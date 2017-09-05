Весна не для всех

Бахрейн – наиболее слабое звено аравийского «клуба монархов». В этой стране 75 процентов населения составляют арабы-шииты, но королевская семья, контролирующая всю власть в стране, относится к суннитам.

Шииты в политическом плане совершенно бесправны. В 2011 году им показалось, что они могут подключиться к «арабской весне» и получить хотя бы долю власти. Эти люди не поняли, что «весну» делали не для них.

“ Королевская семья держится исключительно на иностранных штыках ”

Поэтому начавшиеся выступления шиитов были быстро и жестко подавлены с помощью Национальной гвардии Саудовской Аравии и ВС ОАЭ. Запад в этом случае не возвысил голос в защиту угнетенных и не заявил, что глава Бахрейна «утратил легитимность», как сирийский президент Асад или покойный ливийский лидер Каддафи. Никто не призвал короля и его соседей-союзников к «сдержанности», не заявил о недопустимости применения силы по отношению к митингующим, как требовали его от бывшего президента Украины Януковича. Скромно промолчала и катарская «Аль-Джазира», очень печалившаяся по поводу судьбы египтян, митинговавших против Мубарака на площади Тахрир. С тех пор шииты королевства еще несколько раз пытались восстать, но результаты были прежними.

Бахрейн, как и остальные монархии Персидского залива – члены ССАГПЗ, располагает огромными нефтяными доходами. Однако ВС страны невелики по размерам, а техника большей частью устарела. При этом не слышно и о каких-либо серьезных планах по перевооружению армии Бахрейна.

Сухопутные войска включают три бригады (2-ю бронетанковую, 1-ю пехотную, артиллерийскую), два батальона (ССО, гвардии эмира), дивизион ПВО.

На вооружении имеется 186 американских танков M60A3, 30 БРМ (22 французских AML-90, 8 английских «Шорланд»), 120 голландских БМП YPR-765, более 600 БТР (374 американских M-113A2, 10 английских AT-105 «Саксон», 110 французских M-3 «Панар» и 20 «Скорпион», 6 оманских «Нимр-1», не менее 15 турецких «Кобра» и 73 ARMA). В артиллерии 82 американских САУ (20 M109A5, 62 M110A2), 26 буксируемых орудий (8 английских L118, 18 американских M198), 24 миномета (12 английских L16, 12 американских самоходных М125), 9 американских РСЗО MLRS и 30 тактических ракет MGM-140A ATACMS к ним, не менее 4 китайских мультикалиберных РСЗО SR5. Имеется 75 американских ПТРК (15 «Тоу», 60 «Джавелин»). Наземная ПВО включает 7 французских ЗРК «Кроталь», 1 батарею (6 ПУ) американского ЗРК «Усовершенствованный Хок», 78 ПЗРК (18 американских «Стингер», 60 шведских RBS-70), 27 зенитных орудий (15 швейцарских GDF-005, 12 шведских L70). Из всей техники сухопутных войск современными можно считать только РСЗО MLRS с ТР ATACMS, ПТРК «Джавелин» и ПЗРК «Стингер».

ВВС включают 1-е истребительное и вертолетное крылья, авиацию эмира. На вооружении американские современные F-16 (16 C, 4 D) и старые F-5 (8 E, 4 F). Транспортные самолеты: 4 «Боинга» (1 -727, 2 -747, 1 -767), 5 «Гольфстримов» (1 II, 1 IV, 1 450, 1 550, 1 650), 3 английских «Вае-146» принадлежат авиации эмира и предназначены для перевозки высшего руководства страны, а не для военных перебросок. Учебные самолеты: 6 английских «Хок» Мk129 и 3 Т-67М. Боевые вертолеты: 30 американских АН-1 «Кобра» (11 Е, 13 F, 6 TAH-1P). Многоцелевые и транспортные: американские 1 S-92A, 11 UH-60, от 9 до 16 «Белл-212», 8 «Белл-412» (в авиации полиции), 4 немецких Во-105. Большинство этих вертолетов также принадлежат к авиации эмира.

ВМС включают фрегат «Сабха» (американский «Оливер Перри»), 2 корвета «Манама» (немецкие FPB62), по 4 ракетных («Эль Фатех» – немецкие TNC45) и сторожевых (2 «Аль Джарим» – американские «Свифтшип-65» и 2 «Аль Риффа» – немецкие FPB38) катера. 50 малых сторожевых катеров насчитывает береговая охрана. Есть 9 десантных катеров – 1 «Лоадмастер», 4 «Маштан», 4 «Си Кипер». Морская авиация состоит из двух вертолетов Во-105.

В стране находится контингент Национальной гвардии Саудовской Аравии, помогающий подавлять антиправительственные выступления шиитского большинства. ВС Бахрейна не обеспечивают обороноспособность страны. Королевская семья держится исключительно на иностранных штыках. Поэтому Манама в данный момент единственная аравийская монархия, безоговорочно поддерживающая Эр-Рияд во всем.

Очень важный фактор обеспечения безопасности правящей династии – размещение в стране штаба американского 5-го флота. Причалы в Манаме отнюдь не забиты кораблями ВМС США, они заходят сюда эпизодически. Но штаб флота находится здесь постоянно, поэтому внешнее нападение на Бахрейн почти автоматически станет нападением на Соединенные Штаты. И это гарантия получше саудовской.

Александр Храмчихин,

заместитель директора Института политического и военного анализа заместитель директора Института политического и военного анализа

#ВС Бахрейна #«Тоу» #«Джавелин» #ЗРК «Кроталь» #ПЗРК «Стингер» #M60A3