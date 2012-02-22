Морской «Панцирь» укрыл от дождя

Второй день работы форума «Армия-2017» начался, сколь это ни прискорбно, с дождя. Потому открытые площадки с техникой, на которых только-только стали появляться посетители, быстро опустели. Но в павильонах жизнь кипела.



Багги «Чаборз-М3»

Деловой график форума весьма плотный, одновременно в разных шале, павильонах и конференц-залах проходит до десятка различных мероприятий. Как и следовало ожидать, огромный интерес проявили к выставке представители зарубежных армий – фактически у всех ключевых производителей шли формальные и неформальные встречи, результаты которых очень волновали каждую из общающихся сторон.



ЦНИИ Точмаш показал реальную экипировку «Ратник», ныне поставляемую в войска – в том числе пустынный вариант и прототип тактической формы солдата будущего.



ВИП-хозяева форума добирались без пробок

Из «общественно-заметных» событий второго дня выставки стоит обратить внимание на первый по сути публичный показ комплекса «Панцирь-МЕ», корабельного апгрейда широко известного «Панцирь-1С». До этого морской экспортный вариант успели «засветить» лишь на МВМС-2017 в Санкт-Петербурге (http://vpk-news.ru/articles/37876). Как рассказал Александр Жуков, главный конструктор зенитных комплексов морского базирования КБП им. А. Шипунова, основное отличие этого варианта от сухопутного состоит в используемых боеприпасах и в плотности артиллерийского огня, что связано с тем, что главная цель корабельных зенитчиков – противокорабельные ракеты. Для их гарантированного уничтожения необходима высокая плотность огня.



Алексей ПЕСКОВ, корреспондент «ВПК»



Опубликовано 23.08.2017







