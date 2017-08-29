Но каждый все-таки надеется дожить

Как стало известно «Военно-промышленному курьеру», разработан законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет военнослужащих, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет. Инициаторы считают, что их решение снимет нагрузку с бюджета, а снижение федеральных расходов по данной статье даст большую свободу в решении вопроса о досрочных пенсиях. Таким образом, и «ВПК» об этом писал, правительством, депутатским корпусом взят курс на пересмотр ранее принятого закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих…» с урезанием льгот и прав. Как это будет воспринято людьми в погонах, гадать не надо, достаточно почитать отклики на статью «Унижающие коэффициенты-2».

Как стало известно «Военно-промышленному курьеру», разработан законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет военнослужащих, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет. Инициаторы считают, что их решение снимет нагрузку с бюджета, а снижение федеральных расходов по данной статье даст большую свободу в решении вопроса о досрочных пенсиях. Таким образом, и «ВПК» об этом писал, правительством, депутатским корпусом взят курс на пересмотр ранее принятого закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих…» с урезанием льгот и прав. Как это будет воспринято людьми в погонах, гадать не надо, достаточно почитать отклики на статью «Унижающие коэффициенты-2».

«Принцип «разделяй и властвуй» опять актуален. Главная цель всех дискриминаций в пенсионном обеспечении – стравить различные категории военнослужащих, чтобы они, не дай бог, не объединились и не смели режим чиновников и нуворишей», – констатирует читатель под ником Рекрут. «Все ваши словеса правильные. Но они обращены в пустоту. Ничего вы не добьетесь. Власть будет держать пенсии на удобном для нее уровне, несмотря на недовольство. Кстати, вам дозволяется писать здесь только потому, что вы не представляете никакой угрозы режиму», – считает Ефим.



Фото: infinica.ru

«Жаловаться поздно, власть сейчас не рабоче-крестьянская, а господская», – сетует Юрий. Но многие настроены решительно – как, например, Олег: «Судя по всему, нам ничего не светит. Прискорбно. Но вроде крейсер «Аврора» в порядок привели – интересно, вооружение исправно? Пора проверить на практике». В то, что власть образумится, верят единицы. Леонид: «Господа чиновники от всех видов прокуратур! Докажите, что стоите на страже буквы закона, а не наживы – дайте наконец-то ответ редакции на указанные в статье вопросы. Сумели нашкодить, умейте и ответ держать! Или закон и справедливость вы поменяли на рубли и доллары? Если так, то прекратите позорить закон, снимайте мундиры и вперед на пенсию». Владимир Шайкин обращает внимание на то, что ветераны, призывая соблюдать закон, «видят дальше некоторых чиновников, поскольку берегут их же благополучие и гражданское согласие. Социальные протесты не должны выплескиваться на улицы, проблемы следует решать спокойно, в конституционном поле, как положено в правовом государстве, каковым, хочется надеяться, была и остается Российская Федерация».

Беспредел по закону

На пенсию вышел в 1988 году. Календарных лет – 28, выслуги – 54 года. Сейчас мне 77 лет. Чтобы получить 100 процентов заслуженной пенсии, должен дожить до 2035 года, в чем очень сомневаюсь.

Александр

В запасе с осени 1997 года, майор. После увольнения, осознав, что размер пенсии очень мал, пошел трудиться. В 2012 году, когда стало известно о значительном повышении денежного довольствия военнослужащим, планировал уйти на заслуженный отдых. Но коэффициент 0,54, все изменил. До сих пор в шоке. Вроде бы не ограбили, законодательно установили постепенное доведение размера пенсии до полного уровня. Но коэффициент едва переступил 0,70, а индексации постоянно не соответствуют уровню инфляции.

Смотрю на высших руководителей страны, на объявленные доходы депутатов, чиновников и воротил экономики. Не верю им, их «обоснованным» действиям и бездействиям. Нет объяснения тому, что происходит. Гражданских пенсионеров тоже жаль. Огромная часть добросовестных, честных людей теперь не живут, а доживают.

