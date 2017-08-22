Эх, турбинушка, ухнем!

Арбитражный суд Москвы показал, кто в доме хозяин
Максим Шевченко

То, что арбитраж отклонил требование «Сименса» об аресте и запрете монтажа турбин, произведенных концерном в Крыму, лишний раз свидетельствует о том, что корпорация «Ростех» – часть государства, которому принадлежат и суды. Право контролируется властью, потому что бы ни происходило, какие бы коллизии ни возникали, совершенно очевидно – регулироваться и разрешаться они будут не с точки зрения закона, а в интересах госструктур.

Максим Шевченко

Турбины «Сименс», приобретенные одной из ростеховских компаний для Крыма, – вообще очень загадочная сделка. Ведь вполне можно было купить для территории, находящейся под санкциями, не импортные изделия, а скажем, рыбинские – пусть они не такие современные, но хорошие и позволяют решить задачу энергообеспечения полуострова в необходимом объеме. С «Сименсом» же сразу возникает вопрос: кто будет гарантийно обслуживать их турбины в Крыму? На это ответить невозможно. Понятно, что такой сложный агрегат требует постоянного сервиса и в случае поставок из Рыбинска проблем с этим не было бы абсолютно. Я не специалист в конструкции подобных устройств, но полагаю, что постоянно требуются некие комплектующие и расходные материалы. И если «Сименс» блокировал сделку, то зачем такие турбины теперь вообще нужны? Ремонтировать их будут рыбинскими запчастями? Или нелегально приобретать оригинальные изделия «Сименс» в Китае, все глубже погружаясь в эту сомнительную сделку?

Ясно, что «Ростех» – государство в государстве. Я также понимаю, что суд конфликтовать с госкорпорацией не будет.

Покупка для Крыма чужих турбин вместо российских, что позволило бы увеличить число квалифицированных рабочих мест в стране и дало бы возможность развивать отечественное производство, сделка, осуществленная по хитрым схемам через посредников, – это, на мой взгляд, не на пользу компании, считающейся государственной. И вредит России. Не фирма «Сименс» в данном случае виновата, а те, кто поволок в Крым турбины, которые явно не могли там легально обслуживаться – только левыми и контрафактными способами.

Не понимаю, зачем вообще нужно было ссориться с «Сименсом». Это, конечно, во многом конкурент наших компаний в самых разных сферах. И может, ситуация с турбинами – проявившиеся на поверхности некие глубинные рыночные процессы, разворачивающиеся в разных частях света? Во всяком случае я это допускаю. И все равно не понимаю, зачем понадобилось обманывать «Сименс», изначально зная, что турбины будут поставлены не в Краснодарский край, как это официально декларировалось, а в находящийся пока еще под санкциями Крым.

