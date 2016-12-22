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Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию подвига героев-панфиловцев (16.11.2016 г., Дубосеково, Волоколамский р-н)
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МВМ, 09:59, 22 декабря, 2016
Много сейчас раздается пустых домыслов о подвиге Панфиловцев. Но, надо просто мысленно въехать в то время и все встанет на свои места. Где то в 1975 г. я тогда еще молодой парень ехал из Вязьмы на поезде в купейном вагоне в Москву, вдвоем с бывшем фронтовиком Григорием Яковлевичем. Стоим у окон купейного вагона на станции Дубосеково и смотрим на этих каменных Солдат, Г.Я. и говорит - какие знакомые места, сколько мы здесь побегали, я его спрашиваю, а что вы бегали? Он мне задает вопрос - когда наладили выпуск ПТР? Я, подумав, отвечаю - 42 год. Когда на фронт стали поступать противотанковые гранаты? Я, обалдевший,ему отвечаю 42 год, до меня медленно стало доходить, что им пехотинцам было нечем воевать. Он отвечает, а я тебе рассказываю о октябре и ноябре 41 года, ты можешь мне возразить, что были бутылки с зажигательной смесью, да были, но наши тыловики присылали в одну роту бутылки, а в другую зажигалки для этих бутылок,думая, при этом, что мы между собой поделимся. А эти роты друг от друга находятся, черт его знает где, это потом стали такие казусы не повторять. Вот мы и были с одними этими "пукалками". Сморим из леса выходят врассыпную немцы, мы с "пуколок" их пук, пук, они убегут опять в лес, из леса выезжают их танки и эти же немцы, прячась за ними идут на нас, а что ты с "пуколками" и голыми руками сделаешь против танков? Вот мы затворы из "пуколок" вынимаем кладем в карман и на перегонки в тыл бежим. Я задаю вопросы, а что там? а почему винтовки бросаете? Он отвечает, а там уже следующая траншея и нас там больше, а винтовки ... этого барахла кругом много валялось, а затворов нет (я потом из книг узнал, что был приказ о потере орудий, если терялся затвор). Вот в новой траншее все повторялось так же как и в первой, и так несколько раз за день. Ребята, просто под Москвой воевать было нечем, отступая, Красная Армия, в боях потеряла много вооружения. Заводы перегонялись на восток и еще не могли восполнять эти потери. Поэтому по любому,они герои, можно сказать - голыми руками отогнали немцев от Москвы. ЧЕСТЬ И СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ!
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