Сергей Моисеевич Федоров

Нужно говорить не только об ужасном пенсионном обеспечении, но и о медицинском обслуживании. Если военный пенсионер прослужил в рядах ВС РФ 22 года, он не имеет прав на оказание медуслуг в своих военных поликлиниках и госпиталях. Это законодательный беспредел. Военнослужащий потерял свое здоровье на службе по защите государства, но если нет выслуги, может остаться без квартиры, соцгарантий для себя и семьи.

Павел

Украли будущее

Дискриминация идет не только по линии военнослужащих запаса и в отставке, но и действующих. Сам я лично обращался во все инстанции вплоть до президента – Верховного главнокомандующего, все безрезультатно.

Однако не только это беспокоит военных пенсионеров. У них горькую обиду вызывает то, что наша пропаганда переводит все стрелки на них, как самых «богатых», оставляя в тени пенсионеров-чиновников, которых около 100 тысяч.

Я капитан 1-го ранга в отставке, ветеран боевых действий, ехал однажды в электричке. Напротив сидел представительный мужчина пенсионного возраста. Разговорились. В какой-то момент он спросил: «Я вижу, вы человек военный, позвольте нескромный вопрос: какая у вас пенсия?». Когда я назвал, собеседник возмущенно воскликнул: «Приеду на дачу – прибью соседа-прокурора. У него пенсия – около 70 тысяч рублей, и он всегда жалуется, что маленькая».

И все-таки хотелось бы взглянуть на проблему шире.

Отсутствие у народа веры в справедливость толкает страну к гибели. Ведь взамен утраченных коммунистических идеалов ничего не создали. Власти пытаются прикрыться Церковью, первые лица отстаивают службы со свечками в руках. Но это похоже на фарисейство. «До Бога высоко, до царя далеко!» – народная мудрость, как никогда, верна сегодня. Люди все отчетливее понимают: благие заявления высших руководителей только сотрясание воздуха. А на местах правят бал алчные чиновники. Сегодня больной вопрос – цены, которые взлетают с космической скоростью. А зарплата и пенсии не растут. Как бы ни уверяли нас, что социальная политика – приоритет для власти, это никак не стыкуется с реальностью. Людей раздражает постоянная и бесстыдная ложь, отчеты чиновников об якобы успехах и росте доходов населения. Прибавят на копейку, накричат на миллион.

О чем говорить, если не выполняются даже президентские указы, законы тем более. Возьмем хотя бы борьбу с коррупцией. Вызывает сомнение, что закон об этом вступит в силу даже в бездарно урезанном виде. При этом урон, нанесенный стране за последние 20 лет ворами, не столь губителен, как главный ущерб – потеря народом веры в справедливость проводимых реформ. Население вымирает, в Подмосковье уже не хватает земли под кладбища. Сомнительное достижение.

Русь восстанавливалась даже после самых жестоких нашествий в первую очередь благодаря вере народа в будущее страны. Ныне эту веру растоптали. Государство руками своей политической элиты и армии чиновников, коих стало вчетверо больше, чем при Союзе, сотворило с нами то, чего не смог сделать самый лютый враг. Оно уничтожило человеческое достоинство, отравило душу, украло надежду в справедливость.

Вадим Кулинченко, п. Купавна, Московская область

Право пойти на три буквы

Традиция нарушать Конституцию страны заложена в основах действующей власти, когда начиная с 1985 года были приняты «законы», выводящие государственную собственность в частную. Административная система в лице отдельных персон присвоила власть и все ее функции, а заодно собственность. Поэтому сейчас правит не закон, а конкретные люди, их создающие (законодатели), исполняющие (члены правительства), применяющие (судьи) и за всем следящие (прокуроры).

Понятие справедливости и разумности они трактуют исключительно в свою личную пользу. Областные судьи при вынесении решения все реже обращают внимание на постановления Конституционного суда, указанные в иске, если только им на это не укажут сверху. Но и до КС еще нужно достучаться. В народе говорят, что рекомендация власти по любому поводу обращаться в суд воспринимается как послание на три буквы.

Системный кризис налицо, его невозможно не наблюдать во всех сферах, потому что экономический базис, основанный на антиконституционной контрреволюции, определяет надстройку.

