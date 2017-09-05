Серый военторг

На фоне скандала с российской дипломатической собственностью и испытаний северокорейской водородной бомбы незаметно для обывателей в США начался суд над частными лицами, добывавшими снаряжение с американских военных баз. «Незаконно добывать» – именно так формулирует прокуратура действия подсудимых.

Три года Джон Робертс со товарищи находил на портале ebay американских военнослужащих, выставлявших на торги различные вещи. После этого в переписке они просили за хорошие деньги достать им определенное военное имущество: баллистические шлемы, бронежилеты, элементы многослойной полевой формы одежды, а также прицелы и детали автоматического оружия. Не отказывался Робертс и от покупки предметов тактической медицины: турникетных жгутов, гемостатиков и декомпресионных игл.

“ В интересах сотрудников российских спецподразделений, страйкболистов и любителей одежды стиля милитари работает целая полулегальная индустрия ”

При этом, как установила служба криминальных расследований армии США, работала группа с 2013 по 2016 год. И главными покупателями стали россияне.

Конечно, эту информацию можно отнести к очередному американскому поиску «русского следа». Однако в интересах сотрудников отечественных спецподразделений, страйкболистов и любителей просто носить одежду стиля милитари в США работает целая полулегальная индустрия. Ее представители добывают и переправляют в РФ имущество, снаряжение и элементы оружейного «обвеса» на любой вкус.

До 2014 года правительство США смотрело на это сквозь пальцы. Но с началом украинского кризиса ситуация радикально поменялась. Фирмы-производители заняли жесткую позицию, а правоохранители начали активно выявлять схемы добычи военного имущества и его переправки заказчикам.

Американское Министерство национальной безопасности оценило «серый» рынок американской военной формы и снаряжения в несколько сот миллионов долларов. Правда, неизвестно, какой процент приходится на Россию.

Предложение родило спрос

Первые образцы американской, английской, немецкой и французской военной формы и снаряжения стали массово завозить в Россию в конце 90-х. Тогда это были обувь и комплекты полевой формы BDU, которые можно было купить в различных частных магазинах. Товары привозили из США, покупая их там, где реализовывалась бывшая в употреблении военная продукция.

Первыми такой продукцией заинтересовались в российских спецподразделениях. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Спустя время бойцам потребовалась не только форма, но и снаряжение: разгрузки, подсумки и другое имущество. При этом не было желания пользоваться бэушной продукцией.

Но особенно спрос на «американку» вырос в середине 2000-х. Тогда Пентагон начал массово закупать многослойные комплекты формы для сложных погодных условий. Для общевойсковых частей – ECWCS, для спецподразделений – PCU.

Конечно, можно обвинить российских спецназовцев в отсутствии патриотизма. Но в середине 2000-х российские производители даже не мечтали о комплекте ВКБО. Тогда действовавшие в Чечне спецподразделения получали штатные шерстяные свитера, нательное хлопчатобумажное белье и легендарные брезентовые «горки». Сравнивать их с американскими многослойными костюмами все равно, что «Запорожец» со Space Shuttle.

И спрос родил предложение: добыванием американкой «снаряги» занялись как отдельные лица, так и фирмы. Сначала продукция покупалась непосредственно у американских военных либо «добытчики» договаривались с представителями аукционов бэушной продукции, чтобы те везли и более свежие изделия.

Но зачастую недобросовестные поставщики привозили подделки. Поэтому появилось такое понятие, как «контрактная» продукция. Снаряжение и форма, закупленные Пентагоном, несут на себе специальный штамп с номером контракта и датой его заключения. Его наличие на привезенном в России имуществе стало своего рода знаком качества и гарантией, что это не контрафакт.

Позже от одежды заказы российских спецназовцев сместились к современным средствам защиты. Особой популярностью пользовался баллистический шлем MICH. В перечень продукции стали попадать средства связи, тактической медицины и различные элементы оружейного «обвеса». Отдельным пунктом стояли приборы ночного видения.

Следует отметить, что в конце 2000-х американский военно-промышленный комплекс хорошо помог «добытчикам». Именно тогда началась диверсификация поставок, и десятки фирм стали предлагать и поставлять Пентагону свою продукцию по контрактам, порой достаточно крупным. Поэтому можно было, не нарушая закона, закупать имущество непосредственно у производителя. Благо, что такую продукцию производители продавали активно. Причем делали это даже такие солидные компании, как Arcteryx и Crye.

Военной контрабанде сказали ясно: «нет»

Хотя и считается, что в армии США полная свобода, а американские военные в большинстве своем недисциплинированные негры, жующие жвачку, это далеко не так. За нарушение воинской дисциплины и уставов там наказывают гораздо строже, чем в ВС РФ. Если в России за некоторые проступки можно отделяться выговором, то в США военнослужащим легко попасть под суд и увольнение. Особенно, если не исполнялись приказы командиров.

Поэтому к сбережению и хранению военного имущества в США относятся очень ответственно. Следить же за перемещением материальных средств между складами и за выдачей их военнослужащим помогают автоматизированные системы учета.

