Команда, без которой нам не жить

Способно ли общество в его сегодняшнем состоянии активно противостоять внешним и внутренним, явным и скрытым угрозам, направленным против России? По-моему – нет, поскольку общественно-государственный механизм коррумпирован сверху донизу, поражен диким социальным неравенством. Капитализм, рынок в его российском обличье обернулись непредсказуемым по последствиям упадком морали. Деградация общества и потеря ориентиров человеком – мины, заложенные отцами-основателями под фундамент новой России. Страна скатилась к заурядному обществу потребления.

Могут возразить: Россия крепнет экономически и политически, реализует нацпроекты, утверждает свои интересы и достоинство в мире. Стало быть, пессимизм неуместен. Но существенное обстоятельство мешает излучать оптимизм: мы живем в стране, которая в ХХ веке трижды теряла государственность. Нам, свидетелям крушения СССР, должно быть понятно, что еще одного падения Отечество не переживет.

“ Армейская реформа становится не просто фактором модернизации, а единственной возможностью прорыва из дикого капитализма в новую реальность ”

Сегодняшнюю растерянную с тяжелой демографической наследственностью страну, всю эту территорию лихоимства, мздоимства и бедности значительной части ее населения пока оберегает от алчных приватизаторов с Запада и Востока лишь ракетно-ядерное оружие. То есть наследие советского народа, Сталина, Коммунистической партии. Вместе с моралью и инстинктом самосохранения новое российское общество, а в первую очередь значительная часть его «элиты» утратили и чувство благодарности тому государству, «сухари» которого мы догрызаем по сей день.

Сегодня судьба России как государства и территории зависит от состояния ядерного арсенала и морально-нравственного облика элиты. Примем, что с первым наследием СССР дела обстоят удовлетворительно, ядерного оружия, стратегических ракет, атомных субмарин достаточно, чтобы защитить нас.

Но для того, чтобы в критический час применить оружие судного дня, необходимы решимость и воля. И тут возникают вопросы. Способна ли крепко обуржуазившаяся элита отречься от сладкой жизни во имя Отечества? Сомнительно. Влившись в так называемый глобальный рынок, она наверняка не захочет рисковать своим потомством, благополучием и капиталами во имя эфемерных для нее идеалов свободы и независимости России.

Фото: s.66.ru

В 2016 году газета «ВПК» единственная из СМИ вспомнила о двухсотлетии со дня рождения реформатора русской армии, военного министра с 1861 по 1881-й Дмитрия Алексеевича Милютина («Авторитет сильнее розог»). Об успешности реформы можно спорить, но не подлежат сомнению ее острейшая необходимость после Крымской войны и его роль в переустройстве русской военной машины.

К сожалению, достойных продолжателей дела не нашлось. Здесь, полагаю, корни двух трагических бездарно проигранных войн: с Японией и Первой мировой, закончившейся для России Февральской революцией и крахом самодержавия.

В итоге армия и флот вместе с тогдашней думской оппозицией и новоиспеченными «демократическими» силами – по сути филистерами от политики – стали прямыми соучастниками разложения государства. Иного объяснения февральской катастрофы нет. И это не единичный случай русской истории, когда судьба державы, ее территориальная целостность оказывались в прямой зависимости от состояния Вооруженных Сил и настроений общества. Напрашивающаяся параллель – распад СССР, результат предательства партноменклатуры и измены присяге высшего военного и чекистского руководства.

Отсюда закономерный вывод: если считать армию, флот, спецслужбы главной опорой и гарантом суверенитета страны, то итоги Милютинской военной реформы в их исторической перспективе надо признать провальными, как и отсутствие таковой в конце 80-х годов для армии советской.

Подлинная военная реформа (если это не профанация) призвана в корне изменить не только содержание, режим и алгоритм функционирования военной машины, но и государство, и общество. Реформируя армию, страна реформирует и себя.

Профанация Сердюкова

Два года назад у нас с генералом армии Махмутом Гареевым состоялся обстоятельный разговор о российской военной реформе, о которой, не переставая, рассказывают уже почти 20 лет. Неожиданно для себя услышал от президента Академии военных наук грустное признание в том, что с 60-х годов и по сей день мы уповаем лишь на ядерное оружие, игнорируя такое важное исследовательское направление, как структура и организация низовых подразделений Сухопутных войск. В то время как вопрос качества и эффективности армейской организации заложен именно здесь.

