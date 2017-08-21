SWAT – не брат

Уже несколько дней продолжаются беспорядки в Шарлоттсвилле, штат виргиния. Конфликт вышел в первые строчки в международных новостях. Как водится, помимо самих событий, эксперты обсуждают темы, так или иначе связанные с происходящим, – от того, насколько правомочно поступили власти, до возможного участия российских спецслужб в организации протестов.

Но давайте отойдем от обсуждения причин конфликта и внимательно посмотрим на фотографии и видеосюжеты из Шарлоттсвилля. В глаза бросается экипировка привлеченных для защиты правопорядка полицейских.

Стрелять так стрелять

Складывается впечатление, что правоохранители не разгоняют толпу, а готовятся зачищать районы Ракки, выбивая оттуда джихадистов.

Отряды по борьбе с массовыми беспорядками (Riot Control team) редко используют специальную защиту, дубинки, защитные шлемы. Вместо этого полицейские одеты в современную тактическую форму, бронежилеты, баллистические шлемы и вооружены пистолетами-пулеметами и штурмовыми винтовками М4. Такая экипировка на американском сленге называется «тактическая». Она используется при задержании вооруженных и оказывающих сопротивление преступников, а также террористов.

Подобную экипировку полицейские использовали несколько лет назад в ходе массовых беспорядков в городе Фергюссон. Тогда слишком агрессивный вид правоохранителей вызвал резкую критику. Многие эксперты, а также комиссия, проводившая расследование случившегося, отметили, что вооруженные и тактически экипированные полицейские принесли больше вреда, чем пользы.

Но не только внешний вид провоцировал толпу. Полицейские из привлеченных к операции отрядов специального вооружения и тактики (SWAT – Special Weapon and Tactics, гибрид российских СОБРа и ОМОНа) вели себя слишком жестоко. Понятно, что во время массовых беспорядков о гуманном обращении речи не идет. Но бойцы SWAT проявили чрезмерную жестокость: отмечены неправомерные случаи применения огнестрельного оружия с боевыми патронами и специальных средств – шумозвуковых гранат и гранат с резиновыми шариками. Это же повторяется в Шарлоттсвилле.

Хочу стать вышибалой

Один из самых популярных у американских правоохранителей терминов – «оператор». «Это хорошо вооруженный тактический правоохранитель, способный проводить штурмовые действия: захватывать террористов, освобождать заложников, задерживать особо опасных преступников. Синоним оператора – doorkicker, дословно: вышибала дверей.

Как отмечается в американских СМИ, ныне у полицейских, представителей ФБР, Министерства национальной безопасности и других ведомств, существует культ «операторов» – почти все правоохранители хотят ими стать.

Подразделения специального вооружения и тактики появляются даже в маленьких полицейских участках, где всего-то 10–15 человек. Нельзя забывать, что в отличие от России в США полиция подчиняется местным органам власти, а не федеральному правительству. Поэтому формирование таких отрядов решается на местах и ограничения по их количеству нет.

Понятно, что на всех тактических полицейских террористов не хватает, особенно в маленьких городах и поселках. Поэтому SWAT часто используется не по назначению. Были случаи, когда «операторы» штурмом брали жилье, чтобы доставить повестку в суд или найти должника, не уплатившего штраф.

Примечательно, что на сленге правоохранителей проводить операцию – «оперировать». Одна из модных аббревиатур у полицейских, которой они отвечают коллегам на любой вопрос – BIO (Bitch, I Operate). Дословно переводится: «Сука, я оперирую», то есть действую, воюю.

В русле «Дельты»

Так откуда у американских правоохранителей культ «операторов»? Ведь термин – военный, так называют бойцов отряда «Дельта» и DEVGRU. Впервые он появился в середине 80-х годов и должен был подчеркнуть особый статус этих военнослужащих и не раскрыть, чем конкретно они занимаются.

Когда в середине 70-х мир захлестнула волна терроризма, развитые страны ответили созданием специальных отрядов. В СССР это легендарная «Альфа», а позже ОМСН. В ФРГ – GSG-9, во Франции – GIGN, в Австрии – Cobra. Все эти подразделения формировались в структуре спецслужб или правоохранительных органов.

Позже «антитеррористы» стали передавать свой боевой опыт военнослужащим. В частности, специалисты GSG-9 обучали в 90-х бойцов армейской KSK.

Однако в США все было по-другому. Обучать полицейский спецназ стали военные. Все началось в 80-е в ФБР. Руководство бюро решило создать в своей структуре отряд по борьбе с захватом заложников – Hostages Rescue Team, HRT. Но, как выяснилось, готовить агентов могли только военные, конкретно – «операторы» «Дельты», поскольку в США на тот момент просто не было других подразделений, обладавших опытом и навыками борьбы с терроризмом.

Военные передали не только свой опыт, но и философию проведения операций. «Дельта» освобождает заложников, но при этом действует на территории других государств. По закону Пентагон не имеет права проводить операции внутри страны кроме как при вторжении противника в США. С одной стороны, это усложняет дело, а с другой – упрощает: не надо оглядываться на законы.

В конце 80-х ФБР начало формировать свои отряды SWAT в каждом штате и большом городе. Их обучением занялась HRT, которая передавала философию агрессивности по эстафете.

Суровая багдадская школа

В 2003 году США вторглись в Ирак. Началась длительная кампания по умиротворению страны. Помимо военнослужащих, в операции были задействованы правоохранители. Кроме упомянутой HRT в Ираке побывали различные тактические подразделения – таможни, бюро по борьбе с наркотиками и других структур. Понятно, что против боевиков «Аль-Каиды» их не бросали. Но для захвата преступников, а также обучения местных полицейских Пентагон применял американских правоохранителей очень активно.

Быстро выяснилось, что такие подразделения имеют недостаточный опыт для работы в Ираке, и военное ведомство открыло большую программу по их подготовке. Так как действовать предстояло в другом государстве, главным было выполнить операцию, а не следовать букве закона.

Быть «оператором» и «тактическим полицейским» стало очень модно. Опыт Ирака активно внедрялся в повседневной деятельности на территории США. Высокий спрос на «тактичность» привел к росту различных частных курсов. Там сотрудников учат стрелять, оказывать первую помощь, правильно двигаться на поле боя. Десятки фирм, занимающихся выпуском снаряжения, одежды и оружейным тюнингом, формируют линейки продукции, ориентированные на полицейских и других правоохранителей.

«Операций» уже достаточно

Между тем после событий в Фергюссоне американские законодатели наконец отметили резкую милитаризацию полиции. Открытием для СМИ стало, что полицейские вместо привычной формы, дубинок и щитов, приехали со штурмовыми винтовками, в бронежилетах и баллистических шлемах.

Наконец новый министр обороны США Джеймс Мэттис принял решение максимально сократить обучение правоохранителей военными структурами. Но пока ситуация остается прежней. К примеру, недавно отряды SWAT появились в полицейских подразделениях, отвечающих за охрану парков и заповедников (United States Park Police и National Park Service Rangers). На все попытки федеральных властей остановить милитаризацию, правоохранители отвечают коротко: BIO.