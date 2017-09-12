Бессмертная «мотолыга»

«Многоцелевой тягач легко бронированный», армейский вездеход-труженик принят на вооружение Советской армии в 1966 году. Конструкция получилась настолько удачной, что МТЛБ остается в строю до сих пор и, по всей видимости, еще долго будет служить в Вооруженных Силах Российской Федерации и других государств.

Простая, надежная, универсальная машина в войсках зовется «мотолыгой».

Довольно часто приходится читать и слышать, что МТЛБ давно устарела и ей требуется замена, что в корне неверно. Заменить ее невозможно, это «машина всех времен и народов».

“ На базе МТЛБ создано более 80 модификаций и специальных машин ”

Некоторые эксперты преемником МТЛБ называют БТР-3Ф. С моей точки зрения, абсолютно бездарное предложение. МТЛБ выпущено около 100 тысяч единиц, между тем БТР-3Ф создан на базе БМП-3, которой с 1979 года изготовлено всего-то около двух тысяч. Если сравнивать цену машин, разница будет в разы. Достаточно напомнить о тираже «мотолыги», количестве модификаций и всевозможных моделей. Тягач – рекордсмен в своем классе, и это бесспорно. Однако признаем: у МТЛБ слабоваты бронирование и вооружение – машина не предназначалась для поля боя. В принципе это устранимо, поскольку конструкторы тягача заложили массу возможностей для модернизации. К примеру, вполне осуществимо разнесенное легкосъемное бронирование, которое можно разместить на машине или хранить отдельно. При переброске к месту боевого применения МТЛБ в зависимости от условий будет комплектоваться различной защитой, включая динамическую. Все зависит от того, на каком ТВД, в каких рельефе и климате предстоит действовать, что за противник и чем вооружены его подразделения.

Проведем анализ характеристик МТЛБ по основным показателям: огневая мощь, защищенность, подвижность, командная управляемость. Рассмотрим как имеющиеся на вооружении образцы, проходящие через стадии испытаний, так и варианты машин, которые реально разработать на основе старой доброй «мотолыги».

Показательный «Штурм»

Поскольку тягач создавался для транспортировки артиллерийских орудий, расчетов и боезапаса, то у МТЛБ огневой мощи, собственно говоря, нет – штатный пулемет предназначен для самообороны. Однако возможна установка любого вооружения, начиная с крупнокалиберных пулеметов, ПТРК, ЗРК и заканчивая артиллерийскими комплексами калибра 120 миллиметров. Стоит отметить, что для этого существует четыре основных варианта: в башне, вынесенное в необитаемом модуле либо легкосъемное, буксируемое.



Станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10 «Леопард»

Рассмотрим данные возможности применительно к организационно-штатной структуре мотострелкового батальона. В пехоте широкий выбор оружия – начиная с калибра 12,7 миллиметра и заканчивая 40 миллиметрами. Кроме того, вполне возможна установка башни с вооружением от БМП-1. Хотя на современном этапе она считается устаревшей, их очень много в арсеналах ВС РФ и армий других стран. Целесообразен и вариант с оснащением МТЛБ башней БМД-2 с 30-мм автоматической пушкой. Как вынесенное вооружение приемлемы 23- и 30-мм пушки. «Мотолыги» с таким «обвесом» давно прошли испытания и состоят на вооружении многих иностранных армий.

Кроме того, необходимо оценить установку на МТЛБ и МТЛБУ башни с вооружением от БМП-2, тем более что массогабаритные показатели позволяют провести такое переоснащение. Например, в Болгарии на шасси МТЛБУ «посадили» двухместную башню с 23- и 30-мм пушками. Не стоит забывать и о БМП-3. В Российской армии этих машин сравнительно мало, но в зарубежных ВС их насчитывается более 700. Если для стандартной «мотолыги» башня БМП чрезмерно тяжела, то для установки на МТЛБУ вполне подойдет. В итоге реновированный тягач становится действительно многоцелевым.



Станция засечки ядерных взрывов

Широк выбор оружия для противотанковых подразделений: по большому счету на МТЛБ возможно установить любой ПТРК как отечественного производства, так и иностранного, например комплекс 9П148 на базе БРДМ-2. Довольно долго на вооружении ВС РФ находится ПТРК «Штурм-С» в модульном исполнении и оснащенный ПТУР со сверхзвуковой скоростью полета. Машина хорошо себя зарекомендовала. Это яркий пример размещения ПТРК на шасси МТЛБ.

Для экспорта в страны с ограниченным бюджетом можно укомплектовать тягач с 107-мм безоткатным орудием Б-11 в качестве легкосъемного, при этом повысится его мобильность. А чтобы установка получила высокие огневые возможности, имеет смысл приспособить 100-мм противотанковые ракеты «Басня» и аналогичные для запуска из БЗО Б-11. В этом случае в боекомплекте могут появиться не только кумулятивные и осколочные выстрелы, но и управляемые ракеты. Огневые возможности машины приблизятся к потенциалу БМП-3.

Думается, есть необходимость проработать вариант установки на шасси «мотолыги» башни САУ 2С25 «Спрут» с целью получения разновидности легкого плавающего танка.