У меня нет оснований сомневаться в словах прекрасно осведомленного и многоопытного генерала.

Фрагмент картины Н. Д. Дмитриева-Оренбургского

«Сдача Плевны ее комендантом Османом-пашой»

1887 год. Справа – военный министр Д. А. Милютин

Профанация военной «реформы» по Сердюкову – Макарову завершилась возвратом армии в исходное состояние. И народ при погонах облегченно вздохнул лишь только от того, что в лице нового министра обороны Сергея Шойгу в Вооруженные Силы наконец-то вернулось здравомыслие.

Но, может, военная реформа и вовсе не нужна? На мой взгляд – она необходима.

За последнее время мы преуспели в профанации «реформ», а точнее – изобретении проформ и видимостей. И так как само представление о предмете у нас уже изрядно опошлено, то сегодня правильнее говорить о «сепарации», то есть качественном уплотнении ВС, изгнании всего ненужного и ограничивающего мобильность и инициативу.

Распад Советского Союза прошел, когда СССР обладал мощнейшей армией в мире, превосходившей в ряде важнейших компонентов ВС наших вероятных противников. Торжество количества обернулось катастрофой системы, создавшей его. В то же время находящаяся под боком у Штатов кастровская Куба, куда более уязвимая, по сей день уверенно существует. Не парадокс ли? У экспертного сообщества нет внятного ответа на вопрос: почему у нас произошло именно так? А он прост: такими гигантами, как Россия, не должны руководить лидеры-посредственности, люди, лишенные понимания природы власти, ценности государства, к тому же и подкаблучники в личной жизни, независимо от того самодержец ли это всея Руси Николай II или генсек Михаил Горбачев. Не должны управлять Россией и горькие пьяницы, как Александр III или Борис Ельцин. Нет личности – нет и истории.

Говоря о причинах и закономерностях трех распадов России в ХХ веке, о мерах, способных предотвратить повторение прошлого, следует признать очевидное: автором всех катаклизмов российской истории была элита – дворянская, буржуазная и коммунистическая. Элита как злейший враг своего государства – сугубо российское явление. Либеральная буржуазия времен Первой мировой, большевики, диссиденты-либерасты девяностых лишь подбирали валявшуюся на столичных улицах власть. И самое поразительное: главный гарант безопасности государства – армия в лице высшего командного состава либо предавала его, либо сохраняла «благоразумный» нейтралитет, равносильный измене.

Милютинская военная реформа не была доведена до логического завершения. В итоге армия должна была получить не просто переодетого в новую полевую форму с мосинской винтовкой в руках того же неграмотного и озлобленного безземельем уже не крепостного, но по-прежнему бесправного русского мужика, а грамотного и обученного гражданина своего Отечества. Именно такой «партой» для коренного изменения сознания человека после более чем двухсотлетнего «дворянского ига» как раз и должны были стать армия и флот. Не случилось.

Понятно, что Россия с выродившейся дворянской элитой была обречена на проигранные войны, разложение армии, революции. Да, подавляющая масса населения государства, его крестьянство, в правовом отношении уже полвека было свободно, но сословие бывших крепостников никуда не исчезло, оно продолжало оставаться опорой самодержавия. Но опорой гнилой.

В то же время бурно рос и утверждался не менее алчный и эгоистичный класс буржуазии, одержимый к тому же непреодолимым «мстительным чувством» к деградировавшим, но пока еще хозяевам страны. Новый класс не мог не унаследовать и их родимые пятна. То же произошло и в 80-е с появлением под «крышей» партийного аппарата буржуазии – сначала латентной «цеховой», а с перерождением правящей коммунистической номенклатуры в «младореформаторов» – полноправной новой.

Эта аналогия приводит к выводу: новую российскую буржуазию, вышедшую из партноменклатуры, неизбежно ждет судьба предшественницы – ушедшей под нож революции русской буржуазии.

Но причем тут военная реформа?

Точка опоры для новой элиты

Если главная цель государства – защита суверенитета, территориальной целостности, то первым инструментом для этого являются Вооруженные Силы. Если их у страны нет, под вопросом сам факт ее существования.

Отсюда следует: если стоит задача модернизации нашего общества и государства, то начинать надо с решительной реформы Вооруженных Сил с дальнейшим распространением ее на все сферы жизни.

