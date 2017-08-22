И комиссары в пыльных джипах…

Борьба в гражданской войне будет вестись за один из вариантов будущего России: сильное суверенное государство со смешанной экономикой, олигархическая империя или колония с вероятным разделом страны.

“ Силовики перейдут на сторону «красных», представители высших эшелонов переметнутся в стан колониалистов, а кто-то просто сбежит за рубеж ”

Из проведенного анализа геополитических процессов и потенциальных вооруженных конфликтов следует, что одним из вероятных и чрезвычайно важных для судеб человечества сценариев является возможная гражданская война в России. Надо признать: именно наша страна сегодня – главное препятствие на пути Запада, прежде всего США, к мировому господству. Ее устранение как фактора силы или жесткое подчинение – их важнейшая геополитическая задача. Без этого западным и транснациональным элитам выстоять в новой реальности будет очень проблематично, если вообще возможно.

В стране существуют и все внутренние предпосылки к возникновению массовых беспорядков, способных перерасти в «цветную революцию», прямым следствием которой с большой вероятностью станет гражданская война. Подобные сценарии неоднократно рассматривались экспертами («Управляемый хаос подбирается к России») наряду с мерами, которые необходимо принять для устранения объективных и субъективных предпосылок «цветной революции». К сожалению сегодня можно констатировать, что пока действительно эффективных мер по ее предотвращению не принято. Не похоже, что это случится и в ближайшем будущем. Поэтому анализ вероятного характера новой гражданской войны в России становится актуальным. Тем более что к этой теме никто из научно-экспертного сообщества не обращался, во всяком случае в открытой печати.

Исследование характера любой войны начинается с противоречий, ее вызывающих, неразрешимых при существующем порядке вещей, что, как правило, и ведет к вооруженному насилию. В России таковые имеются.

В духовной сфере важнейшее из них – противоречие между патриотической направленностью информационной политики, формированием у населения образа героя, патриота-жертвенника, идеей противостояния внешнему противнику (Западу), оборонческой психологией с одной стороны и космополитизмом, откровенно антигосударственной деятельностью «хозяев жизни». При этом стремление властей продемонстрировать борьбу с этими группировками дает обратный эффект. Масштабы раскрытого воровства совершенно не соответствуют ничтожности наказания за него. Борьба оборачивается профанацией.

В этой же сфере есть другое серьезное противоречие, состоящее в конституционном закреплении равенства всех перед законом и фактически безнаказанных многочисленных очевидных фактах его нарушения представителями высокопоставленного чиновничества и влиятельного бизнеса, их родными и близкими. Доминирование во власти (особенно на федеральном и региональном уровнях) и в экономике относительно малого (в сравнении с населением страны) числа тесно связанных кланов уничтожило для большинства молодых граждан надежду занять высокое положение в российском истеблишменте, что порождает в обществе ощущение несправедливости государственного устройства в целом, стремление его изменить. Особенно непристойно назначение различных «юных гениев», ничего не сделавших в жизни, на руководящие посты в государстве и на производстве с подчинением им намного более квалифицированных и талантливых специалистов. Гарантированность высокого положения в сочетании с безнаказанностью лишают «золотую молодежь» стимулов к самосовершенствованию. При этом главным достоинством человека при должности становится не доскональное знание объекта и эффективное управлением им, а умение строить отношения с руководством. Это ведет к деградации элит, обостряет противоречие между интеллектуальным потенциалом развитой части населения и ее социальным положением.



Коллаж Андрея Седых

Серьезное противоречие лежит между признанием властью губительности для страны реформ 90-х годов, предельно несправедливой и откровенно бандитской приватизации той поры и не только нежеланием привлечь к ответственности организаторов погрома страны, но и подготовкой новых программ отъема общенародной собственности вопреки даже всем законам рыночной экономики.

То есть в духовном отношении общественное устройство воспринимается как предельно несправедливое, где властные элиты нагло пренебрегают интересами абсолютного большинства. Это чрезвычайно опасная ситуация, поскольку, как показывает опыт «арабской весны», именно несправедливость толкает интеллектуальный пролетариат на массовые протесты.

