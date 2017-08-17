1926 - 1930. Левый поворот

1926-й, свидетельствуют историки, – последний год абсолютного роста частного сектора в советской промышленности. «Была Россия нэпманская, стала социалистическая». Еще оставались надежды, что знамя революции подхватит технологически более передовая страна – к примеру, Великобритания, поэтому острой нужды в смене экономического курса не было. Сталинское большинство ради единства партии уступило оппозиции, считавшей нэп изменой делу социализма. Основатель советского государства назвал бы это детской болезнью левизны. С высоты университетов марксизма-ленинизма кажется невероятным, но многие большевики, прошедшие огонь, воду и медные трубы, были догматиками, не верившими в победу в отдельно взятой стране, или идеалистами. И советская история взяла левый уклон.

1 января Российская коммунистическая партия (большевиков) переименовывается во Всесоюзную. 8–12 апреля в Москве проводится I чемпионат СССР по боксу. При 23 участниках из пяти городов: Москвы, Ленинграда, Кольчугина, Новой Бухары и Ростова-на-Дону – в четырех весовых категориях оказалось лишь по одному соискателю звания сильнейшего. 12 мая - премьера Первой симфонии Шостаковича. Дипломную работу начинающего композитора исполняет оркестр Ленинградской филармонии. 20 сентября Политбюро принимает решение о значительном повышении зарплат промышленному пролетариату. Фактически это начало индустриализации. Александр Цфасман тем временем создает первый советский джаз-банд. 5 октября – премьера «Дней Турбиных» во МХАТе, художественный руководитель постановки – Константин Станиславский. Позже критики скажут, что это вершина театрального успеха Михаила Булгакова. 7 ноября открывается «Ленин на броневике» у Финляндского вокзала, первый в Ленинграде памятник вождю революции. 3 декабря на заседании Совета труда и обороны принимается решение о строительстве Турксиба. Оно начнется 15 сентября 1927-го и уже 21 апреля 1930-го, на восемь месяцев раньше срока, состоится смычка. По случаю стыковки на станции Айна-Булак заложат памятник Ленину. Паровоз Э-1441, проведший по трассе первый поезд, станет исторической реликвией и с 1974 года будет находиться на почетной стоянке в Алма-Ате, но в конце 1990-х окажется проданным на металлолом. 19 декабря пущена Волховская ГЭС, действующая по сей день. Названа именем Ленина.

1927 год. 23 января создается Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, или ОСОАВИАХИМ («Приводной ремень социализма»). Уже через год оно насчитывает два миллиона участников и огромное количество специализированных кружков, тиров, стрельбищ, аэро- и автомотоклубов. Общество просуществует до 1948 года, когда будет разделено по родам войск, а затем передаст эстафету ДОСААФу. 15 марта – премьера фильма «Мать» Всеволода Пудовкина, впоследствии признанного мировым шедевром. По данным разных опросов, он входил в десятку и даже в тройку лучших за всю историю мирового кино. Значительная доля успеха принадлежит Николаю Баталову, сыгравшему Павла Власова. 18–26 апреля на IV съезде Советов СССР утверждается принцип пятилетнего планирования («В мире все по плану – пятилетнему, советскому…»). В докладе тогдашнего главы Совнаркома Алексея Рыкова подробно освещаются итоги развития страны в 1924–1926 годах, отмечено, что в связи с преодолением последствий Гражданской войны и разрухи требуется системный подход к определению общегосударственных хозяйственных приоритетов и сроков их реализации. Пятилетний «шаг» измерения экономики предлагает выступающий следом Валериан Куйбышев, председатель Высшего совета народного хозяйства СССР. 24 апреля в Москве открывается Первая мировая выставка межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и материалов («С Тверской – во Вселенную»). В эти же дни начинается строительство ДнепроГЭСа. 7 июня в Варшаве убит полпред СССР в Польше Петр Войков. Политбюро создает комиссию, разработавшую меры физической охраны центральных учреждений и руководителей страны. Ужесточается режим секретности работы госструктур – в первую очередь загранучреждений. 27 июля учреждается звание «Герой труда». Оно присуждается за особые заслуги в производстве, научной деятельности, государственной или общественной службе. Первыми обладателями звания 2 января 1928 года стали вагоноремонтник, текстильщик и двое учителей. 16 октября объявлено о постепенном переходе к 7-часовому рабочему дню. 10–12 ноября в Москве проходит Всемирный конгресс друзей СССР. Начинается работа над программой коллективизации села, которая будет принята на XV съезде ВКП(б), проходившем 2–19 декабря.

1928 год. 7 января поднимается в небо первый У-2 конструкции Николая Поликарпова. 1 марта – фактическое начало Шахтинского дела, которое станет первым в СССР крупным показательным процессом. Сейчас его назвали бы «заговор менеджеров». Суд проходит с 18 мая по 6 июля. 11 человек приговорены к смертной казни. На расстреле настаивали Бухарин, Рыков и Томский, сталинцы выступали за более мягкий приговор. В итоге шести смертникам высшую меру заменили десятью годами тюрьмы. Всего осуждено 53 человека. 12 августа в Москве открывается Парк культуры и отдыха. Четырьмя годами позже он станет имени Горького. 7 сентября учреждается орден Трудового Красного знамени. Первым «кавалером» становится коллектив ленинградского Путиловского завода. 1 октября – официальное начало первой пятилетки. Она будет выполнена за четыре года и три месяца. В канун 1929 года рождественские елки объявляются религиозным пережитком. Торговля ими запрещена. Рождество как праздник отменят в конце апреля 1929-го на XVI конференции ВКП(б).

1929 год. 15 марта в трубном цехе ленинградского завода «Красный выборжец» по инициативе бригадира обрубщиков трубного цеха Михаила Путина заключен первый в СССР договор о социалистическом соревновании. Инициатива получает поддержку 23–29 апреля на XVI конференции ВКП(б). На ней же одобрен – с увеличением контрольных цифр – первый пятилетний план, в мае принятый Съездом Советов СССР. 5 июня принимается решение о создании машинно-тракторных станций. 5 октября в ленинградский «Кристалл-Палас» становится первым в стране звуковым кинотеатром. Поначалу в нем идут только документальные фильмы, но уже не немые. 10–17 ноября на Пленуме ЦК объявляется курс на ускоренное проведение коллективизации, принимается решение о создании Наркомзема. 21 ноября в уголовное законодательство СССР вносится статья о невозвращенцах – на основании ранее принятого постановления ВЦИК «Об объявлении вне закона должностных лиц – граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР». 21 декабря на конференции аграрников-марксистов Сталин провозглашает политику ликвидации кулачества как класса.

1930 год. 15 января на перекрестке Невского и Литейного устанавливается первый в СССР светофор. 30 января выходит постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». 20 марта основывается Московский авиационный институт. 6 апреля учреждаются ордена Ленина и Красной Звезды. 1 мая открывается Турксиб. 15 июня вступает в строй «Ростсельмаш», 17-го – Сталинградский тракторный. 2 августа на окраине Воронежа высаживается первый воздушный десант в составе 12 человек. 19 декабря председателем СНК становится Вячеслав Молотов, он пробудет на этом посту до 1941 года.