 Раскол «зонтиком»

В мае 2016-го после встречи с постоянным представителем России в НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок не откажется от ядерного оружия в Европе и не пересмотрит стратегию в отношении нашей страны. Эти слова подтверждает многолетняя история.

Американский контингент в Европе сегодня – отборная и наиболее боеспособная часть вооруженных сил НАТО. В составе – сухопутные войска, ВВС и ВМС, оснащенные носителями ядерного оружия (ЯО) оперативно-тактического назначения, другими современными средствами нападения. Как они там оказались?

Гибкость с выкрученными руками

“ На модернизацию B61 Минэнергетики запросило 8,1 миллиарда долларов. Этот боеприпас станет самым точным в тактическом ядерном арсенале США ”

Доктрина ОВС НАТО по применению ЯО на Европейском ТВД эволюционировала. Напомним: после объявления Черчиллем в 1946 году «крестового похода» против Советского Союза был создан Североатлантический блок. Объединению европейских стран в НАТО способствовало появление в США ядерного оружия, наличие которого позволило англосаксам заявить о готовности встать на защиту западной цивилизации от якобы агрессивных намерений СССР. В ответ Советский Союз объединил восточноевропейские страны в Организацию Варшавского договора.

Военно-политическое руководство НАТО почти сразу приняло доктрину «массированного возмездия». В соответствии с документами Лисабонской конференции НАТО от 1952 года (№ M/C-14/2) в составе блока создавались обычные силы (50 дивизий и около 4000 самолетов), в задачу которых входило обеспечение так называемой tripwirestrategy – обороны от внезапного нападения армии СССР. А ВС США должны были находиться в готовности к нанесению массированного ядерного удара по войскам и крупным городам Советского Союза.

Развертывание наших стратегических бомбардировщиков, несмотря на их малое число и ограниченные возможности, успехи в ракетостроении, подтвержденные запуском в 1957 году искусственного спутника Земли, изменили стратегию «возмездия». Ее возможности были поставлены под сомнение. К тому времени Советский Союз стал обладать средствами для нанесения по США удара с причинением неприемлемого ущерба (unacceptable damage).

Но Соединенные Штаты снова заявили европейцам о готовности раскрыть над ними «ядерный зонтик». В Пентагоне разработали новые подходы. Было принято решение, что ядерные системы оружия (ЯСО) в Европе разделят по принципу дальности нанесения ударов:

большого радиуса действия;

среднего радиуса;

средней (серой) зоны или промежуточной дальности;

тактические, то есть малой дальности.

Деление было условным, поскольку отдельные системы, например самолеты тактической авиации, могли входить в те и в другие ЯСО.

В 1959-м ГК ОВС НАТО генерал Лорис Норстед выступил за усиление «Торов» и «Юпитеров», активное развертывание которых в Европе продолжилось, ракетами среднего радиуса действия. Главком оказался сторонником расширения роли блока в принятии решений о применении ЯО. Одновременно Англия и Франция работали над созданием собственных ядерных сил, нацеленных на борьбу с СССР.

К 1963 году оформилась концепция независимых многонациональных ядерных сил в Европе при сохранении американского контроля над ЯО на ТВД. В 1964-м была создана группа ядерного планирования НАТО (Nuclear Planning Group – NPG), основной задачей которой стало обеспечение большего участия европейцев в этом деле. Президент США даже согласился выделить 64 ракеты «Поларис» в распоряжение ВГК ОВС НАТО в Европе. Решение было принято по рекомендации совещания руководства стран блока в Нассау в декабре 1962-го.

В 1967-м США начали развертывать в Англии стратегические бомбардировщики F-111, способные наносить ядерные удары на значительные расстояния, в том числе по территории стран Восточной Европы и СССР. В том же году в НАТО приняли новую стратегию – гибкого реагирования. В ней союзники заявили о готовности «поднять порог» вооруженного конфликта в Европе (если он вспыхнет) до любого уровня, чтобы остановить агрессию со стороны ОВД. Вплоть до применения развернутых на Европейском ТВД ядерных сил. По оценкам специалистов, стратегия гибкого реагирования преследовала конкретные военно-политические цели: от сдерживания «агрессии» сил ОВД до их уничтожения. А при начале всеобщей ядерной войны – нанесение Советскому Союзу и его основным союзникам неприемлемых потерь.

