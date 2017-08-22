Щит и мяч малой сверхдержавы

Ныне весьма популярен абсурдный тезис, что «великая держава – та, где обеспечен высокий уровень жизни». Если пользоваться таким критерием, как ВВП на душу населения, выяснится: в мире две сверхдержавы – Люксембург и Катар. Они лидируют с огромным отрывом от остальных.

У Катара микроскопические население и территория при огромных запасах углеводородов и соответственно астрономических доходах от их экспорта. В последние годы эмират активно поддерживал радикальных исламистов в Египте, Ливии, Сирии. Однако сам имел одну из слабейших на Ближнем Востоке армий с незначительным количеством устаревшей техники. Лишь в последние годы началось перевооружение.

С миру – эмиру

“ Поддержка террористов, оказываемая Дохой, ограничится медийными средствами ”

Cухопутные войска включают две бригады (бронетанковую и Королевской гвардии) и 7 батальонов – 4 механизированных, 2 артиллерийских, 1 ССО, которые формально считаются полками.

На вооружении имеются: танки – 44 новейших немецких «Леопард-2А7» последней модификации и 42 старых французских АМХ-30; БРМ – французские же AMX-10RC и VBL, 12 и 16 соответственно, 20 бразильских EE-9, 10 английских «Феррет»; БМП – 11 AMX-10P; БТР – 33 AMX-VCI и 134 VAB (все французские), 36 швейцарских «Пиранья» и, возможно, до 30 английских «Сарацин». Артиллерия включает САУ – 24 новейших немецких РzН-2000 и 22 старых французских Mk F3, 12 южноафриканских буксируемых орудий G-5 (все – 155-мм), минометы – 4 самоходных VAB VPM81, 26 L16, 15 «Брандт», РСЗО – 18 бразильских «Астрос-2». Сохранились старые французские ПТРК – 100 «Милан» и 48 «Хот» (в том числе 24 самоходных на БТР VAB).

ВВС включают 1-е истребительное и 2-е вертолетное авиакрылья, авиацию эмира. На вооружении: 12 относительно новых французских истребителей «Мираж-2000» (9 EDA, 3 DDA), 6 франко-немецких УБС «Альфа Джет», 26 транспортных и пассажирских самолетов (в том числе 8 новейших американских С-17 и 4 C-130J, 2 «Боинг-747», 3 европейских A340, 2 A330, 3 A320, 3 А319, 1 A310), 24 швейцарских учебных РС-21, 13 французских боевых вертолетов SA342L1, 38 многоцелевых и транспортных (12 «Коммандо», 24 AW139, 2 S-92). Предполагается приобрести 24 американских АН-64 «Апач».

Наиболее современные в ВВС Катара – пассажирские самолеты и вертолеты, предназначенные для перевозки эмира и его семьи, транспортники (С-17 и С-130), приобретенные для транспортирования исламских боевиков и оружия для них, а также учебные РС-21. Собственно же боевая авиация ненамного новее техники сухопутных войск. Правда, в перспективе ожидаются массовые закупки F-15, «Рафаль» и др.

Наземная ПВО включает 3 батареи (предполагается приобрести еще 7) американской ЗРС «Пэтриот» РАС-3, 9 немецко-французских ЗРК «Роланд» и до 66 ПЗРК (6–10 английских «Блоупайп», 12 американских «Стингер», до 20 советских «Стрела-2», 24 французских «Мистраль»). Современными можно считать лишь «Стингеры» и «Мистрали».

ВМС имеют в составе 7 ракетных катеров (4 «Барзан», 3 «Дамсах»), 17 сторожевых (6 типа Q-31, 11 малых в морской полиции) и 1 ТДК «Рабха». На вооружении береговой обороны – 1 батарея ПКР «Экзосет» ММ40 – 3 ПУ по 4 ПКР.