Тут, однако, есть архиважное предусловие: фундаментальная модернизация общества, государства и экономики предполагает наличие у страны своей идеологии развития, производной от уровня национально-государственного самосознания. По сути речь об объединяющем национально-культурном «знаменателе» с опорой на традиционные семейные ценности, но с обязательным их расширением до общероссийских масштабов.

Иначе говоря, опора такой идеологии – «семья» с расширением до категорий «общество-семья» и «государство-семья». Очевидно, что ориентируясь на интересы «ячейки общества» и одновременно на культурно-экономические запросы семьи народов числом свыше полутора сотен, государство обретает в таком сплаве новые свойства, цементирующие его при любых критических обстоятельствах. Если главным приоритетом становится «семья» в частном и в расширительном значении этого слова (народов, этносов и их культур), то такое государство в морально-нравственном плане обретает качество неодолимой «крепости». От него лишь шаг к армейской реформе, а далее и к процессу модернизации всей страны.

Уместен вопрос: почему глубокое реформирование нашего общества и государства должно начинаться именно с ВС?

Армия у нас представляет самый многочисленный, наиболее организованный, в высшей степени централизованный и управляемый коллектив из всех существующих. Что крайне важно для успеха начальной, стартовой фазы широких реформ. К тому же срочное реформирование Вооруженных Сил необходимо для перехода от количественного мышления к качественному. Армейский коллектив в подавляющей массе – мужской. Здесь ежегодно проходит службу наиболее здоровая, восприимчивая к порядку и дисциплине, физически сильная часть молодежи. Положительное влияние больших мужских коллективов на общество в целом, как и мужчины в своей семье, – важнейшее условие существования и развития страны. Армия, как никакая другая организация, насыщена сложной дорогостоящей техникой, обслуживание которой требует глубоких знаний и высокого чувства ответственности. Очевидно, что в процессе подлинной военной реформы на базе национальной идеологии качественного развития армия станет также и массовой школой для новой элиты.

Всех оппонентов приведенного поэтапного подхода к процессу реформирования в последовательности «национальная идеология» – «кардинальная реформа армии и сепарация новой национальной элиты на ее основании» – «новое гражданское и государственное сознание населения» – «бурное развитие экономики и высокотехнологичных отраслей» отошлю к практике Израиля. Здесь идеология сионизма, создание государства, его армии, новой национальной элиты шли рука об руку и определили как военные победы, так и сегодняшнее бурное технологическое развитие.

К концептуальной базе подлинной военной реформы ВС России надо подвести научный и подробный критический анализ нашей истории с выявлением первопричин пережитых страной в ХХ веке катастроф. Это приведет к выработке на уровне законодательных норм или общественных запретов новых правил поведения политической и военной элит.

Причастность к ним предполагает высокий уровень конкуренции, обязательную ротацию и ежегодную отчетность общественно подтвержденными результатами деятельности. Подлинная национальная элита отличается от мнимого «служения» нашей коррумпированной бюрократии тем, что она интегрирована в общество и поэтому кровно заинтересована в широкой горизонтальной ответственности как в своей точке опоры.

Тут стоит вспомнить человека удивительной судьбы, революционера-народовольца, ставшего впоследствии крупнейшим российским государственником, Льва Тихомирова. Вместе с Желябовым и Перовской он был одним из руководителей «Народной воли» и главным редактором ее печатного органа – одноименной газеты. После убийства Александра II Льву Тихомирову удалось бежать за границу, избежать суда и виселицы. В Европе он прожил около шести лет. Здесь он решительным образом пересмотрел свои взгляды на революционную деятельность, затем с покаянным письмом обратился к Александру III, был прощен, вернулся в Россию, стал убежденным монархистом и одним из крупнейших государственников своего времени. В 1905 году опубликовал главный труд своей жизни – книгу «Монархическая государственность». После Октябрьской революции Лев Тихомиров не эмигрировал, остался в России, жил в Сергиевом Посаде, там же и похоронен.

В одной из своих статей, написанных в самом начале ХХ века, задолго до «Февраля» и «Октября», исследуя революционное движение в России, Лев Тихомиров вывел пророческую формулу – «сознание пролетария создает восходящую пирамиду безответственности». История России ХХ века не только подтвердила правоту философа, но и вскрыла более масштабный ее смысл. Безответственным «пролетарским» сознанием, как выяснилось позднее, была поражена и вся российская дворянская и буржуазная элита.

