Команда, без которой нам не жить

Военная реформа – пролог социальной
Карен Геворкян

Способно ли общество в его сегодняшнем состоянии активно противостоять внешним и внутренним, явным и скрытым угрозам, направленным против России? По-моему – нет, поскольку общественно-государственный механизм коррумпирован сверху донизу, поражен диким социальным неравенством. Капитализм, рынок в его российском обличье обернулись непредсказуемым по последствиям упадком морали. Деградация общества и потеря ориентиров человеком – мины, заложенные отцами-основателями под фундамент новой России. Страна скатилась к заурядному обществу потребления.

Могут возразить: Россия крепнет экономически и политически, реализует нацпроекты, утверждает свои интересы и достоинство в мире. Стало быть, пессимизм неуместен. Но существенное обстоятельство мешает излучать оптимизм: мы живем в стране, которая в ХХ веке трижды теряла государственность. Нам, свидетелям крушения СССР, должно быть понятно, что еще одного падения Отечество не переживет.

Армейская реформа становится не просто фактором модернизации, а единственной возможностью прорыва из дикого капитализма в новую реальность

Сегодняшнюю растерянную с тяжелой демографической наследственностью страну, всю эту территорию лихоимства, мздоимства и бедности значительной части ее населения пока оберегает от алчных приватизаторов с Запада и Востока лишь ракетно-ядерное оружие. То есть наследие советского народа, Сталина, Коммунистической партии. Вместе с моралью и инстинктом самосохранения новое российское общество, а в первую очередь значительная часть его «элиты» утратили и чувство благодарности тому государству, «сухари» которого мы догрызаем по сей день.

Сегодня судьба России как государства и территории зависит от состояния ядерного арсенала и морально-нравственного облика элиты. Примем, что с первым наследием СССР дела обстоят удовлетворительно, ядерного оружия, стратегических ракет, атомных субмарин достаточно, чтобы защитить нас.

Но для того, чтобы в критический час применить оружие судного дня, необходимы решимость и воля. И тут возникают вопросы. Способна ли крепко обуржуазившаяся элита отречься от сладкой жизни во имя Отечества? Сомнительно. Влившись в так называемый глобальный рынок, она наверняка не захочет рисковать своим потомством, благополучием и капиталами во имя эфемерных для нее идеалов свободы и независимости России.

Команда, без которой нам не жить
Фото: s.66.ru

В 2016 году газета «ВПК» единственная из СМИ вспомнила о двухсотлетии со дня рождения реформатора русской армии, военного министра с 1861 по 1881-й Дмитрия Алексеевича Милютина («Авторитет сильнее розог»). Об успешности реформы можно спорить, но не подлежат сомнению ее острейшая необходимость после Крымской войны и его роль в переустройстве русской военной машины.

К сожалению, достойных продолжателей дела не нашлось. Здесь, полагаю, корни двух трагических бездарно проигранных войн: с Японией и Первой мировой, закончившейся для России Февральской революцией и крахом самодержавия.

В итоге армия и флот вместе с тогдашней думской оппозицией и новоиспеченными «демократическими» силами – по сути филистерами от политики – стали прямыми соучастниками разложения государства. Иного объяснения февральской катастрофы нет. И это не единичный случай русской истории, когда судьба державы, ее территориальная целостность оказывались в прямой зависимости от состояния Вооруженных Сил и настроений общества. Напрашивающаяся параллель – распад СССР, результат предательства партноменклатуры и измены присяге высшего военного и чекистского руководства.

Отсюда закономерный вывод: если считать армию, флот, спецслужбы главной опорой и гарантом суверенитета страны, то итоги Милютинской военной реформы в их исторической перспективе надо признать провальными, как и отсутствие таковой в конце 80-х годов для армии советской.

Подлинная военная реформа (если это не профанация) призвана в корне изменить не только содержание, режим и алгоритм функционирования военной машины, но и государство, и общество. Реформируя армию, страна реформирует и себя.

Профанация Сердюкова

Два года назад у нас с генералом армии Махмутом Гареевым состоялся обстоятельный разговор о российской военной реформе, о которой, не переставая, рассказывают уже почти 20 лет. Неожиданно для себя услышал от президента Академии военных наук грустное признание в том, что с 60-х годов и по сей день мы уповаем лишь на ядерное оружие, игнорируя такое важное исследовательское направление, как структура и организация низовых подразделений Сухопутных войск. В то время как вопрос качества и эффективности армейской организации заложен именно здесь.

