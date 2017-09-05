Волынские «Виллисы»

Как видно из имеющей рекламный характер статьи, уважаемый автор – горячий патриот ВАЗа и автомобиля «Нива». Сразу вспоминается сценка из «Трех товарищей» Э. М. Ремарка, где Готфрид Ленц рекламирует «Кадиллак», а товарищи оценили его «статью», как «рекламу путевок на курорт или крема для дам». Привлекли «Голос народа» – Юппа, служащего мастерской Кестера, подростка. Разрешите его «голосом» спросить: «А разве «Нива» – это военная, командирская машина? А есть ли у нее самоблокирующий дифференциал (повышенного трения, кулачковый), лебедка? А может ли она преодолевать канавы (окоп полного профиля с бруствером и траверсой шириной 1200 мм), плавать? А как насчет системы регулирования давления в шинах? Что с маскировочными свойствами на местности? Несущая способность?».

Определенное количество монтажных комплектов АГС-17

было изготовлено и находится на складах МО

Больше положительных ответов на эти вопросы дает автомобиль ЛуАЗ-967М, о котором автор как бывший замминистра Минавтопрома должен знать (к сожалению, теперь это иномарка, но определенное количество их на складах МО РФ имеется). ЛуАЗ имеет лебедку, может преодолевать канавы (по бортам а/м закреплены прогоны колейного моста), плавает, малозаметен на местности и чем-то напоминает «Виллис». Он задуман как транспортер переднего края (ТПК) для эвакуации раненых. Грузоподъемность ~ 450 килограммов (как у Нивы): водитель-санитар, медсестра-фельдшер, двое носилок с тяжелоранеными бойцами. Но рамная конструкция шасси имеет несущую способность ~ в 2–2,5 раза выше грузоподъемности.

В 1981 году нас, группу конструкторов из разных КБ, представитель ВПК при ЦК и Совмине СССР повез на Дмитровский полигон Минавтопрома, где нам показали, в том числе в действии, автомобили, на которых требовалось разместить разное вооружение (по нашему КБ это был 30-мм АГС-17 «Пламя»). Выбор был ограниченный: ЛуАЗ-967М, УАЗ-469, «Нива». Последняя сразу же отпала из-за невозможности сделать в крыше кузова люк для вооружения без заметного снижения несущей способности безрамного шасси. По заказу МО наше КБ свою задачу выполнило. Опытный образец ЛуАЗ проходил и войсковые испытания в составе десантно-штурмовой группы (11 человек) с большим перемещением в пространстве на вертолетной подвеске при решении учебно-боевой задачи. После ее выполнения вся группа разместилась на автомобиле со словами «Лучше тихо ехать, чем быстро идти» и благополучно прибыла к месту сбора, значительно перекрыв нормативы.

Безусловно, компактный военный автомобиль необходим, но разработчиком должно быть обладающее соответствующим опытом КБ. АвтоВАЗ такого не имеет да и по части создания легковых авто не блещет.

Позвольте напомнить, что «за речкой» такими автомобилями интересуются даже в легкобронированном исполнении и с мотоциклетным мотором БМВ К-1300 (до 173 л. С.), то есть подход к решению задачи многоплановый и разумный, а не однобокий, как у нас.

Кстати, о неприспособленности ВАЗа к выполнению оборонных заказов высказывались еще при запуске его производства. Это завод одного автомобиля («Фиат-124» – лучшего в мире в то время). О качестве «копейки» после окончания итальянских заготовок для ее производства говорить не приходится.

P. S. Горьковский автозавод еще до Великой Отечественной освоил выпуск полноприводных М-1 (4х4), на которых и ездил во время войны комсостав (преимущественно высший, так как автомобиль достаточно комфортабелен). Имеется довоенное фото, где конструктор-испытатель А. Грачев на базе отдыха автозаводцев «Стригино» «взбирается» на этой эмке по крутой деревянной лестнице вверх. Так что в названии статьи слово «ГАЗ» применено прямо в точку.