Именно это привело к распаду сначала монархической государственности, затем «февральской демократии» и наконец СССР. Оно же, несмотря на наш возврат в капитализм, продолжает владеть умами и душами нынешней буржуазной госэлиты. Последствия предсказуемы.

«Есть три врага, три смертельных врага коммунизма: комчванство, бескультурье и взятка» – так в одной из последних статей в 1921 году писал Ленин, став первым пророком распада им же созданной системы. Если заменим комчванство на разгул и беспредел сегодняшнего коррумпированного чиновничества и крышуемой им буржуазии в сочетании с нынешним глубочайшим в сравнении с советскими временами бескультурьем, получим тот же итог, но гораздо раньше. Но в отличие от ленинского пророчества предчувствие катастрофы и распада овладевает сегодня многими гражданами – власть слишком терпима или беспомощна перед лицом смертельного недуга. При таком умонастроении и состоянии нашей элиты подлинная армейская реформа на базе идеологии качественного развития становится не просто фактором модернизации пусть в очень важном, но в отдельном секторе госстроительства, а единственной возможностью для общества и государства прорыва из дикого капитализма в новую реальность. Что поспособствует появлению новой ответственной элиты и вытеснение ею элиты старой. Таким образом, военная реформа может стать двигателем самых широких преобразований в обществе, государстве и соответственно в экономике и технологиях.

Не числом, а умением

Этап «А» качественной армейской реформы предполагает создание нового первичного подразделения общевойсковых сил, заменяющего собой три нынешних: отделение, взвод, роту с усилением. По боевым возможностям, эффективности вооружения, мобильности оно должно превосходить роту с усилением (210–250 человек), а по численности – быть десять раз меньше. Достижение столь высокого качественного уровня обеспечивается интенсивностью и универсализмом обучения и подготовки каждого солдата, его мобильностью, способностью к самостоятельным инициативным действиям.

Можно говорить о проведенных исследованиях и разработке штатной (эталонной) модели высокомобильного нового первичного подразделения Российской армии, названного «Командой» (его авторы – специалисты из Центра перспективных программ и разработок). Они же в инициативном порядке создали учебно-методическое пособие по комплектованию, обучению и тактике действий «Команды» (программа «Алеша Попович»).

Но не абсолютизируем ли мы значение не существующего в реальности некого первичного подразделения, наделяя его ролью и значением «мотора» армейской реформы и едва ли не генератором фундаментальных перемен в обществе, государстве, экономике?

Начнем с того, что для подтверждения осуществимости или несостоятельности всех приведенных идей в обязательном порядке следует провести шестимесячный армейский эксперимент по созданию «Команды». Для чистоты он должен проходить на отдельной точке, вне территории и воздействия сегодняшней «учебки». После шести месяцев подготовки новое подразделение выходит на полевые учения со своим штатным вооружением и транспортными средствами против десятикратно превосходящей его по численности роты: 21 против 210 или 250 бойцов со средствами усиления. Если компьютерное моделирование условного боестолкновения, а затем выход в «поле» заканчиваются победой «Команды», эксперимент должен считаться успешным.

Здесь исходим из следующей логики: так же, как кристаллическая решетка молекулы определяет состав и свойства вещества, так «молекула» первичного подразделения определяет качество и боеспособность всей армейской системы.

Решение об углубленной реформе Вооруженных Сил и руководство ею на всех этапах – исключительная прерогатива президента и Верховного главнокомандующего, благо, он человек военный. Нововведения поначалу не должны влиять на функционирование и боевую подготовку нынешней армейской структуры. Они идут в параллельном, соревновательном и сравнительном процессе.

Естественно, что с развитием и расширением масштабов реформирования командование Вооруженных Сил страны, аппарат Минобороны обретут большее влияние на жизнь общества и государства, значит, и на систему госвласти. Не случайно в том же Израиле после трех гражданских премьер-министров – идеологов и основоположников еврейского государства руководителями страны становились и по сей день продолжают оставаться армейские офицеры и генералы. Такая же тенденция ныне и в обозримом будущем актуальна и для России. Она, как и СССР в 1941 году, сегодня находится во враждебном окружении практически по всему периметру границ, включая Арктику.

Карен Геворкян,

кинорежиссер кинорежиссер

#геворкянкарен