В 1975 году в развитие взглядов руководства США и альянса на стратегию гибкого реагирования глава Пентагона Джеймс Шлезингер ввел для блока новое понятие – «триада НАТО». Обычные силы противостоят ударам таких же армий Варшавского договора. Ядерные средства защищают от ЯО противника, помогая сдерживать конфликт от эскалации. А стратегические силы задействуются лишь в период всеобщей ядерной войны.

Принятие в НАТО этой стратегии, однако, привело к определенному обострению внутриблоковых противоречий. В частности, союзники не сошлись во мнении, что означает понятие «сдерживание». Стоит ли риск, заложенный в эту стратегию, тех политических целей, которые достигаются в результате ее применения. Но вскоре началось перевооружение ядерных сил США в Европе, и НАТО удалось конкретизировать ряд положений Шлезингера.

Партнерам придется раскошелиться

Даниил Нежинский

В 1954 году в Североатлантическом блоке приняли решение разместить в Европе тактическое ядерное оружие, чтобы противостоять количественному перевесу сил Советского Союза. Однако начальные преимущества ОВС НАТО вскоре были обесценены. В СССР также разработали и развернули ТЯО. Началась гонка вооружений. За несколько лет в Европе было накоплено значительное количество ЯО. Ядерный арсенал включал: артиллерию, ракеты малого и среднего радиуса действия, самолеты, мины и фугасы, средства ПВО. Общим числом, как считалось, около 6000 единиц различного назначения. И все же, хотя наличие ТЯО не привлекало большого внимания населения, возможное его применение продолжало оставаться предметом постоянных дебатов в академических и военных кругах НАТО. Общий подход состоял в том, что НАТО будет использовать это оружие «так скоро, как в этом возникнет необходимость и по возможности как можно позже». Принципиальными и критическими моментами, вызывающими обеспокоенность, были следующие: многие системы наведения для ТЯО неточны, тротиловые эквиваленты ядерных боеприпасов достаточно велики, но средства доставки имеют малую дальность, большинство систем и арсеналов ТЯО уязвимы для упреждающих ударов.

Дебаты стали результатом многих факторов – растущего понимания того, что оно не может быть эффективно использовано, а развитие обычных средств в какой-то момент уравняет их с ТЯО (что и произошло).

Спецгруппа высших экспертов НАТО провела тщательное исследование ядерного запаса блока в Европе и пришла к выводу, что на начальном этапе модернизации с континента может быть вывезено 572 средства доставки с заменой на столько же новых. Этому предшествовал вывоз из Европы 1000 ядерных боеприпасов по решению NPG в декабре 1979 года. Кроме того, МО США объявило о планах обмена ракет ПВО «Найк Геркулес» на системы «Пэтриот» и замене атомных фугасов и мин, когда истекут сроки их использования и хранения.

Все члены НАТО были предупреждены, что любые сокращения ядерного потенциала потребуют одновременного увеличения возможностей блока в применении обычных средств. В частности, ВГК ОВС НАТО в Европе генерал Бернард Роджерс заявил: альянс может снизить ядерные силы, если только каждая страна увеличит свои расходы на обычные средства до четырех процентов ВВП до конца 80-х годов. Это, как считали некоторые эксперты, позволило бы участникам блока использовать свои технологические преимущества в решении боевых задач, ранее возлагаемых на ЯО.

В декабре 1979-го министры обороны стран альянса пришли к выводу о необходимости модернизации ядерных систем большой дальности за счет развертывания в Европе БРСД и КР в пяти странах: 108 «Першинг-2» и 96 КР в ФРГ, 160 КР в Англии, 112 КР в Италии и по 48 КР в Бельгии и Голландии. Все расчеты были укомплектованы американскими военнослужащими и находились под управлением и контролем Пентагона. Разработку и производство этих систем брали на себя США, в то время как странам блока вменялось обеспечить их размещение и заплатить взносы в Фонд инфраструктуры НАТО. Очень напоминает недавнее обращение президента Трампа к европейским партнерам об увеличении затрат на содержание альянса, не правда ли?

