! Причем заложенный в учреждении, предназначенном для исключения подобного стресса.

Четвертая позиция. Кем станешь, сынок?

Как было? В советское время суворовец готовился к выбору одного из военных училищ Сухопутных войск, что оправдано именем полководца, штурмовавшего Измаил и перешагнувшего через Альпы. Впрочем, кто очень хотел стать летчиком или моряком, как правило, добивались направления в соответствующие учебные заведения. Больших проблем здесь не возникало.

Как стало? Сегодня все суворовские военные училища распределены по видам и родам войск ВС РФ. Такое начало воинской специализации полезно тем, кто «угадает» с профилем СВУ. Для других детей (а как в 11 лет не ошибиться?) было бы полезнее расширить общий военный кругозор, сориентироваться в диапазоне воинских профессий и специальностей, чтобы выбор сделать осознанно, исходя из своих наклонностей. В последние годы реорганизации ВС РФ происходили так часто, что один и тот же суворовец, обучаясь в стенах одного СВУ, за годы учебы оказывался в разных видах ВС РФ. И каждое новое подчинение меняло вектор его профориентации.

Пятая позиция. Кто сделает суворовца защитником Отечества

Как было? Все командиры рот, воспитатели и часть педагогов были действующими офицерами, имеющими, кроме военного, педагогическое образование. Начальник СВУ – штатный генерал. Большинство учителей – мужчины. Неудивительно, что они и растили мужчин.

Как стало? Комментаторы ТВ, представляя начальников СВУ, шагающих во главе парадных «коробок» на Красной площади, называют их по воинским званиям (генерал-майор или полковник). Но забывают сказать запаса или в отставке. Увы, в штате СВУ больше нет ни одной военной должности. Все командиры и воспитатели, безусловно, достойные люди, прошедшие офицерскую школу жизни. Некоторые имеют боевой опыт. Но все это в прошлом. Попавшие под «сердюковское» сокращение или уволенные по возрасту, они объективно отдалились от службы, хотя и облачаются в военные мундиры. Среди учителей большинство – женщины. Такая обстановка делает СВУ все меньше военной школой, все больше – обычным интернатом.

Шестая позиция. Будь здоров, сынок!

Как было? Конкурс в СВУ был огромным не только из-за экзаменов по математике и русскому языку, но и по требованиям к состоянию здоровья. Через три медкомиссии (в районном, областном военкоматах и в СВУ) «просачивались» от силы 10–20 процентов кандидатов. Через два-три года, окрепнув и закалившись в училище, они были годны хоть в морскую пехоту, хоть в ВДВ.

Как стало? Во-первых, «проходные» критерии здоровья для поступления в СВУ огрублены. Эта планка опущена ниже, чем требования к абитуриентам вузов МО РФ. Во-вторых, в 11 лет дать прогноз, как изменится здоровье суворовца после переходного возраста, невозможно. И часть выпускников СВУ оказываются вне Вооруженных Сил по медицинским показателям. Целесообразность такой семилетней учебы с позиций затрат МО РФ и судьбы самого подростка не бесспорна.

Седьмая позиция. Есть ли жизнь за забором?

Личность человека формируется в детстве. И очень важно, чтобы не было пропущенных этапов развития.

Как было? Поступив в СВУ после 8-го класса, мои сверстники успевали накопить некоторый опыт взаимодействия в «обычной среде». Взять хотя бы общение с противоположным полом: посидеть за одной партой с девочкой, побегать за ней на перемене, обменяться «секретными» записками, проводить из школы домой, поднести портфель и т. д. Все эти «глупости» – закономерная школа физического созревания и социального взросления.

Как стало? Если столь важный этап жизни пропустить, не прожить, заменить его чем-то другим, в дальнейшем это может непредсказуемым образом отразиться на свойствах личности. Как именно? Фантазировать не буду, но предполагаю, что оторванность мальчика с 11-летнего возраста от внешнего мира таит в себе ряд психологических опасностей, нацеленных в его будущее. Внутри «своей» военной среды они проявляются не так остро. Но социальная адаптация бывшего суворовца «во внешнем мире» может оказаться сложной. Насколько? Это должны исследовать профессионалы.

В деле воспитания и обучения будущих защитников России реальных проблем гораздо больше. И далеко не все можно решить на местном уровне, в конкретном СВУ, НВМУ, ПКК и т. д. Многие вопросы являются системными. Ответы нужно искать на уровне государственных институтов. И делать это последовательно и взвешенно, дабы не наломать новых дров…

Школа русской элиты

Идея превращения детей в витязей уходит в глубь истории. В Древней Руси существовали обряды «воинского пострига», «посажения на боевого коня», «опоясывания мечом». Короткое детство заканчивалось поступлением 15-летнего юноши в княжескую дружину. Петр I проблему повышения качества армии решил привлечением в ее ряды самого образованного сословия, для которого вводилась обязательная служба с 16 лет. Так называемые недоросли, успешно проэкзаменованные особыми комиссиями, направлялись на учебу в гвардейские полки. Остальные «писались солдатами» или шли на иную государеву службу. Уклониться от нее можно было только с одновременным лишением дворянского титула, земли и привилегий.

Со временем для исполнения офицерских обязанностей стало недостаточно подготовки в учебном полку. Новое оружие, стратегия и тактика требовали специального образования. На этой волне в ряде стран появляются кадетские корпуса. «Кадет» означает несовершеннолетний. Так назывались молодые дворяне, зачисленные на службу, но еще не произведенные в офицеры. Из Франции название перекочевало во многие государства, включая Россию.

На протяжении почти трех веков из выпускников кадетских корпусов формировалась элита русского народа. Кадетами были фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, генералы Тормасов, Брусилов и Карбышев, адмиралы Ушаков и Нахимов, художники Верещагин и Боголюбов, географы Крузенштерн, Беллинсгаузен и Кропоткин, писатели Достоевский, Толстой и Куприн, конструктор Мосин, летчик-испытатель Нестеров, физиолог Сеченов.

Советская власть в разгар Великой Отечественной войны возродила кадетское воспитание в формате суворовских военных училищ (СВУ) и Нахимовского военно-морского училища (НВМУ). С 1943 по 1990-й их число менялось, составляя в максимуме 12. После распада СССР наряду с СВУ и НВМУ в системе довузовского образования появились президентские кадетские училища, морские и казачьи кадетские корпуса, кадетские школы, филиалы НВМУ, пансион воспитанниц. В Советском Союзе аналогичных учреждений было значительно меньше.