Максим Шевченко,
Политолог, телеведущий

Опубликовано в выпуске № 32 (696) за 23 августа 2017 года

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Комментарии
Солониковед, 08:25, 22 августа, 2017
Максиииим, вы слышите нас? Не ломайте голову пожалуйста... разорение этой страны за наш счёт, слышали о таком концепте? Ну а o вбивании клина, между Германией и Россией, и обратно за наш счёт, тоже ни чего не напоминает? В таком случае можете и далее, в духе телешоу... не понимаnm, зачем понадобилось обманывать «Сименс». Не SIEMENS тут обманывают, а эту страну, эффективные мэнеджеры, за нос водят... и что Вы им сделаете Максим? Правильно, Вы можете только не нужные вопросы задавать, а санкции всё крепчают, а союз с Германией всё дальше, ч.т.д.
Евгений Дашут, 10:00, 22 августа, 2017
Не так давно еще Сименс клялся в любви и вечной преданности России. Завыл... Что касается пуско-наладочных работ и обслуживания - правильно будут проблемы. Но, видимо, за такой короткий срок нельзя было сделать отечественные турбины соответствующей мощности. Встречный вопрос - а зачем было Силовые машины продавать? Решение принято. Пока стоят эти турбины, параллельно надо восстанавливать отрасль производства газовых турбин!
moskovitt, 10:12, 22 августа, 2017
Россия не выпускает газовые турбины такой мощности. Только siemens, GE, Alstom
Солониковед, 10:50, 22 августа, 2017
Перед той войной, когда не взирая на все усилия глупого Сталина и успехи сверхуспешной индустриализации, у великаго и могучего СССР, таки не было своего флота, то же нужно было что то делать. А тут как раз великая Германия, не против продать своему невоюющему союзнику проект-F. А это знаете ли Максим, крейсер Бисмарк, уже спущенный на воду и совершенно не нужный миролюбивому III-Рейху... да-да, тот самый крейсер-герой Бисмарк, который в одиночку сражался со всем английским флотом, и который англичане, так и не смогли утопить. Счастливая мысль, пришла в голову глупому Сталина, а не купить ли нам этот кораблик, да со всей технической документацией, с орудиями главного калибра от Круппа и таки вооружить БФ или ЧФ, чем то кроме бессмысленных торпедных глиссерков Туполева. И Гитлер согласен и цена вопроса 4 ярда рейхсмарок, всяко меньше чем двадцатилетняя возня Промпартии, вокруг вооружения ВМФ СССР. Не кажется ли Вам Максим, что это очень похоже на теперешнюю двадцатилетнюю возню, вокруг отечественной энергетики, начатой РАО ЕС? Да, флот СССР был разоружён и никаких возможностей, преодолеть это решение Промпартии (т.е. врагов народа), у молодого советского государства не было (тоже и РАО ЕС!), только купить товар за границей. Гитлер согласен, уря! Крупп, радостно готов подарить заготовленные бронелисты и орудия, для 3-4х систершипов Бисмарка... только снаряды покупай, уря! Через год-два, наш флот имел бы супер корабль, а наша промышленность и наука, невиданные системы управления огнём и дальномеры, корабельные РЛС и радиостанции, прекрасные 15-ти дюймовые орудия, уря! Если Вам стало страшно Максим, то не беспокойтесь... сделка была сорвана Промпартией, что чуть-чуть не привело к разрыву дипотношений рашки и гермашки, уря! После такого поворота событий, глупому Гитлеру осталось только план Барбаросса разрабатывать, потому что со всей очевидностью, он понял правоту дружеских советов из Лондона. Мол ничего у тебя Сталин не купит, он купит у нас и нападёт на тебя с нашим оружием, а Бисмарк... так это он для отвода твоих светлых арийских глаз придумал. Таких историй перед войной было много... но уроки сверхуспешной индустриализации, когда мы остались с полуторками и легендарными танками У Кристи, остались невыученными. Афера с SIEMENS(ом), это давно отработанная схема наших внутренних врагов, врагов народа... и это не токшоу.
Солониковед, 11:19, 22 августа, 2017
В Крыму можно было поставить несколько отечественных турбин, да дороже и КПД ниже, ну и что? Они бы себе прекрасно работали и проблем бы не создавали, а сейчас? Каков КПД такого гениального решения, отрицательный? Где же хвалёное импортозамещение? Где травля врагов народа, подставивших и Россию и наших немецких партнёров, почему это Соловьёв в своих ток-шоу, не призывает раздавить вражескую гадину? Сколько можно бороться с Порошенкой, когда наши внутренние враги играют против нас... внутренний враг страшнее всяких Порошенок и Мадлен Олбрайтов вместе взятых. Хватит сажать взяточников и казнокрадов, это честнейшие люди! На фоне таких столпов демократии как Кудрин, Греф, Чубайс, Набиулина, Нургалий.
