Непревзойденный рекорд танкопрома

75 лет назад с конвейера Челябинского тракторного завода сошла первая «тридцатьчетверка». История еще не знала таких примеров, чтобы в течение месяца все производство переналадили на новую машину. Но это произошло. В тылу – как в бою.



Летом 1942 года, когда немецкие войска рвались к Волге и Кавказу, Челябинский Кировский завод получил срочное и особо важное государственное задание: продолжая выпуск тяжелых танков КВ, организовать массовое производство «тридцатьчетверок». На одном оборудовании, в тех же цехах предстояло делать две совершенно разные боевые машины. В основе решения было требование Государственного комитета обороны «производить в массовом количестве оружие, хорошо зарекомендовавшее себя в боях…».



15 июля на предприятие приехали нарком танковой промышленности Исаак Зальцман и секретарь Челябинского обкома партии Николай Патоличев. Выступая перед заводчанами, они озвучили беспрецедентную задачу. История еще не знала таких примеров. Считалось, что перестроить завод под принципиально иную модель технически невозможно, но коллектив танкоградцев справился. В кратчайшие сроки было создано конвейерное производство жизненно необходимых фронту боевых машин. Для этого потребовалось разработать технологию изготовления более 2000 наименований деталей, сделать свыше 500 штампов и 5000 различных приспособлений. В считанные дни установили 1200 единиц вновь прибывшего оборудования, около 700 станков переместили из одного цеха в другой. Конструкторы, технологи ежедневно трудились по 12 и более часов, многие неделями не покидали завод. Трудовой героизм стал массовым. В результате за 38 дней челябинцы сумели освоить производство совершенно новых для предприятия средних танков.



22 августа механик-водитель Константин Ковш вывел из ворот механосборочного корпуса первый челябинский Т-34. До конца месяца было собрано еще 30 танков. А в сентябре на фронт ушли уже 220 «тридцатьчетверок» челябинской сборки. В 1943 году ЧТЗ (ЧКЗ) стал вторым после УВЗ по объемам выпуска Т-34. Но в марте 1944-го, когда ситуация на фронте кардинально изменилась, полностью перешел на выпуск тяжелых танков прорыва – ИС-2, ставших необходимыми для борьбы с новой бронетехникой противника.



«История освоения производства «тридцатьчетверок» в Челябинске навсегда остается одной из ярчайших страниц танкопрома, будет служить примером для современного поколения заводчан, – отметил в беседе с «Военно-промышленным курьером» руководитель ЧТЗ Вячеслав Юматов. – Мы хорошо понимаем: быть наследниками подвига старшего поколения – великая честь и высокая ответственность, и готовы упорно трудиться, чтобы, создавая новую отечественную технику, находиться в авангарде современного промышленного развития. Конечно, военное время было совершенно особым, оттого и история с Т-34 с высоты наших дней видится настоящим трудовым подвигом. Но и в новейшей нашей истории были примеры освоения сверхнужной и сложной продукции в кратчайшие сроки. К примеру, 1000-сильного дизеля для танка Т-90. Наш коллектив и ныне продолжает вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Создает и производит новые модели двигателей, оставаясь главным поставщиком моторов для бронетехники, выпускаемой корпорацией «Уралвагонзавод». Для этого на предприятии используется самое современное высокоточное оборудование, пройдет модернизация литейного производства, которое станет базироваться на самых передовых технологиях».

Исаак Моисеевич Зальцман

Николай Семенович Патоличев

Вячеслав Геннадьевич Юматов

Сергей Белковский,

корреспондент «ВПК» (Челябинск) Опубликовано 22.08.2017