«Цветы» в ассортименте

На вооружении ВС РФ да и многих иностранных армий долгое время находится САУ 2С1 «Гвоздика». Она прекрасно себе зарекомендовала и еще будет востребована, но сегодня – время ее частичной модернизации. Назрела установка современного радиоэлектронного оборудования. Данная машина – яркий пример размещения тяжелого вооружения на базе МТЛБУ.



Пожарная машина на базе шасси МТЛБ

Не так давно на вооружение принята САУ 2С24 «Хоста», которая входит в состав минометных батарей мотострелковых бригад. В Российской армии имеются 100-мм противотанковая пушка МТ-12 и гаубица Д-30, они буксируются тягачом, но есть возможность данные орудия сделать самоходными, установив их на корпус «мотолыги» в кормовой части, по типу советской 2С5 «Гиацинт». Как известно, иностранные конструкторы прорабатывали варианты установки артиллерийского вооружения на МТЛБУ.

Стоит вспомнить и реактивные системы залпового огня, в ВС РФ они установлены исключительно на колесные шасси. Однако колесный ход ограничивает проходимость. Соответственно имеет смысл установить РСЗО и на гусеничные шасси, например БМ-14-16 на МТЛБ, а платформой для «Градов» отлично послужит МТЛБУ.

На вооружении артиллерийских подразделений и частей состоит довольно большое количество буксируемых орудий. Испытанный временем тягач вполне способен транспортировать любое из них, вплоть до современных 120-мм пушек «Нона-Б».

В артиллерийских подразделениях, на вооружении которых имеются САУ 2С9 «Нона», есть машина управления 1В119 «Реостат» на шасси БТР-Д. В принципе этот комплекс можно посадить и на другую гусеничную машину, в частности на МТЛБ. Да и подвижный разведывательный пункт ПРП-4 логичнее размещать на «мотолыге».



Машина разминирования, ВС Польши. Фото из архива автора

Из радиолокационных средств в артиллерийских частях имеется на вооружении станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10. Это воистину ярчайший пример размещения вооружения на базе МТЛБ. СНАР-10 по своей массе и габаритам приблизительно равна башне БМП-2, это лишний раз показывает: на тягаче можно разместить любое оружие мотострелковых, танковых, артиллерийских частей Сухопутных войск.

Самым сложным и до конца не решенным остается вопрос обеспечения ракетами и боеприпасами частей и подразделений в бою. В основном боезапас подвозят автомобилями, у которых, как известно, есть ограничения по проходимости, и они крайне уязвимы. Соответственно целесообразно в артиллерийских подразделениях иметь некоторое количество бронированных транспортно-заряжающих машин на базе МТЛБ или МТЛБУ.

Вместо ГАЗа и «Урала»

В армии Казахстана стоит на вооружении 120-мм миномет «Айбат», размещенный на МТЛБ. Однако это не самое удачное решение, поскольку есть ограничение в количестве возимого боеприпаса. Такой миномет логичнее было установить на базе МТЛБУ.

Идем дальше: размещение 82-мм миномета 2Б9 «Василек» на шасси ГАЗ-66 – неудачный проект. Вес и габариты установки довольно большие, погрузка и выгрузка занимают время. Быстрая буксировка невозможна, так как миномет склонен к опрокидыванию. Более целесообразно разместить «Васильки» на базе МТЛБ, такую установку впервые опробовали и активно применяли в Афганистане, где она себя полностью оправдала.

В Сухопутных войсках широко и повсеместно используется 120-мм миномет 2Б11 «Сани», базовым носителем избран все тот же ГАЗ-66. Машина явно перегружена. Только с переходом в некоторых воинских частях на шасси «Урал» положение улучшилось, появилась возможность возить увеличенный боекомплект. Но проблемы с проходимостью и защищенностью остались. Да и на развертывание требуется гораздо больше времени по сравнению с самоходными установками. Так что «Сани» гораздо эффективнее возить на «мотолыге», по типу 240-мм миномета «Тюльпан», так как есть возможность быстрого развертывания при помощи гидравлических приводов.

И «Зоопарк» в придачу

Уникальным средством противовоздушной обороны стала ЗСУ «Шилка» – 20 лет ей не было равных в классе. Сегодня это оружие считается устаревшим, но «Шилок» в войсках еще много да и на вооружении армий других стран хватает. Компактную установку, отлично зарекомендовавшую на полях боев, вполне возможно поставлять на экспорт, размещая на базе МТБУ.

На смену ЗСУ-23-4 «Шилка» пришел комплекс «Тунгуска» на шасси Мытищинского завода, но в мотострелковых частях целесообразнее поставлять этот ЗПРК в комплекте с МТЛБУ.

Сегодня обрел широкую популярность боевой модуль «Байкал» с 57-мм пушкой, уже создана действующая установка на базе БМП-3. Такой же вариант возможен и на МТЛБУ.

На этом же шасси хорошо устанавливается различное обеспечивающее оборудование, в том числе и РЛС: автоматизированный радиолокационный комплекс АРК-1 «Зоопарк» 1Л219, ППРУ «Овод», командный пункт 9С737 «Ранжир», малогабаритная РЛС 1Л 122-2Е, РЛС комплекса «Барнаул-Т» 9С935.

На «мотолыгах» приживутся и средства РЭБ, инженерное вооружение и техника, РХБЗ. Гусеничные «лошадки» пригодны для нужд медицинских подразделений и инженерных войск.

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