Солониковед, 12:26, 22 августа, 2017
Врагу народа Серебренникову, грозит заключение сроком до 10 лет... внимание вопрос, когда Серебренниоков, уедет жить в Лондон?
Солониковед, 13:03, 22 августа, 2017
И ещё Максим, раз уж Вы тут разразились, такой прорвой проклятых вопросов, то почему бы Вам, не обратить внимание на США? У них есть все ответы... демократы проиграли выборы, так это хакеры русские виноваты! Эсминец столкнулся с баржой? Дотянулся кровавый Путин! Америке хорошо, у неё хоть враги есть и она с ними борется... а у нас? Одни дураки и дороги, да вопросы проклятые, да?
HZ66, 19:24, 24 августа, 2017
Автору: Редкий здравый комментарий от Шевченко. Солониковеду: завидую Вашей фантазии.
retrograd, 10:44, 25 августа, 2017
Шевченко написал:" ... лишний раз свидетельствует о том, что корпорация «Ростех» – часть государства, которому принадлежат и суды. Право контролируется властью, потому что бы ни происходило, какие бы коллизии ни возникали, совершенно очевидно – регулироваться и разрешаться они будут не с точки зрения закона, а в интересах госструктур."***Гражданин Шевченко ... Прежде чем озвучивать такие "правильные" глупости, в контексте иска Сименса к Ростеху, Вам стоило бы освежить в памяти "правовые" ПРЕЦЕДЕНТЫ, созданные в отношении российского Газпрома САМИМ Евросоюзом в лице его Еврокомиссии. Тогда, Газпром, выполнявший все условия ДОЛГОСРОЧНЫХ, ДВУСТОРОННИХ договоров на поставку российского газа, подчеркну - договоров, на момент подписания, составленных в полном соотвествии в т.н. "европейским законодателстьвом", задним числом, объявили стороной дискриминирующей права потребителя. В частности, из-за ценовой политики Газпрома, флормировавшейся на принципах долгосрочности заключаемых контрактов, индивидуальности подхода и В ДОГОВОРА ЗАПРЕТА на реэкспорт закупленного российского природного газа. Так вот, "цивилизованные" и "неполитизированные" европейцы, задним числом, повторяю, объявили всё это, включая договорные ограничения, "незаконным". Хотя от ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ российского природного газа, ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, НЕ БЫЛО НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ Газпрому и жалоб в Еврокомиссию на условия заключаемых договоров. Мало того, навязали Газпрому, задним числом, и т.н. "третий энергетический пакет" в отношении договоров, заключенных Газпромом с европейскими потребителями ещё ДО ПРИНЯТИЯ этого "пакета". Российский арбитраж, в данном случае, принимал решение по иску Сименса, декларировавшего "нарушение Ростехом условий двустороннего контракта", опираясь на ПРЕЦЕДЕНТ ранее созданный и УЗАКОНЕННЫЙ САМИМ Евросоюзом. Только, в отношении "двусторонних" договоров российского Газпрома в контексте "нарушений" последним прав потребителей купленного российского газа на свободу его использования. Так вот, включение Сименсом в договор "ограничений" на использование Ростехом закупленных в Германии турбин есть точно такое же нарушение прав Ростеха в отношении свободы использования закупленного товара. А ссылки Сименса на некие "санкции" Евросоюза в отношении России, вообще смешны ... И было бы ПРАВОВОЙ ДИКОСТЬЮ, если бы российские суды, включая арбитражные, принимали их во внимание, при вынесении своих решений. Граждане россияне, давайте-таки помнить о том, что ЕДИНСТВЕННО законными в международно-правовм плане и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для исполениня ВСЕМИ являются только санкции СОвбеза ООН и НИКАКИЕ ДРУГИЕ. Все остальные "санкции", с точки зрения международного права, это филькина бумажка, ПОЛИТИЧЕСКАЯ самодеятельность "друзей России" и ничего более. Они, вероятно, обязательны для Сименса "лежащего" под т.н. "европейским законодательством", но никак не для России и её хозяйствующих субъектов.
Солониковед, 11:41, 25 августа, 2017
Ах HZ66, нахвалить меня не сложно, я сам нахваливаться рад :)
moskovitt, 15:31, 25 августа, 2017
пора внешнеполитический курс России менять. Пока нас как Северную Корею в гетто окончательно не выгородили.
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