У меня нет оснований сомневаться в словах прекрасно осведомленного и многоопытного генерала.

Команда, без которой нам не жить
Фрагмент картины Н. Д. Дмитриева-Оренбургского
«Сдача Плевны ее комендантом Османом-пашой»
1887 год. Справа – военный министр Д. А. Милютин

Профанация военной «реформы» по Сердюкову – Макарову завершилась возвратом армии в исходное состояние. И народ при погонах облегченно вздохнул лишь только от того, что в лице нового министра обороны Сергея Шойгу в Вооруженные Силы наконец-то вернулось здравомыслие.

Но, может, военная реформа и вовсе не нужна? На мой взгляд – она необходима.

За последнее время мы преуспели в профанации «реформ», а точнее – изобретении проформ и видимостей. И так как само представление о предмете у нас уже изрядно опошлено, то сегодня правильнее говорить о «сепарации», то есть качественном уплотнении ВС, изгнании всего ненужного и ограничивающего мобильность и инициативу.

Распад Советского Союза прошел, когда СССР обладал мощнейшей армией в мире, превосходившей в ряде важнейших компонентов ВС наших вероятных противников. Торжество количества обернулось катастрофой системы, создавшей его. В то же время находящаяся под боком у Штатов кастровская Куба, куда более уязвимая, по сей день уверенно существует. Не парадокс ли? У экспертного сообщества нет внятного ответа на вопрос: почему у нас произошло именно так? А он прост: такими гигантами, как Россия, не должны руководить лидеры-посредственности, люди, лишенные понимания природы власти, ценности государства, к тому же и подкаблучники в личной жизни, независимо от того самодержец ли это всея Руси Николай II или генсек Михаил Горбачев. Не должны управлять Россией и горькие пьяницы, как Александр III или Борис Ельцин. Нет личности – нет и истории.

Говоря о причинах и закономерностях трех распадов России в ХХ веке, о мерах, способных предотвратить повторение прошлого, следует признать очевидное: автором всех катаклизмов российской истории была элита – дворянская, буржуазная и коммунистическая. Элита как злейший враг своего государства – сугубо российское явление. Либеральная буржуазия времен Первой мировой, большевики, диссиденты-либерасты девяностых лишь подбирали валявшуюся на столичных улицах власть. И самое поразительное: главный гарант безопасности государства – армия в лице высшего командного состава либо предавала его, либо сохраняла «благоразумный» нейтралитет, равносильный измене.

Милютинская военная реформа не была доведена до логического завершения. В итоге армия должна была получить не просто переодетого в новую полевую форму с мосинской винтовкой в руках того же неграмотного и озлобленного безземельем уже не крепостного, но по-прежнему бесправного русского мужика, а грамотного и обученного гражданина своего Отечества. Именно такой «партой» для коренного изменения сознания человека после более чем двухсотлетнего «дворянского ига» как раз и должны были стать армия и флот. Не случилось.

Понятно, что Россия с выродившейся дворянской элитой была обречена на проигранные войны, разложение армии, революции. Да, подавляющая масса населения государства, его крестьянство, в правовом отношении уже полвека было свободно, но сословие бывших крепостников никуда не исчезло, оно продолжало оставаться опорой самодержавия. Но опорой гнилой.

В то же время бурно рос и утверждался не менее алчный и эгоистичный класс буржуазии, одержимый к тому же непреодолимым «мстительным чувством» к деградировавшим, но пока еще хозяевам страны. Новый класс не мог не унаследовать и их родимые пятна. То же произошло и в 80-е с появлением под «крышей» партийного аппарата буржуазии – сначала латентной «цеховой», а с перерождением правящей коммунистической номенклатуры в «младореформаторов» – полноправной новой.

Эта аналогия приводит к выводу: новую российскую буржуазию, вышедшую из партноменклатуры, неизбежно ждет судьба предшественницы – ушедшей под нож революции русской буржуазии.

Но причем тут военная реформа?

Точка опоры для новой элиты

Если главная цель государства – защита суверенитета, территориальной целостности, то первым инструментом для этого являются Вооруженные Силы. Если их у страны нет, под вопросом сам факт ее существования.