Мученики «Аль-Джазиры»

От свалившихся на страну колоссальных денег у ее руководителей, видимо, слегка снесло крышу, они решили, что возглавляют действительно великую державу. И попытались играть соответствующую роль в масштабах по крайней мере Ближнего Востока. В стране была создана телекомпания «Аль-Джазира», которая по уровню влияния не только в региональном, но и во всемирном масштабе сумела выйти на уровень CNN и ВВС. При этом в 100 процентах случаев «Аль-Джазира» полностью поддерживает любых исламских радикалов, какие бы преступления они ни совершили. Например, после взрывов двух смертниц в московском метро 29 марта 2010 года, в результате чего погибли 40 человек, «Аль-Джазира» использовала в комментарии выражение «так называемый терроризм». Акции палестинских шахидов в израильских кафе и автобусах принято называть «самопожертвованием», а террористов – «мучениками». Гибель мирных граждан Ирака или Афганистана от огня подразделений США всегда проходила как «бойня», американцы совершали «зверства». Аналогичные действия исламистов – «нападение». О результатах суицидальных терактов «Аль-Джазира» никогда не говорит «массовая расправа», а исключительно «гибель». Сами террористы – «движение сопротивления».

Фото: amazonaws.com

Огромную роль «Аль-Джазира» сыграла в развязывании гражданской войны в Сирии. Катарский телеканал дает подчеркнуто предвзятую трактовку событий в этой стране, представляя суннитские террористические группировки «безоружными жертвами кровавого режима Асада». С учетом крайней популярности «Аль-Джазиры» в исламском мире да и на Западе (через англоязычную версию) ее деятельность – один из важнейших факторов моральной легитимации терроризма во всех его формах. Наличие столь мощного информационного оружия стало единственным критерием, по которому Катар действительно можно считать великой державой.

Совместно с Анкарой Доха стала активно финансировать движение «Братья-мусульмане», а затем «Исламский халифат». Это привело к острому конфликту с Египтом (свергнутый военными в 2013 году президент Мурси был как раз из «муслим бразерхуд»). Затем Катар поссорился с Саудовской Аравией и ОАЭ, поддерживавшими других радикалов и раздраженными непомерными амбициями Дохи. На протяжении нескольких лет конфликт носил латентный характер, но после того, как ситуация в Сирии переломилась в пользу Асада, раздражение прорвалось наружу и монархии стали искать виноватого в поражениях. Вполне ожидаемо на эту роль был избран Катар, от которого в ультимативном порядке потребовали закрыть «Аль-Джазиру», перестать финансировать радикалов (видимо, чтобы это осталось монополией Эр-Рияда) и сделать еще целый ряд вещей, которые по сути означали бы утрату страной суверенитета.

Не исключено, что кроме монархических обид в этом наезде имеет место еще и «футбольный фактор», где главным интересантом скорее всего выступает Лондон. Британцы очень хотели получить чемпионат мира 2018 либо 2022 года, но турниры достались нам и Катару. Отъем ЧМ-2018 у России уже невозможен, поэтому Лондон, вероятно, активировал «план Б», решив отобрать ЧМ-2022 у Катара. Тем более что, объективно говоря, проводить там футбольные матчи действительно нельзя из-за экстремально жаркого климата. Возможно, британцы закулисно побуждали Эр-Рияд и Абу-Даби максимально давить на соседа, чтобы заодно отнять и ЧМ. Доха, однако, сохранила союз с Анкарой, которая даже перебросила в Катар «ограниченный контингент» ВС Турции, и сумела очень быстро подружиться с Тегераном. Вашингтон же повел себя по принципу «и вашим, и нашим», что естественно: он покупает нефть как у КСА и ОАЭ, так и у Катара, всем им продает оружие, во всех этих странах имеет военные объекты. Подавляющее же большинство игроков просто устранились от данного конфликта. В итоге Доха полностью отвергла ультиматум Эр-Рияда и Абу-Даби, которые теперь вынуждены искать пути отступления.

Однако конфликт имеет весьма важные последствия: Доха перестает финансировать ИГ (запрещенное в России), что наносит по нему тяжелейший удар. Именно смена позиции Катара ярче всего отражает развал «аравийской коалиции» и крах всего проекта «арабской весны». Москва и Тегеран могут записать это в свой дипломатический актив.

Александр Храмчихин,

заместитель директора Института политического и военного анализа заместитель директора Института политического и военного анализа

#Доха #Катар #Братья-мусульмане #Exocet #ММ40 #Patriot #РАС-3 #Leopard 2А7