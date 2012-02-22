Обратный билет на Сокотру

То, что в самом Йемене заговорили, что хорошо бы вернуть на территорию российскую военно-морскую базу, свидетельствует о многом. Самые разные страны видят свое будущее в сотрудничестве с Москвой.

И заметьте: предложения о базе звучали как от Али Абдаллы Салеха, бывшего президента, так и от его политического противника Абд-Раббу Хади, возглавляющего государство ныне. То есть за сотрудничество с Россией выступает по сути страна, а не некие политические силы.

Говоря о конкретном месте возможной базы ВМС РФ, стоит вспомнить о том, что мы уже имели свой воинский контингент, расположенный на входе в Аденский залив, на острове Сокотра. Это зона очень оживленного судоходства по маршруту, соединяющему Суэцкий канал, Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Индийский океан, – один из наиболее стратегически важных водных районов мира. В свое время у нас не было там полноценной базы – на Сокотре размещались танковая рота, вертолетная эскадрилья и какие-то вспомогательные подразделения. Замечу, что тогда, когда Советский Союз обеспечивал нормальное судоходство в регионе, никому при этом не мешая, ни о каком пиратстве в этих водах даже мысли не возникало. Была и база материально-технического обеспечения нашего флота в порту Аден, обслуживавшая и боевые корабли, и гражданские суда различного назначения. И если говорить о нашем возвращении в Йемен, то как минимум на первое время стоит ограничиться восстановлением присутствия в прежнем объеме.

Вспомним, что в середине 90-х нам предлагало разместить у себя нашу военно-морскую базу Джибути – государство, прилегающее к проливу Баб-эль-Мандеб и Аденскому заливу с противоположной от Йемена стороны. Тогда мы по ряду причин отказались от развертывания своего военного присутствия на берегу Африканского Рога, и сейчас там вовсю развивается китайская военно-морская база. Полагаю, что у нас получится грамотно взаимодействовать с военными КНР, контролируя судоходство и обеспечивая безопасность в регионе, если решение о возвращении в Йемен будет принято нашим руководством.

Йемен – в любом случае вопрос еще не решенный, но раз уж зашел разговор на эту тему, стоит обозначить точки, где присутствие российский военных было бы выгодно. Мировой океан в той или иной степени контролируется нашими подводными лодками, но увеличение числа мест их возможного захода и обслуживания будет флоту только на руку. Слава богу, что сумели сохранить базу в сирийском Тартусе: в Средиземном море у нас есть точка базирования и польза от нее уже никем не оспаривается. Необходимо обеспечить наше военное присутствие и в зоне строящегося Никарагуанского канала. Там же, в Латинской Америке стоит восстановить наши военные объекты, в том числе и разведывательные, на Кубе. На мой взгляд, зря мы пошлина поводу у Штатов и ликвидировали радиоэлектронный центр в Лурдесе. Тогда же ушли и из вьетнамской Камрани, а это была совершенно уникальная и очень удобная база: замечательная бухта, шесть причальных стенок, большой аэродром… Наверное, настало время возвращаться и туда.

Полагаю, что уже перечисленных пунктов вполне достаточно для расширения и закрепления нашего военного присутствия в мире. Искать какие-то новые точки базирования пока смысла нет. Самое актуальное сегодня – максимально использовать резервы по наращиванию своих сил в Латинской Америке. США распоясались окончательно, ведут себя нагло и все время давят на наши границы. Плюс система ПРО, развернутая в Европе, становится реальной угрозой для наших стратегических сил. Значит, пора и нам сдерживающий фактор переносить со своей территории ближе к границам Соединенных Штатов.