Отсюда следует: если стоит задача модернизации нашего общества и государства, то начинать надо с решительной реформы Вооруженных Сил с дальнейшим распространением ее на все сферы жизни.

Тут, однако, есть архиважное предусловие: фундаментальная модернизация общества, государства и экономики предполагает наличие у страны своей идеологии развития, производной от уровня национально-государственного самосознания. По сути речь об объединяющем национально-культурном «знаменателе» с опорой на традиционные семейные ценности, но с обязательным их расширением до общероссийских масштабов.

Иначе говоря, опора такой идеологии – «семья» с расширением до категорий «общество-семья» и «государство-семья». Очевидно, что ориентируясь на интересы «ячейки общества» и одновременно на культурно-экономические запросы семьи народов числом свыше полутора сотен, государство обретает в таком сплаве новые свойства, цементирующие его при любых критических обстоятельствах. Если главным приоритетом становится «семья» в частном и в расширительном значении этого слова (народов, этносов и их культур), то такое государство в морально-нравственном плане обретает качество неодолимой «крепости». От него лишь шаг к армейской реформе, а далее и к процессу модернизации всей страны.

Уместен вопрос: почему глубокое реформирование нашего общества и государства должно начинаться именно с ВС?

Армия у нас представляет самый многочисленный, наиболее организованный, в высшей степени централизованный и управляемый коллектив из всех существующих. Что крайне важно для успеха начальной, стартовой фазы широких реформ. К тому же срочное реформирование Вооруженных Сил необходимо для перехода от количественного мышления к качественному. Армейский коллектив в подавляющей массе – мужской. Здесь ежегодно проходит службу наиболее здоровая, восприимчивая к порядку и дисциплине, физически сильная часть молодежи. Положительное влияние больших мужских коллективов на общество в целом, как и мужчины в своей семье, – важнейшее условие существования и развития страны. Армия, как никакая другая организация, насыщена сложной дорогостоящей техникой, обслуживание которой требует глубоких знаний и высокого чувства ответственности. Очевидно, что в процессе подлинной военной реформы на базе национальной идеологии качественного развития армия станет также и массовой школой для новой элиты.

Всех оппонентов приведенного поэтапного подхода к процессу реформирования в последовательности «национальная идеология» – «кардинальная реформа армии и сепарация новой национальной элиты на ее основании» – «новое гражданское и государственное сознание населения» – «бурное развитие экономики и высокотехнологичных отраслей» отошлю к практике Израиля. Здесь идеология сионизма, создание государства, его армии, новой национальной элиты шли рука об руку и определили как военные победы, так и сегодняшнее бурное технологическое развитие.

К концептуальной базе подлинной военной реформы ВС России надо подвести научный и подробный критический анализ нашей истории с выявлением первопричин пережитых страной в ХХ веке катастроф. Это приведет к выработке на уровне законодательных норм или общественных запретов новых правил поведения политической и военной элит.

Причастность к ним предполагает высокий уровень конкуренции, обязательную ротацию и ежегодную отчетность общественно подтвержденными результатами деятельности. Подлинная национальная элита отличается от мнимого «служения» нашей коррумпированной бюрократии тем, что она интегрирована в общество и поэтому кровно заинтересована в широкой горизонтальной ответственности как в своей точке опоры.

Тут стоит вспомнить человека удивительной судьбы, революционера-народовольца, ставшего впоследствии крупнейшим российским государственником, Льва Тихомирова. Вместе с Желябовым и Перовской он был одним из руководителей «Народной воли» и главным редактором ее печатного органа – одноименной газеты. После убийства Александра II Льву Тихомирову удалось бежать за границу, избежать суда и виселицы. В Европе он прожил около шести лет. Здесь он решительным образом пересмотрел свои взгляды на революционную деятельность, затем с покаянным письмом обратился к Александру III, был прощен, вернулся в Россию, стал убежденным монархистом и одним из крупнейших государственников своего времени. В 1905 году опубликовал главный труд своей жизни – книгу «Монархическая государственность». После Октябрьской революции Лев Тихомиров не эмигрировал, остался в России, жил в Сергиевом Посаде, там же и похоронен.