Все, кто служил в Российской и Советской армии знают, что такое «инвентарное имущество»: элементы формы одежды и снаряжения, которые военные сдают по окончании службы. Оно проходит по отдельным учетам и ведомостям выдачи. Есть такое понятие и в Пентагоне. Правда, в отличие от нашей армии американское военное ведомство по истечении срока пользования «инвентарки» продает ее на специальных аукционах. Примечательно, что после нахождения в зоне боевых действий в течение определенного срока имущество списывается независимо от того, носил и эксплуатировал его военнослужащий или оно лежало на складской полке.

К «инвентарке» относят, в частности, многослойные комплекты одежды, подсумки, разгрузки. А вот от бронежилетов продаются только чехлы. Бронепластины – «нереализуемая» продукция. Использовать ее может только Пентагон и страны, получившие на то разрешение. Продавать и передавать их посторонним лицам – преступление.

К «нереализуемой» продукции относятся средства связи, «обвес», особенно различные прицелы, тактические фонари и осветители. При этом особым пунктом стоят современные приборы ночного видения и тепловизоры. К примеру, сверхсовременные панорамные GPNVG-18 (прозванные за свой характерный вид «четырехтрубными») Пентагон поставляет немецкому спецподразделению KSK. Но при этом на приборах пломбы и в ФРГ не имеют права их вскрывать и проводить какие-либо технические манипуляции.

Также к нереализуемой продукции относится вся форма одежды спецподразделений, входящих в JSOC. После эксплуатации она возвращается поставщикам для утилизации.

Различную одежду можно легко купить на аукционах, так же как и реализуемую «инвентарку». Именно поэтому элементы PCU и ECWCS массово появились в РФ только в конце 2000-х, хотя американцы начали их эксплуатировать гораздо раньше. Вышел срок носки – выставили на продажу.

Но если нужна новая продукция, возникают определенные сложности. Можно договориться с тамошним военным, чтобы он купил нужное имущество в специальном беспошлинном военторге. Но так много не «вытащить» и не достать «инвентарку». Поэтому приходится договариваться с военнослужащими, имеющими доступ к складам. Это же относится и к нереализуемой продукции. Понятно, что по американским уставам такие действия являются преступлением, причем федеральным (военнослужащие относятся к категории федеральных служащих).

Отдельным пунктом стоят изделия фирм Crye, Arcteryx и Mystery Ranch. Именно в сработанное на их предприятиях снаряжение и полевые комплекты одеваются американские операторы «Дельты» и DEVGRU, рейнджеры 75-го полка, спецназ ВВС. Ранее фирмы в небольших объемах продавали свою продукцию. В частности, у Arcteryx даже существует специальная линейка одежды и снаряжения LEAF («продукция для военных и правоохранительных органов»). Поэтому получалось заказывать даже непосредственно в Россию.

Американская таможня довольно вяло реагировала на вывоз различного имущества и одежды. Перекрывались только поставки приборов ночного видения, тепловизоров и радиостанций, да и то не всегда.

Все изменил украинский кризис. Поставки снаряжения и формы, даже легально купленных, попали под запрет. Crye и Arcteryx (возможно, под давлением Пентагона) запретили поставку в Россию всей своей продукции. В ответ «добытчики» разработали новые промысловые схемы.

Однако объемы российского рынка не сократились. Форма и снаряжение требовались по-прежнему. Но запрет привел к росту цен. Сказался не только рост курса доллара, но и то, что «добытчики» стали закладывать в стоимость проценты за риск.

Достаточно сказать, если ранее комплект из штанов и тактической рубахи Crye стоил порядка 20 тысяч рублей, то сейчас ценник вырос до 40–50 тысяч. Еще больше подорожала продукция Arcteryx. Стоимость отдельных курток из комплекта LEAF доходит до 100 тысяч рублей. Впрочем, как и рюкзаки фирмы Mystery Ranch. Но покупательский спрос на них держится стабильно.

Мода требует жертв

Но есть ли сейчас такая необходимость в американских специальном снаряжении и одежде? Для общевойсковых подразделений появились комплекты ВКПО. Аналоги формы Crye и Arcteryx выпускаются российскими производителями. К примеру, комплекты формы одежды фирмы 5,45 Design. Но пока такая продукция не пользуется большим спросом.

Почему? Большинство собеседников «Военно-промышленного курьера» из спецподразделений отвечают просто: за океаном качество лучше. Примечательно, что те же люди отмечают: на ветровках Crye вылезают нитки и не всегда ровные швы. А у Arcteryx проблемы с ростовками. И даже вещи из одной партии и одного размера могут серьезно отличаться по длине и ширине.

При этом во многих российских спецподразделениях популярностью пользуется термобелье из комплекта ВКПО. Его используют и на учениях, и в служебно-боевой деятельности. Но при этом сотрудники с придыханием рассказывают о белье итало-швейцарской фирмы Xbionics.

Не так давно мы смеялись над людьми, страдавшим по попавшим под санкции хамону, пармезану, винам… В российском обществе и СМИ такая категория получила прозвище хипстеры. Они не таясь говорили, что будут покупать «санкционку», несмотря на ее стоимость.

Сейчас многие российские бойцы спецподразделений превратились в тактических хипстеров. Они готовы продолжать покупать зарубежную продукцию, платить большие деньги, ждать доставку несколько месяцев с риском остаться с носом, если таможня США арестует товар. Правда, в отличие от реальных хипстеров российские спецназовцы ежедневно рискуют своей жизнью. А форма одежды и снаряжение – важнейшие составляющие успеха и выживания в бою.

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