В НАТО посчитали, что 572 ядерных средства доставки будет достаточно для успешного преодоления системы ПРО СССР, главным образом для того, чтобы противостоять советским SS-20.

Принятие НАТО двух типов ракетных систем, различных по своим ТТХ, предоставило генералам определенную гибкость в решениях о нанесении ударов. И напротив – создало максимальные трудности для советских военно-политических структур при планировании возмездия. В тот период СССР еще не располагал эффективными средствами защиты от крылатых ракет. Создание подобных систем требовало вырвать из бюджета страны не менее 50 миллиардов долларов.

В марте 1982 года в МО США объявили о планах увеличения ядерного запаса как стратегического, так и тактического назначения на несколько тысяч единиц. Что подтверждает бюджет Министерства энергетики: в 1981-м на эти цели выделили 3,7 миллиарда, в 1982-м – 5 миллиардов, в 1984 финансовом году – 6,8 миллиарда долларов. Уже к 1990-му планировалось произвести около 16 тысяч новых ЯБЧ и дополнительно около 12 тысяч ядерных боеприпасов для исследовательских работ и НИОКР. Значительную часть арсенала ЯО планировалось обновить. С конца 1983 года пошел процесс наращивания в Европе БРСД, в том числе «Першинг-2» (с боеголовкой W85) и крылатых ракет (с W84). Разворачивались истребители-бомбардировщики F-16, F/A-18 и «Торнадо». Самолеты тактической авиации стали способны доставлять к целям ядерные бомбы мощностью 300–500 килотонн.

Бомбы для выводов

После начала гражданской войны на Украине в Вашингтоне и Брюсселе начинают осознавать: позиция России не будет меняться. А недоверие и рост напряженности в Европе, напротив, могут создать крайне сложную ситуацию, близкую к возможному началу боевых действий между блоком и Россией. В связи с этим по инициативе руководства альянса в мае 2016-го в Брюсселе прошла встреча с постоянным представителем РФ в НАТО. Но судя по всему, американцы не захотели понять российскую позицию. Сразу же после этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что не видит необходимости в пересмотре ядерной стратегии по отношению к России. Что из всего этого следует?

США начали поставки тактического ядерного оружия в Европу в середине 50-х годов, когда боялись существенного превосходства Советского Союза в обычных вооружениях. В последующем все средства ТЯО, за исключением универсальных ядерных бомб B61, из Европы вывезли.

За 15–20 последних лет американский «ядерный зонтик» раскрылся и над странами Восточной Европы, вошедшими в альянс. Это говорит о том, что политика атомного устрашения находит поддержку на континенте. Власти новых членов блока – Польши, Румынии, Чехии выступают за развертывание американского ТЯО, не сознавая, что оно, будучи рассредоточенным на континенте, представляет огромную опасность.

Продолжается модернизация бомбы B61, на что Минэнергетики США запросило 8,1 миллиарда долларов. По оценке специалистов, улучшение характеристик сделает эту термоядерную бомбу самым точным тактическим боеприпасом ядерного арсенала США. В отличие от стратегического ЯО, предназначенного для уничтожения городов и хорошо защищенных военных объектов, В61 – оружие поле боя. Таким образом, американская военная машина по-прежнему работает на полных оборотах и из этого надо делать выводы.

Справка «ВПК»

С 1945-го и к началу 1986 года в Соединенных Штатах было произведено и поставлено в войска 60 262 ядерных боеприпаса 71 типа для 116 видов ЯО. 42 типа были сняты с вооружения и демонтированы, остальные 29 находились в арсеналах частей и соединений ВС США и НАТО.

Григорий Яковлев,

профессор АВН, генерал-майор профессор АВН, генерал-майор

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