В экономической сфере основное противоречие лежит между бедными и богатыми. Децильный коэффициент в России давно превысил опасный порог и достигает 16. Разрыв в оплате труда рядовых сотрудников и топ-менеджеров составляет от нескольких сотен до тысячи и более раз. Более 22 миллионов россиян опущены ниже прожиточного минимума. Противоречие между нищетой значительной части населения страны и показной роскошью элиты – мощнейший детонатор гражданского противостояния.

Перечисленные диспропорции и противоречия носят в значительной мере антагонистический характер, поскольку их разрешение предполагает либо радикальное сокращение потребления элиты с перестройкой ролей слоев в обществе, либо закрепление и дальнейшее значительное усиление сложившейся в обществе несправедливости, делающей жизнь нетерпимой для значительной части населения. Развитие ситуации в любом направлении потребует внесения существенных изменений в модель государственного устройства. Обострение противоречий до критического уровня в сочетании с инициацией извне «цветной революции» может стать непосредственной причиной возникновения в России гражданской войны.

Красным по белому

Фото: varlamov.me

В любой гражданской войне противоборствующие стороны отстаивают определенную модель будущего государственного устройства. Анализ возможных вариантов разрешения внутренних российских дисбалансов и противоречий, идеологических концепций различных политических партий и движений, наиболее деятельной части политического спектра и социально активных слоев общества показывает, что у страны в случае возникновения в ней «цветной революции» возможны три варианта выхода из кризиса, вокруг которых и будет вестись борьба.

Первый вариант предполагает разрешение отмеченных противоречий в интересах абсолютного большинства населения с построением сильного, полноценно суверенного государства со смешанной экономикой, обеспечивающего реальную социальную справедливость и равноправие граждан. Государственное устройство – федеративное или унитарное. Стратегические отрасли экономики находятся в собственности государства и непосредственно им управляются. Частный бизнес – только средний и малый – сосредоточен в сфере венчурной деятельности и обслуживания. Резко дифференцированная шкала налогообложения исключает возможность появления крупных частных капиталов. Власть в стране принадлежит советам народных депутатов. Им подчинены исполнительные институты. Они к тому же контролируются специальными органами при советах. Силовые структуры государства – спецслужбы, правоохранительные органы и армия – являются основой военно-политической стабильности, в пределах своей компетенции надзирая за органами власти и друг за другом. Этот вариант государственного устройства может быть назван неосоциализмом. Он обеспечивает прорывное развитие страны с выходом на передовые позиции в относительно короткие сроки.

Второй вариант ориентирован на сохранение и усиление господства части существующих олигархических (тех, которые связаны с нынешней вертикалью власти) и бюрократических кланов. Он предполагает построение в России сильного, но ограниченно суверенного государства с чисто олигархической экономикой, где подавляющая часть национальных ресурсов будет находиться в собственности или под контролем правящих кланов, обладающих безраздельной властью. Ее доминирующая ветвь – исполнительная с безусловным подчинением ей всех остальных. Во главе страны – президент или монарх с огромными полномочиями. Армия, спецслужбы и правоохранительные органы – главный силовой инструмент обеспечения незыблемости власти правящих кланов. Такой строй можно назвать неоимпериализмом.

Третий вариант предполагает разрешение противоречий в интересах иностранных держав, связанных с ними и зависимых от них российских олигархических кланов и региональных, сепаратистски ориентированных элит. В результате – либо разрушение России с созданием на ее территории нескольких марионеточных государств с тоталитарными полукриминальными режимами, опирающимися на иностранную военную поддержку (в том числе оккупационные войска), либо при сохранении формальной целостности страны устранение ее реального суверенитета с уничтожением основных элементов, его обеспечивающих: армии, спецслужб и части правоохранительных органов, остатков высокотехнологичной промышленности. Фактически это означает иностранную власть, поэтому вариант надлежит назвать колониальным.

Надо заметить, что второй и третий варианты при всем их различии объединяет одно и главное: оба предполагают установление в России безраздельной олигархической власти. Этим они принципиально отличаются от первого. Поэтому основное и наиболее острое противоборство развернется между сторонниками неосоциализма с одной стороны, тоталитарной монархии и колониалистами – с другой. Последние на этапе борьбы с неосоциалистами, вероятнее всего, объединятся.

Соответственно определяются противоборствующие стороны в вероятной гражданской войне.