В одной из своих статей, написанных в самом начале ХХ века, задолго до «Февраля» и «Октября», исследуя революционное движение в России, Лев Тихомиров вывел пророческую формулу – «сознание пролетария создает восходящую пирамиду безответственности». История России ХХ века не только подтвердила правоту философа, но и вскрыла более масштабный ее смысл. Безответственным «пролетарским» сознанием, как выяснилось позднее, была поражена и вся российская дворянская и буржуазная элита.

Именно это привело к распаду сначала монархической государственности, затем «февральской демократии» и наконец СССР. Оно же, несмотря на наш возврат в капитализм, продолжает владеть умами и душами нынешней буржуазной госэлиты. Последствия предсказуемы.

«Есть три врага, три смертельных врага коммунизма: комчванство, бескультурье и взятка» – так в одной из последних статей в 1921 году писал Ленин, став первым пророком распада им же созданной системы. Если заменим комчванство на разгул и беспредел сегодняшнего коррумпированного чиновничества и крышуемой им буржуазии в сочетании с нынешним глубочайшим в сравнении с советскими временами бескультурьем, получим тот же итог, но гораздо раньше. Но в отличие от ленинского пророчества предчувствие катастрофы и распада овладевает сегодня многими гражданами – власть слишком терпима или беспомощна перед лицом смертельного недуга. При таком умонастроении и состоянии нашей элиты подлинная армейская реформа на базе идеологии качественного развития становится не просто фактором модернизации пусть в очень важном, но в отдельном секторе госстроительства, а единственной возможностью для общества и государства прорыва из дикого капитализма в новую реальность. Что поспособствует появлению новой ответственной элиты и вытеснение ею элиты старой. Таким образом, военная реформа может стать двигателем самых широких преобразований в обществе, государстве и соответственно в экономике и технологиях.

Не числом, а умением

Этап «А» качественной армейской реформы предполагает создание нового первичного подразделения общевойсковых сил, заменяющего собой три нынешних: отделение, взвод, роту с усилением. По боевым возможностям, эффективности вооружения, мобильности оно должно превосходить роту с усилением (210–250 человек), а по численности – быть десять раз меньше. Достижение столь высокого качественного уровня обеспечивается интенсивностью и универсализмом обучения и подготовки каждого солдата, его мобильностью, способностью к самостоятельным инициативным действиям.

Можно говорить о проведенных исследованиях и разработке штатной (эталонной) модели высокомобильного нового первичного подразделения Российской армии, названного «Командой» (его авторы – специалисты из Центра перспективных программ и разработок). Они же в инициативном порядке создали учебно-методическое пособие по комплектованию, обучению и тактике действий «Команды» (программа «Алеша Попович»).

Но не абсолютизируем ли мы значение не существующего в реальности некого первичного подразделения, наделяя его ролью и значением «мотора» армейской реформы и едва ли не генератором фундаментальных перемен в обществе, государстве, экономике?

Начнем с того, что для подтверждения осуществимости или несостоятельности всех приведенных идей в обязательном порядке следует провести шестимесячный армейский эксперимент по созданию «Команды». Для чистоты он должен проходить на отдельной точке, вне территории и воздействия сегодняшней «учебки». После шести месяцев подготовки новое подразделение выходит на полевые учения со своим штатным вооружением и транспортными средствами против десятикратно превосходящей его по численности роты: 21 против 210 или 250 бойцов со средствами усиления. Если компьютерное моделирование условного боестолкновения, а затем выход в «поле» заканчиваются победой «Команды», эксперимент должен считаться успешным.

Здесь исходим из следующей логики: так же, как кристаллическая решетка молекулы определяет состав и свойства вещества, так «молекула» первичного подразделения определяет качество и боеспособность всей армейской системы.

Решение об углубленной реформе Вооруженных Сил и руководство ею на всех этапах – исключительная прерогатива президента и Верховного главнокомандующего, благо, он человек военный. Нововведения поначалу не должны влиять на функционирование и боевую подготовку нынешней армейской структуры. Они идут в параллельном, соревновательном и сравнительном процессе.