Военные пенсионеры властью скорее всего воспринимаются как отработанный материал, не сумевший обогатиться под шумок, и поэтому не заслуживают внимания. В случае чего их можно еще и пристыдить, обвинив в непатриотичности, типа «всем плохо живется».

Уважаемый президент ругает «оборзевших», а Васька слушает да ест.

Кот

Монетизация в пользу чиновника

Аудит действующих нормативно-правовых актов в этой важнейшей социальной сфере давно назрел. Эффективные юристы-менеджеры сочинили и творят для аппарата президента, депутатов ГД, министров правительства такие новоделы, что процедуры их реализации расписаны через несколько взаимосвязанных и взаимопротиворечащих по сути документов.

Так называемая юридическая экспертиза на соответствие смыслу Конституции не выдерживает критики. Все тихонько начиналось с монетизации льгот. В результате ни льгот, ни монет. Исторически складывалось так, что любой прописанный закон изначально или после нескончаемых правок начинал расходиться с идеями о справедливости. А по сути большой пирог распиливают по конкретным ветвям власти. Государевы люди на законных основаниях, а по фактам – бесконтрольно распоряжаются всем имуществом вверенного им податного сословия, имея фактическое право брать себе чего и сколько угодно посредством различных схем вывода бюджетных средств.

Борис

Аппарат отписок

Президенту больше совестливых людей к власти нужно привлекать и в корне кадровую политику в стране поменять, чаще использовать полиграф.

Указом четко определить уровень оплаты труда от низших до высших звеньев, чтобы разрыв был в 3–5–7, максимум в 10 раз. Минимальная трудовая пенсия должна быть 20 тысяч рублей.

В отношении военных пенсионеров и к ним приравненных следует отменить все дискриминационные законы и поправки и выплачивать 100 процентов.

В Америке с 300-миллионным населением 100 сенаторов, у нас – 170. Их или вообще за ненадобностью упразднить, или оставить по одному от региона. Депутатов Госдумы в два раза сократить. Всех министров от оплачиваемых кормушек в госкомпаниях освободить. А дисциплину и персональную ответственность во всей стране повысить.

Иван

Мое личное обращение в адрес президента РФ, являющегося гарантом Конституции России, было переправлено в МО РФ, которое непонятно с каких пор и на каких основаниях уполномочено рассматривать обращения к главе государства по фактам нарушения конституционных прав. Из Департамента социальных гарантий МО РФ получена формальная отписка с перечислением нормативных правовых актов, регламентирующих порядок начисления пенсий. И ни слова о заявленных фактах откровенной дискриминации одних военнослужащих (военных пенсионеров) в сравнении с другими.

Валерий Степанович

Не нужен нам опыт турецкий?

Базовые оклады младшего офицерского состава военнослужащих Турции – 1300–1500 долларов, старших офицеров – 1500–2800, генералов – 2400–3600. К базовому окладу предусмотрена система различных доплат, в том числе за боевое дежурство, участие в военных операциях, службу в районах с неблагоприятными условиями, на командных должностях, внеурочные работы и прочее, которые могут применяться полностью или частично.

Выплачивается квалификационная надбавка, зависящая от уровня образования, знания иностранных языков, воинского звания и выслуги лет. Для генералов и полковников она составляет 850 долларов, подполковников (с выслугой в звании от одного года до трех) – от 750 до 800, майоров (от года до восьми лет) – 570–770, капитанов (от года до девяти лет) – 470–700, лейтенантов (включая младших и старших, с такой же выслугой, как у капитана) – 350–550 долларов.

Кроме того, офицерам, проходящим военную службу на командных должностях, устанавливается надбавка за работу с семьями военнослужащих, находящихся в их подчинении. При расчете денежного содержания квалификационная надбавка умножается на коэффициент, утверждаемый ежегодно правительством, исходя из уровня инфляции, прогнозируемого на следующий год. Характерно, что супруги военнослужащих, не находящиеся на государственной службе и проживающие вместе с мужьями в районах с неблагоприятными условиями, получают ежемесячно сумму в 15 процентов базового оклада генерала армии.