1. Неосоциалистическая группировка. Ее политическим ядром будут партии и общественные движения коммунистической, социалистической и националистической направленности, главным образом несистемной патриотической оппозиции, а также часть системной – главным образом из низовых структурных подразделений, преследующие цели сохранения единства страны и возрождения ее могущества на основе построения справедливого общества. Социальную основу составит большая часть интеллектуального и индустриального пролетариата, представителей малого и отчасти среднего бизнеса. Военно-силовой базой группировки станет подавляющее большинство офицерства, значительная часть сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Эту группировку логично назвать, обратившись к терминологии гражданской войны прошлого века, «новыми красными».

2. Неоимпериалистическая группировка. Ее политическим ядром будут партия власти, часть системной оппозиции, а также партии и движения, преследующие цели сохранения господства крупного капитала, в значительной мере связанного с высокотехнологичным производством, при единстве страны как главной гарантии его безопасности и продвижения частных интересов за рубежом. Поддержку этой группировке могут оказать движения монархической направленности, неполитические организации, рассматривающие вертикаль власти как скрепу, пусть и формальную. Социальную основу составит крупный капитал, преимущественно работающий в областях высоких технологий и сопряженных с ними, некоторая (существенно меньшая чем у неосоциалистов) часть интеллектуального и индустриального пролетариата, отдельные представители малого и среднего бизнеса. Военно-силовой базой группировки станут кто-то из армейских чинов, определенная часть сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, в основном близкие к высшим эшелонам госуправления и крупному капиталу.

3. Колониальная группировка. Ее политическим ядром будут партии и движения либерально-западнической ориентации несистемной оппозиции (по сути фронды), преследующие цель встраивания России в «европейский дом» фактически на положении колонии. Эта группировка имеет мощную поддержку со стороны иностранных спецслужб и крупного западного капитала. Ее социальная основа – часть связанных с иностранными работодателями и хорошо оплачиваемых наемных работников, люди с выраженной космополитической и либерально-западнической позицией или не обладающие четкими идеологическими ориентирами, как правило, неудовлетворенные своим материальным положением и статусом. В эту группировку входят и либеральные националисты – фактически русские сепаратисты, выступающие за отделение некоторых территорий и даже выход из состава России крупных регионов, таких как Сибирь и Приморье. Еще одно такое сообщество – представители радикального ислама, ставящие перед собой цели отторжения от России отдельных республик. Военно-силовой базой группировки станут преимущественно вооруженные банды, создаваемые по региональному, идеологическому, этническому или религиозному признаку как из местных граждан, так и из иностранных наемников, формирования западных ЧВК, сил специальных операций и спецслужб, действующих на территории России. При благоприятном для колониалистов развитии событий им помогут оккупационные войска. И на всем протяжении гражданской войны эта группировка будет пользоваться мошной информационной, дипломатической и материальной поддержкой западных держав.

С проявлением курса «новых красных» на национализацию всех стратегически важных отраслей экономики страны, пресечение вывоза капиталов за ее пределы и ограничение крупных доходов (в частности за счет резко дифференцированной шкалы налогообложения), с привлечением к настоящей ответственности расхитителей госимущества при слабости позиций неоимпериалистов в случае развертывания полномасштабной гражданской войны (они не нужны ни стране, ни Западу) последние для защиты своей собственности и доходов объединятся с колониалистами, легко пожертвовав интересами государства. Такую группировку справедливо назвать «белыми». Их военно-стратегической целью будет разгром неосоциализма любой ценой, в том числе за счет государственного суверенитета России, утрачиваемого частично или даже полностью.

Главная военно-стратегическая цель «красных» – ликвидация двух других группировок с отражением вероятной внешней агрессии.

От информационного к ядерному

С учетом решительности целей сторон в гражданской войне следует ожидать, что в ее ходе найдут применение все самые совершенные виды ВВТ, включая оружие массового поражения:

информационное оружие – на всех этапах подготовки и развития гражданской войны, главным образом в интересах обеспечения применения группировок вооруженных сил;

обычные вооружения – с началом боевых действий. Спусковым крючком послужит минимальная морально-психологическая и нормативно-правовая база для начала военных действий. Перед этим следует ожидать ограниченного применения обычных вооружений силами специальных операций для обеспечения эффективного информационного воздействия.