Естественно, что с развитием и расширением масштабов реформирования командование Вооруженных Сил страны, аппарат Минобороны обретут большее влияние на жизнь общества и государства, значит, и на систему госвласти. Не случайно в том же Израиле после трех гражданских премьер-министров – идеологов и основоположников еврейского государства руководителями страны становились и по сей день продолжают оставаться армейские офицеры и генералы. Такая же тенденция ныне и в обозримом будущем актуальна и для России. Она, как и СССР в 1941 году, сегодня находится во враждебном окружении практически по всему периметру границ, включая Арктику.

Карен Геворкян,
кинорежиссер

#геворкянкарен

Опубликовано в выпуске № 32 (696) за 23 августа 2017 года

Нравится

Loading...
Комментарии
retrograd, 12:41, 24 августа, 2017
Хорошая, актуальная статья. Сама поднятая тема, объективно "просится" на продолжение и расширение. Ибо, одной "армейской реформой", даже самой толковой в "техническом" плане, положения не исправить. Сначала надо "реформировать" содержимое "голов" ...
milstar, 16:55, 24 августа, 2017
re: У экспертного сообщества нет внятного ответа на вопрос: почему у нас произошло именно так? Горбачев ,Ельцин,Язов,Шеварнадзе ,Яковлев как личности сформировались в деревне , когда сельское население было 70 % ,пришли к власти ,когда городское население было больше 70 % Они не способны были управлять ... ############################### по оценкам ЦРУ валовой продукт по покупательной способности в 1989 был 43 % от американского с учетом на худшее качество продукции уровень жизни конечно был ниже 31-33 % от американского ------------------------------------------ Выше расходы на оборону w % по покупательной способности инвестиции в основные средства w % по покупательной способности больше населения Но он был гораздо выше чем в Индии и Китае -они не рассыпались
Вася., 15:15, 26 августа, 2017
По-моему режиссер переиграл в компьютерные игры, и занялся не своим делом. За счет чего это его команда, должна побеждать десятикратно превышающего его по численности противника. Это возможно только либо при неудовлетворительной подготовки противника, или использование разных видов войск например броне-танковых групп против пехоты (которой в чистом виде уже нигде не осталось).
прохожий 2, 19:13, 26 августа, 2017
Для начала, вооружённые силы государства являются производными от государства и зеркалом государства. Телега не может идти впереди лошади, так и армия, как продукт государства. ... Если произойдёт наоборот, (с телегой и конём) поменяются местами, о чём автор как бы отвлечённо высказывает, тогда будем иметь военную диктатуру, которая и потянет уже телегой ставшее государство. Что из этого выдет, примеры военных диктатур многочисленны, они разные , но в большинстве положительны для государства, как системы, в первые несколько лет (как встряска всей гнили), если дальее не уходит на своё положенное место (телеги), тогда начинаются длительные отрицательные явления. По сему лучше и основательнее начинать с основ, с самого государства, его обустройства. Правильно подмечено, что государством должны управлять ответственные с устойчивыми узами связанные его слои. На сегодня потому и проблема в РФ, что таких слоёв не создано и не выросчено за последние 26 лет, а существующие главные руководители и созданная ими система чиновничества выросчено по лекалам запада гайдаро-чубайсовской командой и не может быть полноценными руководителями своего государства по определению создания (кто консультанты-руководители производимых реформ)... ВВП с командой из служб безопасности СССР, как патриотичные силы, остановили развал государства, но не смогли наладить его функционирование в государственно-патриотичном направлении. Потому система либеральных отношений и сил гайдаро-чубайсовского покроя дальше продолжало оставаться главной во всей исполнительной власти РФ. Эта система создавалась для развала СССР, без дальнейших своих видений и наработок для специфики России. Применив западные лекала, они развалили всё в СССР и не создали для России ничего подходящего. Применена западная модель выродилась с Российской спецификой в уродливую псевдогосударственность с множеством раковых миазмов... Вот эту болезнь государственности, принесённую гайдаро-чубайсовскими реформами требуеться немедленно лечить, иначе развивающаяся болезнь может и погубить государство...
Добавить комментарий
Фото неделиФотоархив HD
Танковый биатлон 2017

Владимир Литвиненко

Цена войны договорная-2

Владимир Литвиненко

Цена войны договорная

Вниманию читателей «ВПК»

Как оставить комментарий к статье

  • Обсуждаемое
  • Читаемое
  • Past:
  • 3 дня
  • Неделя
  • Месяц

 

 

Наши партнеры