Наиболее значительной выплатой является пособие на детей. Оно назначается до достижения ими возраста 19 лет, а также положено дочерям, не вышедшим замуж, и сыновьям-студентам до 25 лет. Важным фактором в материальном обеспечении военнослужащих является значительное снижение цен на товары и услуги в гарнизонах и охраняемых местах компактного проживания. За счет государственного субсидирования армейских магазинов цены на продаваемые в них товары снижены на 10–15 процентов.

Обеспечение военнослужащих квартирами рассматривается турецким командованием в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. При развертывании любого объекта (войсковая часть, гарнизон или военная база) одновременно и в обязательном порядке в военных городках создаются служебный жилой фонд и другая необходимая инфраструктура, включая школы, детские сады, магазины, отделения банков, предприятия бытового обслуживания и спортивные сооружения. Правом проживания на служебной жилплощади после увольнения в запас пользуются только высшие офицеры в звании армейских и корпусных генералов. В случае наличия в гарнизоне свободного жилья соответствующего качества и площади это право по персональному решению командования может распространяться на дивизионных и бригадных генералов. При этом они пользуются всеми установленными льготами по оплате коммунальных услуг, а переселение из гарнизона на личную жилплощадь может быть осуществлено только в случае, когда число офицеров, нуждающихся в служебном жилье, превышает количество имеющихся в гарнизоне квартир. Для приобретения личного жилья Министерство обороны страны предоставляет беспроцентные ссуды с погашением части кредита за счет военного бюджета – от 40 процентов (в зависимости от срока службы).

Окончившие службу по истечении контракта получают вознаграждение в размере двух последних окладов, помноженных на срок выслуги в полных годах.

Размер пенсии после 25 лет выслуги составляет 75 процентов от последнего денежного довольствия. За каждый дополнительный год службы к ней добавляется 1 процент, а единовременное выходное пособие увеличивается примерно на 1000 долларов. При увольнении по оргштатным мероприятиям офицеру, прослужившему в армии 31 год и более, предусматривается выплата денежного довольствия по последней занимаемой должности в полном объеме и всех премий до достижения возраста 65 лет.

Военнослужащие, увольняемые вследствие ранения или в результате травмы, имеют право на пожизненную пенсию в размере денежного довольствия по последней должности, которое могло быть у них после 30 лет выслуги вне зависимости от реального срока службы.

Лица, находящиеся на лечении вследствие ранения, профессиональных заболеваний, подвергшиеся нападению и попавшие в дорожно-транспортные происшествия в период военной службы, не могут быть уволены до полного выздоровления. Таким ветеранам также предоставляется право льготного проезда по железной дороге в вагонах 1-го класса и пользования услугами муниципального транспорта за счет Пенсионного фонда.

В случае смерти офицера, ушедшего в отставку по достижении предельного возраста, его жене выплачивается пожизненная денежная компенсация в размере 75 процентов получаемой им пенсии, 90 процентов – при наличии у нее на иждивении незамужней дочери или сына-студента в возрасте до 25 лет и 100 процентов – за двух детей, попадающих в данные категории.

Уволенные офицеры и члены их семей обеспечиваются бесплатным обслуживанием в медицинских учреждениях гарнизонов (баз), специальном реабилитационном центре ВС и 50 стационарных госпиталях. При необходимости военнослужащие за счет государства либо специализированных внебюджетных фондов могут направляться на лечение не только в ведомственные, но и в другие государственные медучреждения, а также за рубеж.

Родители, братья и сестры офицеров тоже имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Эта мера распространяется и на родственников военнослужащих других категорий в случае их гибели при выполнении должностных обязанностей. В Турции имеется достаточно широкая сеть домов отдыха для военнослужащих и членов их семей. В основном они расположены на побережьях Средиземного, Эгейского и Мраморного морей. Стоимость услуг там в семь – десять раз меньше, чем в подобных гражданских учреждениях. В соответствии с установленным порядком военнослужащему и его семье предоставляется возможность пользоваться такими домами отдыха в течение двух недель летом и одной – зимой. Данная льгота распространяется и на военных пенсионеров.

В целом успешно функционирующая в вооруженных силах Турции система социального обеспечения способствует поддержанию в обществе высокого статуса военных. Такой подход мотивирует молодежь к службе и позволяет решать кадровые проблемы.

Доктор БХ