из основных видов неядерного ОМП – химическое и биологическое. Наиболее вероятно его применение иностранными военными формированиями или группировкой «белых» против мирного населения с целью создания морально-психологической и нормативно-правовой базы для иностранной интервенции при очевидности неизбежного поражения. Возможность скрытного применения биологического оружия, особенно новейших образцов, позволит использовать его не только в ходе боевых действий, но и в предшествующий период для усиления социально-политической нестабильности в отдельных регионах России. Простота изготовления этого вида ОМП делает его доступным для негосударственных и ограниченных в своих возможностях организаций.

ядерное оружие. Может быть применено ограниченно, главным образом для устрашения противника с целью принуждения его к отказу от эскалации войны либо от дальнейшей борьбы. В частности, неосоциалистическая группировка может пойти на демонстративное применение тактического ядерного оружия для пресечения иностранной интервенции. «Белые» – для нанесения поражения отдельным войсковым формированиям «красных». Крупномасштабное применение ЯО маловероятно. Но если Запад, рассчитывая уничтожить российский ядерный потенциал в дезорганизованной гражданской войной стране при явной невозможности взять его под контроль, нанесет удар стратегическими средствами, Россия скорее всего полновесно ответит сохранившими боеспособность и управляемость СЯС.

Между блицкригом и оккупацией

Гражданская война в России, вероятно, возникнет на пике «цветной революции», когда массовые беспорядки достигнут такого уровня, что власть в значительной мере утратит возможности их подавления, и противостояние перейдет в вооруженную фазу. Здесь наибольшей организованностью и боеспособностью будет обладать неоимпериалистическая группировка, основой которой станут сохраняющие полномочия властные институты. В ее пользу оперативный контроль над значительной частью ВС и других силовых структур, материальными и информационными ресурсами. Важнейшие слабые места – отсутствие какой-либо внятной идеологии, готовности большей части представителей, особенно из высших эшелонов, сражаться до конца (примат личного интереса и зарубежные активы одних в сочетании с отсутствием смысла погибать за миллиарды вождей у других не способствуют появлению героев) и значимой иностранной поддержки. Сильные стороны по ходу войны будут быстро нивелироваться слабыми, способность сопротивляться постепенно сводится к нулю. Эта группировка может рассчитывать только на быстрый успех – блицкриг. В случае неудачи она рассыплется: основная часть силовой компоненты перейдет на сторону «красных», представители высших эшелонов, ориентируясь на те или иные иностранные центры силы, переметнутся в лагерь колониалистов, образуя полноценное «белое» движение, а кто-то просто сбежит за рубеж.

Колониалистская группировка к началу гражданской войны также будет обладать неплохой организованностью (хотя и существенно более слабой, чем неоимпериалистическая), основанной в значительной мере на поддержке иностранных спецслужб. Еще одна сильная ее сторона – достаточно серьезная военная компонента: незаконные вооруженные формирования, в том числе из иностранных наемников и сотрудников западных ЧВК, местных охранных предприятий, а также развернутой на территории России к этому времени натовской группировки сил специальных операций. Слабые стороны – неприятие либеральной идеологии абсолютным большинством населения, негативная политическая предыстория и слабость социальной базы при отсутствии массовой поддержки в силовых структурах. Без иностранной военной поддержки колониалисты долго не продержатся и будут стремиться в максимально сжатые сроки подвести ситуацию к интервенции.

Неосоциалистическая группировка к началу гражданской войны, вероятнее всего, полноценно не оформится, что не позволит ей в первое время вести согласованные действия. Отсутствие сопоставимого с двумя другими информационного потенциала, наличие второстепенных противоречий между объединяемыми политическими организациями, ограниченность влияния в силовых структурах тоже не в пользу «красных». Плюс неприятие их основными иностранными игроками, само собой. Сильные стороны – наличие простой и понятной большинству населения (пусть не строго научно обоснованной) идейной концепции, ядром которой будет стремление построить общество социальной справедливости, массовая поддержка, в том числе и в силовых структурах государства, высокий моральный дух, готовность сражаться до конца (победа или смерть), основанная на понимании того, что поражение означает потерю страны и гибель всего, включая семью. Эта группировка имеет все шансы победить в затяжной гражданской войне, если только удастся предотвратить полномасштабную военную интервенцию крупных держав.

Основные этапы войны, факторы, определяющие ее ход и возможные варианты исхода, будут рассмотрены отдельно.